Geldregen reicht fürs Heide-Volm

Von: Nicole Kalenda

Das Heide-Volm-Areal am Bahnhof will Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger gerne in Gemeindehand sehen, um für das Bahnhofsumfeld eine Planung aus einem Guss zu ermöglichen. © Dagmar Rutt

Die Gemeinde Planegg kann das Heide-Volm kaufen, ohne Schulden aufzunehmen. Die Gewerbesteuereinnahmen vor allem aus Medizintechnik und Biotechnologie machen’s möglich: 82,8 Millionen Euro flossen im vergangenen Jahr, so viel wie noch nie.

Planegg – Kämmerin Katharina Gaspers präsentierte dem Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss des Planegger Gemeinderates am Montag den Entwurf für einen Rekordhaushalt mit einem Gesamtvolumen von 138,3 Millionen Euro. Erstmals wurde die 100-Millionen-Euro Grenze überschritten. Die Mitglieder nahmen das Zahlenwerk begeistert zur Kenntnis und sprachen eine einstimmige Empfehlung für den Gemeinderat aus. Dieser hat Mitte Februar das letzte Wort. Der Verwaltungshaushalt wächst um 25,9 Prozent auf 69,1 Millionen Euro an. Als Hauptgrund nannte Gaspers die Bildung von Rücklagen für die Kreisumlage. Fast identisch ist das Volumen des Vermögenshaushalts mit 69,2 Millionen Euro, „ein Zufall“, wie Gaspers betonte. Hier ist die Steigerung mit plus 131,7 Prozent noch deutlicher: 2022 waren es knapp 30 Millionen Euro gewesen.

Nur ein Satz zum Grunderwerb

Den größten Haushaltsposten handelte Gaspers mit einem Satz ab: „Wir haben im Vermögenshaushalt für den Grunderwerb 43,2 Millionen Euro eingestellt.“ Wie berichtet, bemüht sich die Gemeinde seit Frühjahr 2021 darum, das 13 000 Quadratmeter große Grundstück südöstlich des Bahnhofs zu erwerben, wo jahrzehntelang die Familie Heide eine Wirtschaft mit Biergarten und Festsaal betrieb. Im Haushalt des vergangenen Jahres waren 12 Millionen eingestellt, was Bürgermeister Hermann Nafziger damals als „tolle Anzahlung“ bezeichnet hatte. Wie hoch der Preis für die Fläche ist, die die Neuordnung des Bahnhofsareals abrundet, verrät Nafziger nicht, aber er rechnet mit einer zeitnahen Entscheidung. „Sobald ich den Zuschlag bekomme, gehe ich damit in den Gemeinderat“, sagte er im Merkur-Gespräch. Planegg verhandelt außerdem mit den Eigentümern des 2248 Quadratmeter großen Grundstücks der Pension Elisabeth an der Hofmarkstraße Ecke Germeringer Straße, das die Gemeinde für die Erschließung des geplanten neuen Quartiers östlich der Bahnlinie benötigt. Auch hier zeigte sich Nafziger zuletzt zuversichtlich. Die 43,2 Millionen Euro dürften für beide Grundstückskäufe gedacht sein. Offensichtlich reichen sie auch, denn bis einschließlich 2026 ist keine Schuldenaufnahme geplant. Die Rücklagen schmelzen allerdings voraussichtlich auf 1 Million Euro.

Gemeinderäte optimistisch

Das könnte sich ändern, wenn die Gewerbesteuereinnahmen weiterhin die Erwartungen übertreffen. Schon 2021 bescherten Medizintechnik und Biotechnologie der Gemeinde einen Geldregen. Statt der angesetzten 19,5 Millionen Euro wurden es 48 Millionen Euro Gewerbesteuer. 2022 wurde das nochmals deutlich übertroffen: Mit 25 Millionen Euro hatte man gerechnet, 82,8 Millionen wurden es schließlich. Großen Anteil hat ein Sondereffekt, also der Umstand, dass eine Firma mehr zahlt als gewöhnlich, der sich auf rund 30 Millionen Euro belaufen soll. Nafziger nennt weder Namen noch Zahlen, sagt aber, dass „der Schwerpunkt Biotechnologie und Medizintechnik in den vergangenen zwei, drei Jahren stark performt hat“. Und weiter: „Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich jedes Jahr solche Effekte haben werde.“

Planegg bleibt konservativ, für 2023 veranschlagt die Gemeinde 28 Millionen Euro Gewerbesteuer. Die Gemeinderäte gaben sich optimistisch. „Ich denke, wir rechnen alle damit, dass wir, wenn nicht bei 80 bei 35, 40 oder gar 50 Millionen rauskommen“, sagte Florian Großelfinger (CSU) und nannte den Haushalt „sehr, sehr schön und vernünftig“. Angelika Lawo (gG21) sagte: „Wir haben die richtigen Branchen in der Gemeinde. Die gute Mischung zahlt sich aus.“ Felix Kempf (SPD) erklärte: „Da sind gute Investitionen drinnen.“ Und als ob die Grundstückskäufe schon getätigt wären, sagte Peter von Schall-Riaucour (PP&M): „Wir haben jetzt so viel Immobilienvermögen im Rücken, dass uns das Sicherheit gibt.“