Zwischen März und November wird fünfmal gefeiert

Von: Nicole Kalenda

Zur Vorstellung des Jubiläumsprogramms besuchten Kommandant Martin Heizer (l.), Vorsitzender Josef Reithmeier (3.v.l.) und Mathias Singer (Öffentlichkeitsarbeit, r.) Schirmherr Bürgermeister Hermann Nafziger. © Michael Schönwälder

Die Planungen laufen seit fünf Jahren, nun ist es so weit: Die Freiwillige Feuerwehr Planegg feiert 2023 ihr 150. Jubiläum. Und das lieber an fünf Terminen übers Jahr verteilt als geballt in einer Festwoche.

Planegg – 1873 gegründet, ist die Planegger Feuerwehr die älteste im Würmtal. Sie blickt gut aufgestellt ins Jubiläumsjahr. Mit 116 Aktiven, davon 17 Frauen, und insgesamt rund 150 Mitgliedern ist sie frei von Personalsorgen. Dafür sorgt auch die Jugendgruppe, die 2020 ihr 50-jähriges Bestehen feierte.

Starke Jugendgruppe

„Wir alle waren in der Jugendgruppe“, sagte der Vereinsvorsitzende Josef Reithmeier jetzt im Pressegespräch im Rathaus über das Führungsteam der Feuerwehr. Gegründet wurde die Nachwuchsabteilung von Peter Heizer, dem Vater von Kommandant Martin Heizer. Im Augenblick gehören 26 Jungen und Mädchen zur Jugend. „Das ist an der oberen Grenze“, so Martin Heizer. Um vernünftig üben zu können, wurde die Gruppe aufgeteilt. Alle 14 Tage kommt die eine Hälfte dienstags, die andere mittwochs ins Feuerwehrgerätehaus. Vier weitere Jugendliche möchten demnächst dazustoßen. „Wenn eine Feuerwehr eine langjährige kontinuierliche Jugendarbeit hat, hat sie weniger Probleme bei den Aktiven.“

Schwieriger sei es mit dem Mangel an bezahlbaren Wohnungen im Würmtal. Die Freistellung durch den Arbeitgeber klappe in Planegg hingegen einwandfrei. Der Kommandant selbst arbeitet wie fünf weitere Feuerwehrler im Gewerbegebiet Steinkirchen beim Pharmagroßhändler Sanacorp. „Wie wichtig die Freistellung durch den Arbeitgeber ist, hat man bei der Katastrophe im Ahrtal gesehen“, sagte Feuerwehr-Sprecher Mathias Singer. Im Frühsommer 2021 waren insgesamt rund 20 Planegger mit Löschfahrzeug und Abrollkipper mit Dekontaminationscontainer ins verwüstete Ahrtal gefahren, um dort über Tage hinweg Hilfe zu leisten.

Verzicht auf Festzelt

Damals gab es bereits seit Längerem Überlegungen, wie das 150-Jährige zu feiern sei. „Die Planungen laufen schon seit fünf Jahren. Richtig gestartet sind wir vor eineinhalb Jahren“, so der Vorsitzende Reithmeier. Die Führungsriege hatte im Herbst 2021 die Mannschaft entscheiden lassen und diese mehreren übers Jahr verteilten Terminen den Vorzug gegeben. Der Verzicht auf Festwoche mit Festzelt minimiert das finanzielle Risiko.

Los geht’s in knapp einem Monat: Am Samstag, 11. März, findet im Kupferhaus ein Festabend mit geladenen Gästen statt. Geplant ist ein Stehempfang, auf dem unter anderem Bürgermeister Hermann Nafziger als Schirmherr des Jubiläums und der Münchner Landrat Christoph Göbel Grußworte sprechen. Abordnungen der Feuerwehren aus den Partnergemeinden Bärenstein in Sachsen und Klausen in Südtirol haben sich angekündigt.

Am Samstag, 17. Juni, ist ein Feuerwehr-Aktionstag auf dem Freigelände am Kupferhaus angesetzt, das mehr Platz bietet als der Hof des Planegger Feuerwehrgerätehauses. „Eine Art Tag der offenen Tür mit Fahrzeugausstellung und Kinderprogramm“, beschrieb Reithmeier. Auch andere Hilfsorganisationen hätten sich angekündigt.

Partyabend mit der Blechblos‘n

Am Sonntag, 9. Juli, passiert, worauf die Feuerwehrler seit über zweieinhalb Jahren warten: Im Rahmen eines Festgottesdienstes in St. Elisabeth werden die drei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge geweiht, die im Sommer 2020 geliefert wurden und seitdem ihren Dienst tun. Dazu ein Mannschaftstransporter, der 2018 angeschafft wurde. Coronabedingt wurde die Weihe nach hinten geschoben. Nach dem Gottesdienst findet ein Weißwurstfrühstück auf dem Marktplatz statt.

Ein Partyabend mit der Blechblos’n steht am Samstag, 22. Juli, im Kupferhaus an. Die Band war schon mit von der Partie, als die Feuerwehr 1998 ihren 125. Geburtstag feierte. Und schließlich ist das traditionelle Schafkopfrennen am Samstag, 11. November, im Jubiläumsjahr auch für die Bürger geöffnet. 80 Plätze gibt es im Lehrsaal im Feuerwehrgerätehaus. „Eines der Ziele ist, bei den Veranstaltungen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und vielleicht neue Mitglieder zu gewinnen“, so Reithmeier. Nachwuchssorgen kennt die Feuerwehr aktuell nicht, eine Lücke reißen lassen möchte sie aber auch nicht.