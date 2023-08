Fotovoltaik aus dem Café Richter

Von: Nicole Kalenda

GreenSolarWorkxs (v.l.): Anton Rappl, Simon Stadler und Tim Hiller. © Michael Schönwälder

Ein Pilot und ein Sportwissenschaftler beschließen, etwas Sinnvolles zu machen. Sie gründen GreenSolarWorkx, eröffnen ihr Büro im ehemaligen Café Richter und treiben von dort aus die Energiewende voran. Als Dritter steigt der Mitgründer eines Ökoenergieversorgers ein.

Planegg – Wo früher Torten und Kuchen verspeist wurden, dreht sich jetzt alles um Fotovoltaik und Energiewende: Die GreenSolarWorkx GmbH residiert im ehemaligen Café Richter in der Planegger Bahnhofstraße. Von dort aus möchten Tim Hiller, Anton Rappl und Simon Stadler die Welt ein Stück weit besser machen – mit Komplettpaketen. „Für die meisten Leute ist das Thema Fotovoltaik neu. Wir übernehmen alles, von der Beratung über den Einbau bis hin zur Netzanmeldung und dem Eintrag ins Marktstammdatenregister“, sagt Hiller.

Der 45-jährige Kraillinger war 20 Jahre lange Lufthansa-Pilot. Rappl (41) lernte er beim Padel-Tennis kennen. Der Sportwissenschaftler, ehemaliger Fußballspieler und -trainer beim TSV Neuried und über zehn Jahre Mitinhaber des Schnelligkeitszentrums Speedclub, war dort 2016 ausgestiegen und hatte, parallel zum Bau seines Gräfelfinger Hauses, ein „kleines Landschaftsgartengewerbe entwickelt“, wie er sagt. Während der Corona-Pandemie rief ihn Hiller an, er wolle einen Pool. „Wir haben mehrere Pools im Würmtal gebaut“, sagt Rappl. „Dann haben wir uns gedacht, wir machen etwas Sinnvolles – Fotovoltaik.“

Büro im Mai eröffnet

Hiller bildete sich neben dem Beruf beim Institut für berufliche Bildung zum „Experten für Sonnenenergie als erneuerbare Energie“ weiter. Im vergangenen Dezember wurde die Firma gegründet, zunächst ohne eigene Büroadresse. Bis Hiller zufällig sah, wie am Café Richter gerade ein „Zu vermieten“-Schild aufgehängt wurde. Er sprach Juniorchef Christian Asemann an. „Es hat superschnell gefunkt“, so Hiller. GreenSolarWorkx hat seit Mai sein Büro im Trakt zwischen dem Ladengeschäft, das weiter besteht, und dem Wintergarten, der später an einen Gastronomiebetrieb verpachtet werden soll.

Hiller und Rappl kennen beide Simon Stadler, der eine aus der gemeinsamen Schulzeit am Kurt-Huber-Gymnasium, der andere über Freunde. Für sie war klar, dass der 44-jährige Planegger genau der richtige für GreenSolarWorkx wäre. Stadler hat den Ökoenergieversorger Polarstern mit Sitz in München mit aufgebaut. Um Zeit für die Familie zu haben, stieg er zum Jahreswechsel dort aus und nach einer Pause bei GreenSolarWorkx ein, wo er demnächst der dritte Gesellschafter und Geschäftsführer im Bunde sein wird. Stadler sagt: „Wir können es uns nicht leisten, dass die Energiewende unbequem ist.“ Ziel der Firma sei es deswegen, insgesamt ein gutes Erlebnis zu vermitteln. „Man merkt eine große Überforderung, dass die Leute ab einem gewissen Punkt alleine gelassen werden.“ Zurzeit stelle GreenSolarWorkx Anlagen fertig, bei denen andere Firmen den Anschluss ans Netz nicht in ihrem Leistungsspektrum hatten, so Hiller. Und Rappl: „Dabei ist der Netzanschluss der Tag, der zählt. Ab da sieht der Kunde in der Handyapp, wie viel Strom seine Anlage erzeugt.“

Zwei Monate von Angebot bis Fertigstellung

Der Kontakt zum Kunden sei eng. Er sei stets informiert, was wann passiert. Und erfährt gleich zu Beginn, ob seine Wünsche realisierbar sind. Rapp: „Wir verkaufen das, was Sinn ergibt.“ Zurzeit vergehen zwischen Angebot und Abschluss der Arbeiten im Schnitt zwei Monate. Bei einer Fotovoltaikanlage mit einer Maximalleistung von fünf Kilowatt-Peak und Batteriespeicher liegt der Endpreis für den Kunden bei 18 000 Euro aufwärts. Teurer wird es, wenn Paneele aus nachhaltiger deutscher Produktion gewünscht sind.

Hiller, Rappl und Stadler haben alle die Dächer ihrer eigenheime mit Fotovoltaik bestückt und dazu einen Batteriespeicher angeschafft. Im vergangenen März ging der erste offizielle Auftrag über die Bühne. Werbung hat das Trio bisher nicht gemacht. Familie, Freunde, Freunde von Freunden, Nachbarn – die Kreise werden immer weiter.

Als nächstes größeres Projekt steht das Dach des Café Richter an. 120 Paneele werden dort nach den Sommerferien montiert. Bis dahin pausiert die Firma, die unter greensolarworkx.de im Internet zu finden ist, erst einmal. Denn dass das Familienleben nicht zu kurz kommt, gehört auch zu den Ansprüchen, die das Führungstrio hat. Stadler: „Die Energiewende ist für unsere Generation eine wichtige Aufgabe, die wir voranbringen wollen. Aber wir wollen unseren Mitarbeitern auch coole Bedingungen schaffen.“ Ein Montageteam ist derzeit beschäftigt, ein Elektro-Meister und zwei Monteure. Dazu steigen Rappl, Hiller und Stadler aufs Dach und in den Keller. Stadler: „Wir haben uns vorgenommen, dass jeder Kontakt zur Materie und zum Kunden hat, weil es uns Spaß macht.“

Der Fokus liegt im Würmtal. Doch auch in Freising und in Garmisch-Partenkirchen war GreenSocialWorkx schon am Werk.