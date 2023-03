Fließender Generationswechsel

Von: Nicole Kalenda

Seit Anfang März in der Klinikdirektion: Prof. Maximilian Kriegmair. © Dagmar Rutt

21 Jahre lang haben Prof. Martin Kriegmair und Dr. Ralph Oberneder als Team die Urologische Klinik München-Planegg geleitet. Nun hat die Direktion ein drittes Mitglied: Prof. Maximilian Kriegmair, den 36-jährigen Sohn Martin Kriegmairs. Seit Anfang März macht sich Maximilian Kriegmair, der zuvor am Universitätsklinikum Mannheim Leiter des Harnblasenkrebszentrums und Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Urologie und Urochirurgie war, mit seinem neuen Arbeitsplatz und den 180 Mitarbeitern vertraut.

Prof. Kriegmair, sind Sie der Nachfolger Ihres Vaters?

Das ist etwas hart formuliert. Mein Vater ist weiterhin in der Klinik aktiv, und es wird einen fließenden Übergang geben. Dieses Jahr hat mein Vater die Präsidentschaft der Deutschen Gesellschaft für Urologie inne und richtet den Jahreskongress aus. Im Herbst kommen in Leipzig mehrere Tausend Urologen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich zusammen. Internationale Gäste sind auch dabei. Das ist eine große Aufgabe, und er ist aktuell sehr eingebunden – auch aus diesem Grund ergibt eine Übergangszeit in Planegg Sinn. Er kann sich um Präsidentschaft und Kongress kümmern, und ich kann ihn in der Klinik entlasten.

Fahren Sie auch nach Leipzig?

Ja. Der Kongress geht über vier Tage und ist ein wichtiges Ereignis. Es ist in der Regel so, dass die urologischen Kliniken zu der Zeit ihr medizinisches Programm etwas reduzieren, damit möglichst viele Mitarbeiter am Kongress teilnehmen können. Das ist ein wichtiger wissenschaftlicher Austausch für uns.

Sie wurden 2020, mit 33 Jahren, zum Professor an der Universität Heidelberg benannt. Ist das Standard?

Im Schnitt eher jung beziehungsweise früh. Ich habe diese Entwicklung insgesamt schnell machen können, weil ich in Mannheim einen Chef und ein Team hatte, die mich sehr unterstützt haben. Dazu ein gutes Umfeld für wissenschaftliches Arbeiten. Die Universität Heidelberg hat zwei medizinische Fakultäten, eine in Mannheim und eine in Heidelberg. Ich war am Universitätsklinikum Mannheim der Universität Heidelberg tätig.

Welche Rolle hat für Ihre Berufswahl gespielt, dass Ihr Vater Arzt ist?

Meine Eltern sind beide Ärzte. Meine Mutter ist Allgemeinmedizinerin und medizinische Psychotherapeutin und mein Vater Urologe. Ich habe beide glücklich in ihrem Beruf erlebt. Das hat mich geprägt. Mein Vater war sehr engagiert. Ich war als Heranwachsender nah dran an der urologischen Community und habe Urologen immer als sympathische und zufriedene Menschen kennengelernt.

Was reizt Sie an der Urologie?

Die Urologie ist ein schönes und vielfältiges Fach. Man kann sowohl chirurgisch als auch konservativ sehr vielfältig arbeiten. Gleichzeitig ist es ein sehr wichtiges Fach, und der Bedarf an urologischer Versorgung wird weiter stark steigen. Fast 30 Prozent aller Krebserkrankungen sind urologisch: zum Beispiel das Prostatakarzinom, das Harnblasen- oder das Nierenzellkarzinom. Es gibt andere wichtige Erkrankungen, wie die gutartige Prostatavergrößerung, Harnsteinleiden oder Inkontinenz. Als Urologe kann man vielen Patienten gut helfen – das ist eine schöne Seite des Berufs. Darüber hinaus hat man Abwechslung und eine große Bandbreite, auch Kinder gehören zu unseren Patienten. Die Urologie umfasst mehr als man vielleicht im ersten Moment mit ihr assoziiert, wenn man nicht so viel mit ihr zu tun hat.

Ihr Vater ist Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sind Sie bewusst weggegangen?

Es war sicherlich die Motivation, sich umzuschauen und in einem anderen beziehungsweise eigenen Umfeld tätig zu sein. Den Tipp mit Mannheim habe ich von einem befreundeten Urologen bekommen. Ich bin hingefahren, habe hospitiert und war von Anfang an begeistert von dem Team. Die Urologie in Mannheim ist eine sehr innovative und große Urologie, unter sehr guter Leitung und sehr gut organisiert. Davon habe ich sehr profitiert.

Wie lange waren Sie da?

Gute zehn Jahre. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und hatte nicht unbedingt den intrinsischen Druck, wegzugehen. Meine Frau kommt aus der Region, die Schwiegereltern leben dort und unser ganzer Freundeskreis. Nichtsdestotrotz passt es sehr gut, jetzt wieder zurückzukommen in meine gefühlte alte Heimat. Die Klinik in Planegg ist etwas sehr Besonderes.

Was ist besonders?

Ich bin begeistert von der Klinik. Die Mitarbeiter sind großartig, sehr engagiert und kollegial und immer am Patienten interessiert. Das hatten wir in Mannheim auch, aber alles war im großen Klinikum vielleicht etwas anonymer. Hier ist es familiär und es wird sehr auf die Kollegen und Patienten geachtet.

Wie viele Betten haben Sie in Planegg?

75, etwa so wie in Mannheim, dort hatten wir 65. Auch die Anzahl der OPs und der Patienten, die wir betreuen, ist ungefähr vergleichbar.

Vor fünf Jahren waren es 4000 stationäre Patienten pro Jahr und 1500 bis 2000 ambulante Operationen. Und heute?

Das ist weiterhin ungefähr so. Man kann in der Medizin nur in bedingtem Maße wachsen, auch wenn der Bedarf seitens der Patienten insgesamt groß ist, Betten, OP-Säle, Fachpersonal das alles ist limitiert. Und wichtig ist immer, drauf zu achten, die Qualität hoch zu halten.

Eine Spezialität der Urologischen Klinik in Planegg ist die Geschlechtsangleichung. War das in Mannheim auch so?

Nein, nicht immer. Wir haben hier in Planegg ein sehr gutes interdisziplinäres Team unter der Leitung von Dr. Bernhard Liedl, der einen internationalen Namen hat und viele Techniken mitentwickelt hat. Wir hatten das anfangs in Mannheim nicht. Dr. Liedl war dann bei uns und hat das Team in Mannheim in einigen OP-Techniken geschult und begleitet.

Haben Sie den Kontakt hergestellt?

Ja. Während meiner Zeit in Mannheim gab es einen guten Austausch mit Planegg, wir haben Studien zusammen durchgeführt, und die zwei Kliniken haben kooperiert. Als hier in Planegg die robotische Chirurgie eingeführt wurde, haben wir aus Mannheim die ersten OPs begleitet, weil wir schon Erfahrung hatten. Im Gegenzug kam Dr. Liedl nach Mannheim. Das war ein guter Austausch. Wir führen jetzt in Planegg auch die Laser-Enukleation der Prostata (HoLeP) durch, ein Verfahren bei der Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung. Dieses minimal-invasive Verfahren habe ich aus Mannheim mitgebracht, und es wurde hierfür eigens ein neuer Laser angeschafft.

Wie sehen Sie die zukünftige Ausrichtung der Klinik?

Ein großes Thema ist die weitere interdisziplinäre Verzahnung zum Beispiel durch die Schaffung eines uro-onkologischen Zentrums. Wir werden uns von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizieren lassen. Die Uro-Onkologie – also die Behandlung urologischer Tumorerkrankungen – findet hier auf sehr hohem Niveau statt. Es werden viele Tumoroperationen durchgeführt, und wir arbeiten interdisziplinär mit anderen Fachbereichen zusammen. Es soll nun noch stärker interdisziplinär gearbeitet werden, Fachbereiche wie Radiologie, Strahlentherapie, Psycho-Onkologie, Physiotherapie und Nuklearmedizin sollen Hand in Hand arbeiten und alle Kooperationspartner eng verzahnt sein.

Können Sie von Planegg aus lehren und forschen?

Ich habe weiterhin meinen Lehrauftrag an der Universität Heidelberg und werde regelmäßig Studenten unterrichten.

Bleibt Ihre Familie erst mal in Baden-Württemberg?

Nein, meine Frau und die beiden Söhne sind vergangene Woche nachgekommen. Wir haben ein schönes Haus in Gauting zur Miete gefunden. Die Renovierung ist jetzt abgeschlossen. Die Heizung geht, die Küche ist eingebaut, alles funktioniert. Und besonders schön: Die beiden Kinder, zwei und fünf Jahre alt, haben zum Glück einen Kindergartenplatz bekommen, was uns sehr freut. Großartig ist auch der kurze Arbeitsweg, der war in Mannheim länger.