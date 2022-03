Geduldsprobe Heide-Volm

Von: Nicole Kalenda

Mitten in Planegg: Nach dem Abriss des Festsaals bildet das Heide-Volm-Areal einen unschönen Anblick – seit nunmehr fast einem Jahr. © Dagmar Rutt

Seit mehr als zwei Monaten liegt der Familie Heide ein Angebot der Gemeinde Planegg für das Heide-Volm-Areal vor. „Wir warten bis heute auf eine Reaktion“, sagt Bürgermeister Hermann Nafziger. Seine Bemühungen um ein Gespräch laufen ins Leere.

Planegg – Vor knapp einem Jahr verkündeten Heides das Ende des seit 90 Jahren in Familienbesitz befindlichen Wirtshauses im Südosten des Planegger Bahnhofs. Seitdem machen sie sich rar. Die Verkaufsverhandlungen zwischen der Gemeinde und den Eigentümern des rund 1,3 Hektar großen Areals laufen über Anwälte.

Vorkaufssatzung erlassen

Der Gemeinderat erließ Ende März vergangenen Jahres eine Vorkaufssatzung. Planegg möchte das Grundstück mit dem inzwischen abgerissenen Festsaal, Wirtshaus, Biergarten und Parkplatz erwerben, um bezahlbaren Wohnraum in zentraler Lage zu schaffen. Ihr Vorkaufsrecht begründet die Gemeinde mit der städtebaulichen Bedeutung der Fläche, aber auch mit den Vorstellungen der Heides, was das Ausmaß des Baurechts angeht. Von einer „insgesamt zu hohen Verdichtung des Gebiets“ ist die Rede in der Satzung.

Im April vergangenen Jahres fand ein erstes Treffen statt. „Von Seiten der Verhandler wurde eine unglaubliche Summe genannt, für die das Grundstück erworben werden soll“, so Nafziger am Dienstag im Pressegespräch. Die Gemeinde habe daraufhin von einem staatlich anerkannten Gutachter das Areal bewerten lassen. Berücksichtigt worden sei, wo bereits Baurecht besteht und wo, wie beim Parkplatz, erst noch Baurecht geschaffen werden muss. Vor Weihnachten gab Nafziger ein Angebot ab und stellte das Gutachten auch der Gegenseite zur Verfügung. „Natürlich war man damit nicht zufrieden“, so der Bürgermeister. „Wenn man in den Dialog treten würde, liegen wir gar nicht so weit auseinander.“

12 Millionen Euro als Anzahlung

Im Haushalt 2022 sind 12 Millionen Euro für den Kauf des Grundstücks eingestellt, eine Anzahlung, wie Nafziger sagt. „Jedem ist klar, dass die bei Weitem nicht reichen.“ Man habe damit ein Zeichen gesetzt, den Kaufwillen unterstrichen. Auch habe es Gespräche mit Rechtsaufsicht und Banken gegeben. Die Gemeinde sei verpflichtet, einen marktgerechten Preis zu zahlen. Nafziger erwartet nun ein Gegenangebot, „das dokumentiert ist“, also mit einem Gutachten unterfüttert. Dann gebe es auch Handlungsspielraum. „Bis jetzt haben wir nur die Aussagen des Verhandlers und eine Excel-Tabelle, in der ein bestimmtes Baurecht hochgerechnet ist“, so der Bürgermeister. „Das ist für mich dilettantisch.“

Vor vier Wochen schrieb Nafziger Heides persönlich an und bat um ein Gespräch. Die Wirtsfamilie habe zurückhaltend reagiert. Vor zwei Wochen hakte Nafziger beim mit den Verhandlungen betrauten Anwalt nach – vergebens. „Offensichtlich möchte man dieses Gespräch nicht.“

„Wir sind dialogbereit“

„So ein Grundstück muss mit der Gemeinde entwickelt werden. Jedem vernünftigen Investor muss bewusst sein, dass er mit der Gemeinde zusammenarbeiten muss“, sagt der Bürgermeister und unterstreicht: „Wir sind dialogbereit.“ Im Laufe des vergangenen Jahres seien „eineinhalb Investoren“ vorstellig geworden. „Denen haben wir gesagt, was wir uns vorstellen.“ Dann habe man nichts mehr von ihnen gehört. Weil teilweise erst noch Baurecht geschaffen werden muss, werde es im Rahmen der Sozialgerechten Bodennutzung (SoBon) auch bei einer Entwicklung durch einen Investor zu einem gewissen Teil geförderten Wohnraum geben. „Aber wir würden es lieber selbst entwickeln, weil wir nicht wie ein Investor denken müssen.“

Da man den Zeitplan nicht in der Hand habe, will Nafziger nun möglichst rasch das übrige Bahnhofsumfeld entwickeln. Bis zur Germeringer Straße zieht sich im Norden die Fläche in kommunaler Hand. 50 bis 60 Wohnungen könnten dort nach einer ersten Schätzung entstehen. Der Bebauungsplan ist noch nicht auf den Weg gebracht, der Gemeinderat muss zunächst konkrete Ziele benennen.