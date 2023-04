Fritz Haugg neuer VdK-Vorsitzender

Vorgänger Peter Kirschning zum Ehrenvorsitzenden gewählt

Der VdK-Ortsverband Planegg-Gräfelfing steht unter neuer Führung. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung trat Peter Kirschning, der den Verband 16 Jahre als erster Vorsitzender leitete, nicht mehr an. Sein bisheriger Stellvertreter Fritz Haugg rückte bei der Vorstandswahl auf den Spitzenplatz.

Würmtal - Peter Kirschning, der über 27 Jahre Vorstandsmitglied beim VdK-Ortsverband Planegg-Gräfelfing war, wählte die Mitgliederversammlung zum Ehrenvorsitzenden. „Wir bedanken uns für die engagierte und leidenschaftliche Art, mit der Peter Kirschning in all den Jahren den VdK Planegg-Gräfelfing geführt hat“, schreibt Fritz Haugg in einer Pressemitteilung. Auch Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler dankte in seinem und im Namen seines Planegger Amts-kollegen Hermann Nafziger für die gute Zusammenarbeit des VdK mit den beiden Gemeinden. Landrat Christoph Göbel, der terminlich verhindert war, ließ ein betont persönlich gehaltenes Dankesschreiben an die Adresse von Peter Kirschning verlesen.

Neue stellvertretende Vorsitzende ist nun Christine Hallinger, Schriftführer Stefan Hallinger. Als Vorstandsmitglieder gingen aus der Wahl auch Helmut Burger (Kassier), Rita Teichler (Frauenvertreterin), Wolfgang Mathis (Beisitzer für Menschen mit Behinderung) sowie die Beisitzerinnen Eva Stollmann und Silvia Wild hervor.