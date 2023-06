Feuerwehr im Wandel der Zeit

Ausstellung zum 150. Jubiläum im Rathaus Planegg

Die Freiwillige Feuerwehr Planegg feiert ihr 150-jähriges Bestehen nicht nur mit einem großen Aktionstag am Samstag, 17. Juni, von 11 bis 18 Uhr beim Feodor-Lynen-Gymnasium, sondern auch mit einer Ausstellung im Planegger Rathaus-Foyer.

Planegg – Die Freiwillige Feuerwehr Planegg gründete sich am 6. April 1873 als erste Würmtaler Wehr und schenkt sich und allen Planeggern zum 150. Geburtstag eine eigene Ausstellung über ihre Geschichte mit einigen interessanten Exponaten. Kernstück der Schau ist die alte Feuerlöschkreiselpumpe mit Motor. Sie stammt, so der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Planegg, Josef Reithmeier, noch aus der Zeit um den Ersten Weltkrieg herum. „Im kleinen Museum unserer Martinsrieder Dependance stünde zwar auch noch eine Feuerlösch-Kutsche mit Handpumpe, die älter ist als diese Feuerspritze“, berichtet Reithmeier. Diese hätte jedoch nicht durch die Tür des Rathauses gepasst.

Sechs Kreuzer für die Ausrüstung

Solch eine Kutsche mit einer Saug- und Druckspritze schaffte Baron Josef von Hirsch als erstes Gerät nach Gründung der Wehr im April 1873, zusammen mit anderen Gönnern, an. Für die Ausrüstung der ehrenamtlichen Feuerwehrmannschaft musste jeder der 68 Männer selbst sechs Kreuzer berappen. Die Schutzkleidung von damals kann man freilich nicht mit den Modellen der nächsten 150 Jahre vergleichen. Drei davon stehen jetzt im Rathaus-Foyer und demonstrieren eindrücklich den Fortschritt und die Anpassung an die veränderten Anforderungen einer Feuerwehr.

Die erste Uniform stammt aus den Jahren vor und während des Zweiten Weltkrieges und wurde bis 1945 getragen. Die rotblaue Kluft erinnert an die Uniform eines Schutzpolizisten. Sie macht nicht wirklich den Eindruck, als könnte sie die Feuerwehrmänner vor Hitze und Glut umfänglich schützen. Als weiteres Beispiel dient der „Schutzanzug Bayern 2“, der von 1970 bis 1989 als Standardschutzanzug der Planegger Feuerwehr galt. „Man sieht, dass die Handschuhe aus einfachem Rindsleder waren. Und damit nicht wirklich gegen Feuer geschützt haben“, erläutert Feuerwehr-Kommandant René Kostinek. Auch der Helm mit Nackenschutz war nicht optimal und brachte dem ein oder anderen Feuerwehrmann „ein verbranntes Ohrläppchen“ ein. „Heute mit unserem aktuellen Schutzanzug halten sich schlimmere Verletzungen dagegen in Grenzen“, so Kostinek. Dieser Anzug aus hitzebeständigem Gewebe würde seit 2017 getragen, sei atmungsaktiv und könne sogar kurzzeitig mit bis zu 1000 Grad Celsius beflammt werden. Allerdings, wie Kostinek betont, existiert nichts, was nicht brennbar wäre. Demnach müssten die Feuerwehrfrauen und -männer in jeder Einsatzsituation stets Vorsicht walten lassen.

Weniger Brände als vor 100 Jahren

Heutzutage würde die Feuerwehr grundsätzlich aber weniger mit Bränden wie etwa noch vor 100 Jahren konfrontiert. Wetterkapriolen, Umweltkatastrophen wie Sturm, Schnee und Hochwasser seien die großen Herausforderungen einer modernen Feuerwache, so Kostinek. Auch die Vegetationsbrandbekämpfung, sprich Flächenbrände, wie sie derzeit im Osten Deutschlands wüten, gehören dazu. Nur ungefähr 15 bis 20 Prozent ihrer Einsätze seien richtige Feuerwehrbrände. Hier hätten die Auflagen des Brandschutzes in den letzten Jahrzehnten gute und effektive Arbeit geleistet.

Die detaillierte Geschichte der Planegger Wehr ist in Form einer Chronik in der Ausstellung nachzulesen, liegt aber auch beim Aktionstag am 17. Juni auf dem Gelände rund um das FLG und beim Festgottesdienst mit Fahrzeugweihe und Weißwurstfrühstück am 9. Juli zur Mitnahme aus.