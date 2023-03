Freistaat zahlt nicht mehr für 266er-Bus

Von: Nicole Kalenda

Zumindest in den Semesterferien ist der Andrang auf den 266er am Klinikum Großhadern überschaubar. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Noch sind Semesterferien, doch ab Mitte April dürfte es wieder eng werden: Der Fünf-Minuten-Takt zu Stoßzeiten auf der Buslinie 266 zwischen der U6-Endstation Klinikum Großhadern und dem Campus Martinsried wurde eingestellt. Das Wissenschaftsministerium sieht keine Notwendigkeit mehr. Landkreis und Junge Union sind anderer Meinung.

Martinsried – Als 2015 das Biomedizinische Centrum auf dem Martinsrieder Forschungscampus eingeweiht wurde, kam es zu einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis München und dem Freistaat. Aufgrund der starken Zunahme an Studenten erklärte sich die Staatsregierung bereit, die Kosten für einen lastrichtungsbezogenen Fünf-Minuten-Takt der Buslinie 266 zu übernehmen, die zwischen der U-Bahnstation Klinikum Großhadern und dem Bahnhof Planegg verkehrt. Auf dem sechs Haltestellen umfassenden Stück zwischen der U-Bahnstation und den Martinsrieder Max-Planck-Instituten fuhr der 266er von Mai 2015 an morgens zwischen 7.30 und 9.15 Uhr in Richtung Martinsried sowie zwischen 15.30 und 18.30 Uhr in Richtung U-Bahn alle fünf Minuten, während es auf der restlichen Linie beim Zehn-Minuten-Takt blieb. „In der genannten Vereinbarung war der staatliche Finanzierungsanteil auf insgesamt höchstens 800 000 Euro begrenzt“, heißt es auf Merkur-Anfrage von einem Sprecher des Wissenschaftsministeriums. Das Budget sei nun erschöpft. Seit Ende Januar verkehrt der Bus auch zu Stoßzeiten nur noch alle zehn Minuten. „Die Taktverdichtung erfuhr nur eine geringe Auslastung.“

Die Junge Union München-Land sieht das anders. In einer Pressemitteilung spricht sie von einem „Graben zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ und hält Ministerpräsident Markus Söder vor, Anfang Februar beim Spatenstich für die Verlängerung der U 6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried vom „Ausbau der Wissenschaftsachse“ und „großem Sprung in die Zukunft“ gesprochen zu haben, aber gleichzeitig den Fünf-Minuten-Takt des 266er nicht zu verlängern. Die U 6 nach Martinsried soll 2027 in Betrieb gehen. Bis dahin „bietet sich den Studenten und Mitarbeitern jeden Tag eine besondere Situation: innerhalb von zehn Minuten kommen drei U-Bahnzüge der U6 an der Endstation am Klinikum Großhadern an, deren Pendler nach Martinsried sich in genau einen Gelenkbus quetschen müssen“.

Alexander Löher, Neurieder JU-Vorsitzender, sagt: „Unter dem Semester ist der Bus wahnsinnig voll.“ Er kann sich selbst davon überzeugen, wenn er morgens mit dem 269er zum Klinikum Großhadern fährt, um dort in die U 6 einzusteigen. „Da sehe ich das Gedrängel.“ Dass übers Jahr verteilt die Auslastung nicht so hoch sei, liege an den Semesterferien, in denen meist nur die Studenten zum Campus müssten, die Prüfungen haben.

Die JU München-Land zitiert in ihrer Mitteilung auch Maximilian Lohner, den Vorsitzenden des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) an der Ludwig-Maximilians-Universität in München: „Den Studenten einer der besten Universitäten Deutschlands, die sich täglich auf den Weg machen, um später einmal Bayern, Deutschland und die Welt zu einem besseren Ort zu machen, soll nun also für mehrere Jahre der letzte Komfort ihres Alltags genommen werden, um – in Relation zu den Kosten des U-Bahn- Ausbaus – ein paar Peanuts zu sparen.“

Die JU fordert Gespräche zwischen Freistaat und Landkreis. Landrat Christoph Göbel hat wenig Hoffnung, eine Lösung herbeiführen zu können. Er erklärt: „Sowohl auf Verwaltungs- als auch auf politischer Ebene hat es zur Weiterführung der Verstärkerleistung auf Kosten des Freistaates intensiven Kontakt geben. Ein Einlenken des Freistaats ist nicht abzusehen.“ Der Kreistag habe im Juli 2022 festgelegt, dass die „Beauftragung und Durchführung der Verstärkerleistung zwischen dem Campus Martinsried und Klinikum Großhadern nur bei verbindlicher Zusage einer vollständigen Finanzierung durch den Freistaat Bayern erfolgt“. Der Landkreis trage die kompletten Betriebskosten für das gesamte Grundangebot der ganzen Linie 266. Als Beitrag des Freistaats werde erwartet, dass er den „lastrichtungsbezogenen Fünf-Minuten-Takt auf dem Streckenabschnitt zwischen Klinikum Großhadern und dem Campusgelände übernimmt“.