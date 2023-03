Fernwärme-Unterbrechung verhindert

Von: Nicole Kalenda

Das Baufeld der U-Bahn-Verlängerung nach Martinsried kreuzt die alte Fernwärmeleitung. Foto: dagmar rutt © Dagmar Rutt

Stundenlang keine Heizung und das bei Temperaturen zwischen -2 und 8 Grad: Das drohte Anfang kommender Woche dem Großteil der Martinsrieder. Nun kommt es anders, dank der Zusammenarbeit der Stadtwerke München mit zwei am U-Bahn-Bau beteiligten Firmen.

Martinsried – Der Großteil von Martinsried wird mit Fernwärme der Stadtwerke München versorgt. Weil das Baufeld der U-Bahn-Verlängerung vom Klinikum Großhadern nach Martinsried eine Fernwärmeleitung kreuzt, muss diese verlegt werden. Geplant war, für den Umschluss, also den Wechsel von der alten auf die neue Leitung, die Wärmeversorgung zu unterbrechen.

Michael Annetzberger erfuhr zuerst durch einen Aushang im Fitnessstudio davon, dass es Anfang kommender Woche kein warmes Wasser gebe. Dann entdeckte er in dem Mehrfamilienhaus, in dem er in der Lena-Christ-Straße wohnt, eine Information der Hausverwaltung: Von Montag, 6. März, bis Dienstag, 7. März, sollte die Fernwärmeversorgung unterbrochen werden. Grund seien die Bauarbeiten zur Verlängerung der U-Bahnlinie 6. Annetzberger war sauer: „Seit über zehn Jahren wird an der U-Bahn-Verlängerung geplant, und der aktuelle Baubeginn ist nicht erst seit vier Wochen bekannt. Es ist geradezu ein Affront gegenüber den Martinsrieder Bürgern, dass die U-Bahnbau bedingte Unterbrechung der Fernwärmeversorgung in der Kälteperiode erfolgt. Wusste man das vorher nicht?“

Schule und Feuerwehr

Auch die Grundschule mit Kinderhort in der Einsteinstraße und das Feuerwehrgerätehaus in der Planegger Straße sind ans Fernwärmenetz angeschlossen. Die Gemeindeverwaltung wurde deswegen Anfang vergangener Woche von einer Unterbrechung am 7. März informiert. Rektorin Margit Baran-Lander sei in Sorge gewesen, dass bei großer Kälte die Schule ausfallen könnte, berichtet Planeggs Geschäftsleiter Stefan Schaudig.

Das steht nun nicht mehr zu befürchten. Auf Anfrage des Münchner Merkur erklärte die Pressestelle der Stadtwerke, diese hätten „gemeinsam mit den am Bau beteiligten Firmen eine Lösung gefunden“. Zwei mobile Heizzentralen, die auf dem Wissenschaftscampus aufgestellt und über eine provisorische 120 Meter lange Leitung angeschlossen werden, sollen Martinsried in dem Zeitraum zwischen der Abschaltung der alten und dem Anschluss der neuen Leitung mit Wärme versorgen.

In der Regel, so die Pressestelle weiter, sei es nicht üblich, Firmennamen zu nennen, doch Leonhard Weiss, hauptverantwortlich für den Tunnelbau, und Brochier hätten sich sehr flexibel gezeigt. „Der Zeitplan ist sehr fragil“, erläuterte Sprecher Michael Silva. „Der U-Bahn-Bau ist getaktet, und der Fernwärmebau ist getaktet.“

Michael Annetzberger freut’s: „Nichts anderes wollte ich, als dass sie eine Lösung finden.“