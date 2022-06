Erweiterung auch ohne Sanacorp

Von: Nicole Kalenda

Am nordöstlichen Ende der Semmelweisstraße soll das Gewerbegebiet Steinkirchen erweitert werden. © Gemeinde Planegg

Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger hält an der Erweiterung des Gewerbegebiets Steinkirchen fest. Dass mit der Sanacorp Pharmahandel GmbH nun einer der beiden Interessenten wegfällt, „ändert gar nichts“.

Planegg – Um zwei solvente Gewerbesteuerzahler zu halten, bestätigte der Planegger Gemeinderat im vergangenen Dezember den Aufstellungsbeschluss für die Erweiterung des Gewerbegebiets Steinkirchen. Am nordöstlichen Ende der Semmelweis-straße, anschließend an den Morphosys-Firmensitz, soll auf 10 000 m2 Ackerfläche Baurecht für 15 300 m2 Geschossfläche geschaffen werden. Geplant war, dort Sanacorp den Neubau der Unternehmenszentrale und der Eurofins BioPharma Product Testing Munich GmbH die Zusammenführung sämtlicher über Planegg und Martinsried verteilter Standorte zu ermöglichen. Wie berichtet, hat Sanacorp inzwischen ein anderes Grundstück erstanden.

Verkaufsverhandlungen laufen noch

„Wenn Sanacorp für sich eine andere Lösung gefunden hat, ist das schön“, sagte Nafziger am Dienstag im Pressegespräch. In Bezug auf das nun von der Firma nicht mehr benötigte Baurecht an der Semmelweisstraße erklärte er: „Ich könnte Sanacorp sofort für ein anderes Unternehmen austauschen. Ich habe zwei, drei große Firmen, die auch suchen.“ Eurofins, laut Nafziger einer der fünf besten Gewerbesteuerzahler der Gemeinde, bemühe sich nach wie vor um Expansion. Zuletzt habe er auf dem Wirtschaftsempfang der Gemeinde Anfang Juni mit Firmenvertretern gesprochen. „Die bleiben weiter bei ihrer Strategie.“

Dass es mit der Flächensparoffensive des Freistaats schwieriger geworden ist, einen Bedarfsnachweis zu führen, der eine Bodenversiegelung im Außenbereich ermöglicht, sieht Nafziger nicht als Schwierigkeit an. „Wir haben keine anderen Flächen und wir brauchen Platz für Eurofins.“ Eine Lösung durch Innenverdichtung hält er nicht für realisierbar.

Laut Bürgermeister laufen die Verkaufsverhandlungen für den Acker noch. Nafziger bezeichnet sie als „schwierig“. Parallel gebe es Gespräche, jetzt voraussichtlich nur noch mit Eurofins, in Vorbereitung eines städtebaulichen Vertrags zwischen Gemeinde und Firma. Nafziger bringt eine neue Variante ins Spiel: „Wenn etwas übrig bleibt, kann es vielleicht die Gemeinde übernehmen.“ Er wolle demnächst mit den Grundstückseigentümern sprechen.