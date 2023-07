Fünf Feuerwehrfahrzeuge geweiht

Von: Martin Schullerus

Pfarrerin Elisabeth Kühn und Pfarrer Johannes von Bonhorst nahmen die Weihe der mit Blumen geschmückten Feuerwehrfahrzeuge auf dem Marktplatz vor, nachdem sie dort gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst zelebriert hatten. © Martin Schullerus

Mit einem ökumenischen Gottesdienst und der Weihe von gleich fünf Fahrzeugen hat die Planegger Feuerwehr am Sonntag einen würdigen Höhepunkt ihres Festprogramms zum 150. Geburtstag gesetzt.

Gräfelfing – Das prächtige Sommerwetter war wie ein Geschenk des Himmels, gleichsam als Lohn für den ehrenamtlichen Einsatz im Dienst am Mitmenschen und der Gemeinschaft durch die Jahrzehnte. Mehrere Hundert Besucher fanden im Schatten des großen, runden Festzeltes Platz, ringsum reihten sich die Fahnenabordnungen der Planegger Vereine und der befreundeten Feuerwehren der Umgebung. Zur festlichen Stimmung trug nicht unwesentlich die musikalische Begleitung durch die Neurieder Blasmusikanten bei.

Pfarrerin Elisabeth Kühn von der evangelischen Waldkirche und Pfarrer Johannes von Bonhorst von St. Elisabeth zelebrierten den ökumenischen Gottesdienst. Von Bonhorst verband den oft im Stillen geleisteten Dienst der Feuerwehr mit der Frage: „Was tun wir für andere? Wir leben davon, dass wir empfangen, aber auch geben.“ Pfarrerin Elisabeth Kühn widmete ihre Ansprache ganz dem selbstlosen Einsatz der Feuerwehrmänner und -frauen, die Engeln gleich über Häusern, Familien, Menschen wachten und ihr Schirm und Schutz seien vor Gefährdung durch Feuer, Wasser und Unfällen. In den Gottesdienst waren auch Vertreter der Feuerwehr eingebunden und trugen Fürbitten vor, darunter Planeggs Ehrenbürger und Ehrenmitglied des Feuerwehr-Vorstands Peter Heizer und der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Josef Reithmeier.

Bürgermeister Hermann Nafziger würdigte in seinem Grußwort die „150-jährige Partnerschaft zwischen Gemeinde und Feuerwehr“. Er dankte für die fruchtbare Zusammenarbeit über all die Jahrzehnte im Dienst der Bürger und sagte: „Besser kann es nicht gehen. Unsere Feuerwehr schenkt unseren Bürgern Sicherheit. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir so eine tolle Feuerwehr haben.“

Die Weihe von gleich fünf Fahrzeugen sei seinem Empfinden nach ein Höhepunkt des Festjahres, sagte der Bürgermeister. „Ich durfte dabei sein, als die Feuerwehr diese wunderbaren Fahrzeuge abgeholt hat.“ Das sei ein bleibendes Erlebnis gewesen. Geweiht wurden drei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF), die zum Teil schon seit gut zwei Jahren im Dienst stehen und sich bewährten, unter anderem beim Einsatz im Ahrtal 2021. Außerdem wurden ein neuer Mannschaftstransporter und ein Gabelstapler geweiht.

Der Bürgermeister hatte der Feuerwehr auch ein ganz besonderes Präsent mitgebracht: Als Ausdruck des Dankes und der Anerkennung seitens der Gemeinde trugen sich drei Feuerwehrleute in Planeggs Goldenes Buch ein: Unter dem Applaus der Gäste unterschrieben der bisherige Kommandant Martin Heizer, sein Nachfolger René Kostinek und Josef Reithmeier sowie Bürgermeister Hermann Nafziger selbst. An den offiziellen Part schloss sich ein Weißwurstessen an, außerdem fand die Siegerehrung des Kindermalwettbewerbs statt.