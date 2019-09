Jugendgruppe 24 Stunden im Dienst

Sieben Einsätze in 24 Stunden: Die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Planegg hatte am Wochenende viel zu tun.

Planegg – In einem Planspiel, organisiert von Jugendwart Markus Hugo, mimten 17 Mitglieder der Jugendgruppe von Samstag, 9 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, eine rund um die Uhr besetzte Wache der Berufsfeuerwehr. 35 erwachsene Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf. „Ein voller Erfolg“, sagt Hugo über die 24-Stunden-Übung, die alle zwei Jahre ansteht.

Erster Einsatz lässt nicht lange auf sich warten

Nach der Dienstbesprechung ließ der erste Einsatz nicht lange auf sich warten. Es galt, eine Person aus einem Altkleidercontainer zu befreien. Parallel musste noch ein Betriebsunfall abgewickelt werden. Aus einem ruhigen Mittagsessen im Feuerwehrgerätehaus wurde nichts, weil brennende Altkleidercontainer gelöscht und eine Katze aus einem Kamin befreit werden wollten. Es folgten ein Feuer in der Kiesgrube der Firma Glück an der Fürstenrieder Straße, eine eingeklemmte verletzte Person und kurz vor Ablauf der 24 Stunden morgens um 6.30 Uhr ein Verkehrsunfall.

Am Samstag hatte die Feuerwehr zugleich Jugendliche zu einem Informationstag eingeladen. 13 Planegger und Martinsrieder kamen und durften bei Einsatz Nummer fünf in der Kiesgrube die Wachmannschaft unterstützen. Zwei Jugendlichen gefiel das so gut, dass sie einen Aufnahmeantrag stellten.