FLG nimmt sich der Wildbienen an

Wildbienen sind das neue Projekt der Schulimkerei des Planegger Feodor-Lynen-Gymnasiums (FLG).

Planegg– Zwei kleine Pappschachteln voller Kokons der Rostroten Mauerbiene und der Gehörnten Mauerbiene stellen den Grundstock der Schulimkerei dar. Im Frühjahr schlüpfen die rund 200 Wildbienen und suchen in den wenigen Wochen, die sie leben, im Radius von etwa 300 Meter rund um die Schule nach Nahrung.

Die Weibchen halten nach der Begattung nach hohlen Pflanzenstängeln oder Ähnlichem Ausschau, um ihre Eier abzulegen. Die „Bienenkinder“, 16 Schüler der fünften und sechsten Klasse, die sich, in zwei Gruppen geteilt, dienstags von 13.15 bis 14.45 Uhr um die acht Bienenstöcke der Imkerei kümmern, haben eigens Nisthilfen mit vielen Röhrchen gebaut. Die Weibchen werden rückwärts in die Röhrchen kriechen, dort Pollen ablegen, die an ihren Hinterbeinen hängen, ein Ei ablegen, eine Scheidewand bauen und das Ganze so lange wiederholen, bis das Röhrchen voll ist.

„Das große Ziel ist, die Kinder auf verschiedenen Ebenen an die Natur heranzuführen“, sagt Wahlfachleiterin Judith Voit. Die Biologielehrerin hat auch den Schulgarten unter sich. Dort sollen die Nisthilfen für Wildbienen aufgestellt werden. Zunächst aber sind sie am morgigen Freitag im Rahmen der vom Kreisjugendring München-Land organisierten Projektbörse für Klimaschutzbildung „Act for Future“ im Unterhachinger Lise-Meitner-Gymnasium zu besichtigen.

Voit betreut den FLG-Stand, dessen Thema lautet: „Schutz für einheimische Insekten – ein Projekt aus dem Schulgarten“. Sie nimmt auch Dosen und Röhrchen mit, damit Besucher selbst Nisthilfen basteln können. Ihre „Bienenkinder“ können allerdings nicht mitkommen, weil Voit mit dem Stand beschäftigt ist und sich kein anderer Lehrer fand, der bereit ist, am letzten Tag vor den Herbstferien den Unterricht ausfallen zu lassen, um die Fünft- und Sechstklässler nach Unterhaching zu begleiten.