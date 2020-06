Fassadenbrand am Gemeindearchiv

Feuerwehreinsatz

von Martin Schullerus

Seit dem tragischen Brand des Grenfell Tower in London 2017 mit 72 Todesopfern versetzt die Meldung „Fassade brennt“ die Feuerwehren sogleich in hohe Alarmstufe. So geschehen am Dienstag, als gegen 14 Uhr Rauch aus der Fassade des Planegger Gemeindearchivs in der Pasinger Straße quoll.