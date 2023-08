Fünf Freunde und das Schulverlies

A-cappella-Band „Lehrer haben Freizeit“ aus Planegg

Sie wohnen nicht nur im Würmtal, sie bereichern auch auf vielfältige Weise das Kulturleben vor Ort: Zwischen Gräfelfing und Gauting sind etliche Musiker und Ensembles zu Hause, deren freiberufliche oder ehrenamtliche künstlerische Tätigkeit teils wenig bekannt ist. Dazu zählt auch die A-cappella-Band „Lehrer haben Freizeit“ aus Planegg.

Planegg – „Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei.“ Mit ähnlichen Vorurteilen über einen bequemen, vollbezahlten Halbtags-Job bei verdoppeltem Urlaubsanspruch werden Angehörige dieses Berufsstands immer wieder konfrontiert. Dass die Realität eine völlig andere ist, zeigt allein schon die hohe Zahl von fehlenden Einsteigern und vorzeitigen Aussteigern.

Der Schulleiter der Planegger Grundschule, Sebastian Körber, hat jedenfalls einen besonderen Weg gefunden, um den unvermeidlichen Alltags-Frust abzubauen und einem Burn-out vorzubeugen. Dabei kommt ihm sein musikalisches und kommunikatives Talent zugute. Noch als Schüler spielte er bereits mit seinem Klassenkameraden Tobias Noss in einer Rockband zusammen.

Seit zehn Jahren zusammen

Inzwischen ist dieser Jugendfreund zum Mitarbeiter der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Oberbayern-West aufgestiegen. In Konrektor Julian Weller hatte Körber als Schulleiter alsbald einen optimalen Partner gefunden. Florian Grünwald, heute Dozent am Studienkolleg München, war einst Schülervater in einer Klasse, für die Körber als Grundschullehrer zuständig war. Grünwald kannte wiederum den Schulpsychologen Wieland Kachel, der damals in seinem Chor mitsang und heute am Carl-Spitzweg-Gymnasium in Germering unterrichtet.

Vor genau zehn Jahren fanden sich die fünf musikbegeisterten Freunde und Kollegen zu einer A-cappella-Gruppe zusammen, die gelegentlich am Feierabend Songs ausprobierte und für sich adaptierte. Es dauerte nicht lange, da standen sie damit als „special guests“ im Rahmen von Chorkonzerten mit auf der Bühne. Von positiven Erfahrungen bestärkt, entwickelten sie daraus schon bald ihr erstes eigenes abendfüllendes Musik-Kabarett unter dem Titel „Lehrer haben Freizeit“, das fortan als Markenname an ihnen haften sollte.

Mit ungebremster Kreativität folgten darauf die nächsten humoristischen Programme, die seither jeweils ausverkaufte Säle in zahlreichen Kulturzentren im Münchner Umkreis einbrachten. Nummer zwei hatte den Titel „mündliche Noten“ und handelte, musikalisch umgesetzt, vom allgegenwärtigen Thema der Bewertungen. Die dritte Serie von Auftritten stand unter dem ironischen Motto „Kreidezeit“ und widmete sich insbesondere dem Vergleich von Schule damals und heute.

Schnell ausverkauft

Während anfangs vor allem nahe Angehörige und Freunde den Einladungen folgten, hat sich mittlerweile eine regelrechte Fan-Gemeinde gebildet. Inzwischen planen ganze Lehrerkollegien ihren Betriebsausflug nach dem Auftrittskalender von „Lehrer haben Freizeit“. Nur die Anerkennung als Fortbildungsveranstaltung durch die Schulbehörden steht leider noch aus, wäre aber als solche für alle Mitarbeiter der Kultusbürokratie bis hin zum verantwortlichen Minister dringend zu empfehlen.

Das vierte Programm „Lehrlauf“ wird letztmals am 3. Dezember im Rahmen des A-cappella-Festivals „vocal total“ im Fürstenrieder Kulturzentrum „spectaculum mundi“ aufgeführt. Dass es schon längst ausverkauft ist, zeigt ein weiteres Mal, wie sehr es der charmanten Truppe von Traumlehrern gelungen ist, generationsübergreifend Menschen mit Musikfreude und Theaterlust mit und ohne schulische Traumatisierung anzusprechen.

Nach dem Geheimrezept ihrer Werkstatt befragt, verrieten die faktisch hochqualifizierten, wenn auch musikhierarchisch nur teilexaminierten Vollprofis, dass ihnen alle nötigen Schritte von der Liedauswahl über das Neu-Textieren und Um-Arrangieren, die Programmfolge und Anmoderation bis hin zur Choreografie, zur Kostümierung und zum Bühnenbild durchwegs im kreativen Miteinander gelingen.

Davon kann man sich spätestens am 30. April nächsten Jahres überzeugen, wenn das fünfte Programm „Tafelrunde“ mit Fokus auf das Thema „Schulfamilie“ im „spectaculum mundi“ Premiere hat. Um dem raschen Ausverkauf zuvorzukommen, sei ein regelmäßiger Blick auf die Webseite www.lehrerhabenfreizeit.de wärmstens empfohlen.

Thomas Schaffert