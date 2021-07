Feuerwehr Planegg hat neuen Vorsitzenden

Josef Reithmeier setzt sich in Abstimmung gegen Sonja Stolz durch

Von Victoria Strachwitz schließen

Im Jahr 2016 haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Planegg erstmals in ihrer Geschichte eine Frau an die Spitze des Vereins gewählt. Am Samstag wurde Sonja Stolz wieder abgewählt.

Planegg - Der Feuerwehrverein Planegg hat Josef Reithmeier zum neuen Vorsitzenden gewählt. Auf der Hauptversammlung in der Turnhalle des Feodor-Lynen-Gymnasium erhielt er am Samstag 50 Stimmen, auf Sonja Stolz, die bisherige Vorsitzende , entfielen39 Stimmen. Als Stellvertreter steht dem Kommandanten künftig Martin Fladerer zur Seite. Außerdem wurden Matthias Kellner zum Schriftführer sowie Andreas Schrittenlochner und Michaela Budau zum 1. und 2. Kassier gewählt. Dem erweiterten Vorstand gehören als Beisitzer Bernd Eierle, Benedikt Rößle, Christopher Besier, Mathias Singer, Anna-Lena Dürrschmidt und Peter Speckbacher an.

Laut Sonja Stolz. ist die Planegger Feuerwehr gut durch die Corona-Zeit gekommen. So manchen Einschnitt gab es dennoch. Die Wahl der Kassenprüfer beispielsweise musste schriftlich erfolgen, weil Ende des Jahres kein Treffen möglich war. Anträge zur Satzungsänderung wurden geschoben, bis sie am Samstag ordentlich diskutiert werden konnten. 2020 sollte mit der Jugend das 50. Jubiläums gefeiert werden. Zum Auftakt gab es im Januar einen Empfang im Kupferhaus – weitere Feiern und Ausflüge waren nicht mehr möglich. Übungen fanden statt, aber in Kleingruppen. Das gemütliche Beisammensein, was zum Feuerwehrleben dazugehört, rückte in den Hintergrund. Dafür kann Kommandant Martin Heizer jetzt sagen: „Es gab positiv getestete Mitglieder, aber im Dienst wurde Corona nicht weitergeben.“ Sehr erfreut zeigte er sich über die hohe Impfbereitschaft der Mitglieder. Unter den Aktiven liege die Impfquote bei rund 90 Prozent. Damit gab er sich am Samstag aber noch nicht zufrieden und appellierte an die verbliebenen Ungeimpften: „Der ein oder andere kann es sich ja noch überlegen. Es zählt jede Impfung auch in Anbetracht von Delta.“ Keineswegs möchte er seine Kameraden zwingen, wohl aber zum Nachdenken anregen.

Was Art und Zahl der Einsätze betrifft, hatte die Pandemie kaum Auswirkungen. Das Einsatzgeschehen im vergangenen Jahr bewertet Heizer als durchschnittlich. „Der erste Lockdown war eher ruhig, aber dann hat sich alles normalisiert.“ Anfang 2020 sei die Feuerwehr dafür an der Verteilaktion des Landkreises München beteiligt gewesen. Ein paar Zahlen hielt Heizer bereit: Bei einem von acht Einsätzen habe es sich um einen Brand gehandelt. Im Jahr 2020 rückte die Planegger Feuerwehr insgesamt 247 Mal aus und war damit 3103 Stunden im Einsatz. Dazu kommen 2561 eigene Übungsstunden, 290 an den staatlichen Feuerwehrschulen und 622 an der Feuerwehrschule des Landkreises München. Insgesamt verfüge die Truppe über 91 Aktive über 18 Jahre. In der Jugendgruppe engagieren sich weitere 19 Kameraden.

52 Prozent der Aktiven über 18 Jahre sind laut Kommandant Heizer Atemschutzgeräteträger. Das reicht dem Kommandanten nicht: „Die Anzahl der Atemschutzgeräteträger muss wieder deutlich erhöht werden.“ Der gesunkene Anteil liege auch an der durch die Pandemie verzögerten Modularen Truppausbildung (MTA) sowie Atemschutzausbildung.