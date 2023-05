Fußballanhänger suchen SV Planegg heim

Aufkleber und Graffitis von FC Bayern und TSV 1860

Von Nicole Kalenda schließen

Sie kleben und sie sprühen: Anhänger der Fußballvereine FC Bayern München und TSV 1860 München verunzieren in Planegg Hauswände, Straßenschilder und Laternenpfähle. Auf dem Gelände des SV Planegg-Krailling versuchen sie, sich gegenseitig zu übertrumpfen.

Planegg – Der SV Planegg-Krailling wird seit einigen Wochen von Fangruppen heimgesucht. Erst hinterließen Anhänger des TSV 1860 München Dutzende weiß-blaue Aufkleber, dann kamen Bayernfans und überdeckten sie mit rot-weißen Schriftzügen. Die Reaktion der Löwen-Anhänger ließ nicht lange auf sich warten. Am ersten Maiwochenende waren es dann wieder Bayernfans.

Mindestens eine unbekannte männliche Person machte sich am Samstagabend gegen 22.30 Uhr an sämtlichen Schildern und Pfosten sowie an Gebäuden auf dem SVP-Gelände zu schaffen. Über 70 Aufkleber der Fanvereinigung „Schickeria“ wurden angebracht, auch über kurz zuvor von Unbekannten hinterlassenen 1860-Aufklebern. Dabei beließen es der oder die Täter nicht. Drei teilweise großflächige Graffiti mit dem Schriftzug „FCB“ wurden am nächsten Tag auf Außenwänden von Vereinsgebäuden und auf einem Mülltonnenhäuschen entdeckt. SVP-Präsident Florian Häringer spricht von einem Schaden im vierstelligen Bereich. Zumindest von einem Täter gibt es Videoaufnahmen, wie er gerade einen der besagten Aufkleber in der Hand hält. „Die Aufnahmen wurden der Polizei Planegg übergeben“, sagt Häringer.

Videoüberwachung

Vandalismus und Diebstähle sind nichts Neues für den SV Planegg-Krailling. Um der Situation Herr zu werden, installierte der Verein vor zehn Jahren eine Videoüberwachung im Eingangsbereich, im Kabinentrakt und im Außenbereich. Anfangs waren es meist Mitglieder, die anhand der Videoaufnahmen schnell ermittelt wurden und wegen vereinsschädigenden Verhaltens sofort hinausflogen. „In den letzten zwei Jahren sind es Vereinsfremde, die sich austoben“, sagt Häringer. Ausbaden müssen es die ehrenamtlich Engagierten. Sie kratzen mit dem Fingernagel Aufkleber von Schildern und malern Wände. Teilweise müssten Schilder erneuert werden, weil vier, fünf Lagen übereinander sich nicht mehr entfernen ließen.

„Unsere Ehrenamtlichen haben Besseres zu tun, als ihre kostbare Freizeit für so etwas zu opfern. Die Täter, die wohl Anhänger von Großvereinen sind, haben für solche Belange von Dorfvereinen keinen Sinn und null Gespür. Das ist ein antisoziales Verhalten gegenüber ehrenamtlich Tätigen. Anders kann ich das nicht sagen“, so Häringer. Einfach nichts tun, kommt für ihn nicht infrage. Zu groß sei die Gefahr eines Broken-Window-Effekts, dass also Verwahrlosung im öffentlichen Raum schnell zu noch mehr sogenannten Unordnungserscheinungen führt und damit zu Chaos.

Thomas Sorgalla, Leiter der Planegger Polizeiinspektion, sagt: „Wir stellen fest, dass es generell mehr Aufkleber im Würmtal sind.“ Ähnlich verhält es sich nach seiner Einschätzung zurzeit im Münchner Stadtgebiet. In den vergangenen Wochen sei es im Bereich der Planegger Dienststelle zu einigen Anzeigen wegen Sachbeschädigung gekommen. Diese würden an die Fachdienststelle weitergeleitet. Szenekundige Beamte kümmerten sich darum. Wenn diese den Täter auf dem SVP-Überwachungsvideo erkennen, kann der Verein hoffen, nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. Bisher hat er noch nichts gehört.