„Mobilität für morgen organisieren“

Planegg hat sich daran gemacht, den Verkehr der Zukunft zu leiten und zu lenken: weg vom von fossilen Brennstoffen angetriebenen Auto hin zu Rad-, Elektro- und Öffentlichem Nahverkehr. Ein Mobilitätsreferent und ein multimodales Verkehrskonzept sollen helfen.

Planegg– Gesamtverkehrskonzepte sind in Mode im Würmtal. In Gauting wird bereits seit Längerem daran gearbeitet. Im Herbst soll es vorgestellt werden. In Gräfelfing wurde parallel zum Bau der Entlastungsstraße beschlossen, ein integriertes Gesamtverkehrskonzept zu erstellen. Ob das nun nach der Ablehnung der Entlastungsstraße im Kreistag trotzdem kommt, ist Thema einer Sondersitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 8. Mai.

Mobilität ist auch in Planegg ein großes Thema. Die Verlängerung der U-Bahnlinie 6 von Großhadern nach Martinsried und die Ausweisung weiterer Wohngebiete im in Arbeit befindlichen neuen Flächennutzungsplan wird Auswirkungen auf den Verkehr haben. Die Gemeinde ließ in den vergangenen Jahrzehnten einige Verkehrsgutachten erstellen, gerade ist eins zum neuen Flächennutzungsplan in Arbeit.

Grüne Gruppe 21, SPD und FDP nahmen diese Umbruchsituation zum Anlass für einen Gemeinschaftsantrag, der am Donnerstag im Gemeinderat mit 20:0 Stimmen angenommen wurde. „Die nötigen Neuplanungen des Verkehrs bieten die Chance für eine verträglichere Ausgestaltung der Mobilität im Gemeindegebiet“, heißt es dort. Voraussetzung hierfür sei ein multimodales Verkehrsmodell, das zum einen „alle Verkehrsträger und die Entscheidungskriterien der jeweiligen Nutzer, das eine oder andere Verkehrsmittel zu nutzen“, berücksichtigt, aber auch „Lage und Art der wichtigsten Quellen und Ziele genau abbildet“. Anwendung findet ein solches Modell zum Beispiel beim Münchner Verkehrs- und Tarifverbund als „Multimodales Gesamtverkehrs- und Reisezeitmodell für die Region München“.

Die Gemeinde, so Herbert Stepp (Grüne Gruppe 21), pflege in ein Simulationsprogramm ein, welche Maßnahmen sie anstrebe, und bekomme die Auswirkungen aufgezeigt. Zum Beispiel von einer kostenlosen Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs oder einer Seilbahnverbindung zwischen Pasing und Martinsried.

„Wir wissen nicht, wie viel ein multimodales Verkehrskonzept kostet und was man damit machen kann“, so Stepp. Deswegen sollen zwei geeignete Büros Möglichkeiten und Kosten vorstellen. Stepp: „Unser Antrag bezieht sich auf den Anfang der Kette hin zu einem multimodalen Verkehrsmodell.“ Zum Vorstellungstermin sollen Vertreter aller Würmtalgemeinden eingeladen werden. „Der Verkehr macht nicht an der Gemeindegrenze halt, es ist notwendig, das ganze Siedlungsgebiet Würmtal miteinzubeziehen“, sagte Roman Brugger (SPD).

Konkreter wurde es bei der Entscheidung über einen Mobilitätsreferenten. „Die politische Absicht ist, die Mobilität für morgen zu organisieren“, erklärte Felix Kempf (SPD), dessen Fraktion den Antrag gestellt hatte, eine halbe Stelle zu schaffen. Bisher kümmerte sich Roman Brugger als Beauftragter des Gemeinderates um das Thema Mobilität. Nun soll eine entsprechende Stelle ähnlich wie in der Nachbargemeinde Gräfelfing im Bauamt angesiedelt werden.

Der künftige Mobilitätsreferent hat ausdrücklich die Aufgabe, „die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs zugunsten nicht-motorisierten beziehungsweise Elektro- und Öffentlichen Nahverkehrs“ zu fördern. „Es geht nicht darum, das Autofahren zu bekämpfen, sondern Alternativen aufzuzeigen“, sagte Ralf Tatzel (parteifrei).

Manchem Gemeinderat ging dies trotzdem zu weit. „Plakativ gesagt ist das für Autofahrer ein Immobilitätsreferent“, sagte Michael Book (CSU). Mit 14:7 Stimmen entschied sich der Gemeinderat schließlich für den Mobilitätsreferenten.