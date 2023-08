Fairtrade-Town Planegg: Bewerbung abgeschickt

Nach 33-monatiger Anlaufzeit

Von Nicole Kalenda

Die Bewerbung ist abgegeben, jetzt heißt es warten: Nach 33-monatiger Anlaufzeit ist Planegg auf dem besten Weg, dritte Fairtrade-Gemeinde im Würmtal zu werden.

Planegg – Die Steuerungsgruppe Fairtrade-Town Planegg hat die Bewerbungsunterlagen für die Auszeichnung als Fairtrade-Kommune eingesandt. Sie befinden sich in der ersten Prüfphase. In zehn Wochen, so Roman Brugger, sei mit einem Ergebnis zu rechnen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir alle Kriterien erfüllen“, sagt der SPD-Gemeinderat.

Fairtrade-Gemeinden fördern auf kommunaler Ebene den Handel mit Produkten, die für Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen stehen. Gauting beteiligt sich seit 2012 an der internationalen Kampagne „FairtradeTowns“, Gräfelfing seit 2013. Die Landkreise München und Starnberg dürfen sich seit 2019 Fairtrade-Landkreis nennen. Es ist erklärter politischer Wille, durch die Unterstützung des fairen Handels eine Vorbildfunktion einzunehmen.

Mit Widerständen zu kämpfen

In Planegg hatten die Fairtrade-Verfechter mit Widerständen zu kämpfen. Als die grüne Gruppe 21 (gG21) im November 2020 den Antrag stellte, das Prädikat Fairtrade-Town anzustreben, kassierte sie eine Abfuhr. Bürgermeister Hermann Nafziger argumentierte damals mit einem „immensen Arbeitsaufwand für die Wirtschaftsförderung und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ und hatte eine 12:11-Mehrheit auf seiner Seite. Ein positiver Gemeinderatsbeschluss ist aber eines der fünf Kriterien, die erfüllt werden müssen.

Eva Schreier (gG21) ließ nicht locker. In Brugger fand sie einen Mitstreiter. Die beiden riefen die Steuerungsgruppe ins Leben und machten sich ohne Unterstützung des Rathauses daran, die Voraussetzungen für eine Aufnahme zu schaffen. Zwei Jahre später konnten sie alles bis auf die politische Willensbekundung abhaken. Gemeinsam mit der SPD-Fraktion stellte die gG21 erneut einen Antrag, der kontrovers diskutiert wurde. Der Bürgermeister hatte seine Meinung nicht geändert. Mit der Ergänzung, dass die Steuerungsgruppe sich um Bewerbung und regelmäßig notwendige Aktivitäten federführend kümmert, weil dies aktuell nicht von der Verwaltung geleistet werden könne, fand sich schließlich eine deutliche Mehrheit. Daraufhin handelte das Rathaus und meldete Planegg an.

Gymnasium will Fairtrade-Schule werden

„Dann ging es ans Eingemachte“, so Brugger. Mit den notwendigen Formularen ausgestattet mussten noch mal Geschäfte und Restaurants abgeklappert werden, um sämtliche Produkte mit dem Fairtrade-Label aufführen zu können. Dabei fiel der eine oder andere Laden heraus, weil er sich um fairen Handel bemüht, aber ohne ausdrückliche Zertifizierung. „Blumengeschäfte erwiesen sich als schwierig“, sagt Schreier. „Sie vertrauen ihren Händlern.“ Übrig blieben sechs Einzelhandelsgeschäfte und vier Gastronomiebetriebe, zu denen neben Mayr’s Bistro und zwei Filialen der Bäckerei Ihle auch das Bräustüberl gehört, in dem fairer Tee ausgeschenkt wird. Die Volkshochschule im Würmtal und die evangelische wie katholische Kirchengemeinde sind ebenfalls mit von der Partie. Zudem hat sich das Feodor-Lynen-Gymnasium als Ergebnis eines P-Seminars Anfang Juli um die Auszeichnung als Fairtrade-Schule beworben. Brugger: „Schön wäre, wenn auch das Feo ausgezeichnet würde. Das wäre der Doppelwumms.“ Ende Juli verfasste er das Bewerbungsschreiben für die Gemeinde und schickte alles an Fairtrade Deutschland e.V. in Köln, mit Bürgermeister-Unterschrift.

Die Steuerungsgruppe, der neben Schreier und Brugger Stefan Hallinger und Christiane Lüst vom Gautinger Umweltzentrum „Öko & Fair“ angehören, sucht weitere Mitstreiter. Im Rahmen der deutschlandweiten Fairen Wochen vom 15. bis 29. September sind Infostände geplant, außerdem soll im Rathaus eine Ausstellung stattfinden. Schreier geht es darum, Bewusstsein zu schaffen. Sie sagt: „Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wenn nur ein Bauer sein Kind nicht auf die Flucht schicken muss, dann haben wir schon etwas gewonnen.“