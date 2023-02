Generationswechsel im Café Richter

Von: Nicole Kalenda

Die Konditorei bleibt: Günter Asemann (r.) übergibt Ende Juni an seinen Sohn Christian Asemann. © Dagmar Rutt

Eine Institution richtet sich neu aus: Das Café Richter in der Planegger Bahnhofstraße konzentriert sich ab Sommer auf die Konditorei, der Gastronomiebereich soll verpachtet werden. Grund ist der Rückzug von Günter und Franziska Asemann. Nach 45 Jahren ist es genug.

Planegg – Das Café Richter bereitet sich auf einen Generationswechsel vor. Günter und Franziska Asemann verabschieden sich Ende Juni in den Ruhestand, Sohn Christian Asemann führt die Konditorei weiter, gibt aber das Café mit dem großzügigen Wintergarten auf. „Er ist die Zukunft und muss es sich so einrichten, wie er es haben möchte. Das ist wichtig“, sagt Asemann senior (65) über Asemann junior (39).

Der Erste Weltkrieg war gerade vorbei, Planegg bestand aus nicht viel mehr als einigen Häusern rund um die Würm, als Katharina Richter 1919 das „Café Richter“ nahe der Bahngleise gründete. Günter Asemann, ein Großneffe, stieg 1978 in den Betrieb ein. Mit Christian Asemann arbeitet seit 2007 die fünfte Generation in der Backstube an der Bahnhofstraße 47.

In Hochzeiten 20 Konditoren

Das Café Richter ist eine Institution, in Hochzeiten waren 20 Konditoren in der 160 Quadratmeter großen Backstube zugange, und der Betrieb zählte insgesamt knapp 40 Mitarbeiter. An Sonn- und Feiertagen war das Café voll besetzt und der Andrang im Ladengeschäft so groß, dass sich die Kunden entlang eines Bandes ähnlich wie bei der Flughafenabfertigung in Richtung Kuchentheke vorarbeiteten.

Dann kam Corona, und alles war anders. Dass sie 2020 das Café neun Monate schließen mussten, bezeichnet Günter Asemann als „Abriss“. Sein Sohn sagt: „Die Umsätze haben sich halbiert und nicht mehr erholt.“ Zum Glück sei das Ladengeschäft stabil geblieben. Die Mitarbeiter wechselten teilweise in andere Branchen. Als alles wieder öffnen durfte, fehlte es am Personal. Auch deswegen haben Asemanns zu Jahresbeginn einen Ruhetag eingeführt. Wie schon bis Ende der 90er Jahre ist nun montags geschlossen. „Der Personalpool ist zu klein“, sagt Günter Asemann. Neun Konditoren sind es noch und insgesamt 20 Mitarbeiter.

Die Karte im Café kündet von Einschränkungen, was die Öffnungszeiten und das Angebot angeht. Frühstück und Mittagessen gibt es zurzeit nicht, mit Ausnahme des Schlemmerbuffets am Sonntagvormittag. „Wir haben Riesenprobleme, passende Mitarbeiter zu finden. Mit Work-Life-Balance können wir im Gastbereich nicht punkten, gerade am Wochenende nicht“, sagt Christian Asemann.

Personalmangel

Seine Eltern trugen sich schon seit einigen Jahren mit dem Gedanken an den Rückzug. „Es war Zeit, darüber nachzudenken, die restlichen Jahre anders zu verbringen“, sagt Günter Asemann. Er freut sich darauf, nicht mehr um 3 Uhr morgens aufstehen zu müssen, um ab 4 Uhr in der Backstube zu stehen. Auch das Amt als Obermeister der Konditoren-Innung Bayern wird er aufgeben. Gemeinsam mit seiner Frau möchte er mehr Zeit für die vier Enkel haben, um zu reisen und um Freundschaft zu pflegen.

Das in der Gumstraße gelegene Hotel Asemann übergab Günter Asemann bereits 2018 an seine Tochter Alexandra Osterath und ihren Mann Stefan Osterath. Über die Zukunft des Café Richter „haben wir ergebnisoffen diskutiert“, sagt Christian Asemann. „Ein kompletter Verkauf wäre eine Art Entwurzelung gewesen. Das wollte ich nicht.“ Andererseits sei der Betrieb so aufgebaut, dass seine Eltern täglich zehn bis 14 Stunden arbeiteten. Alleine könne er das nicht stemmen, und seine Frau sei glücklich in ihrem Beruf. „Es liegt an mir, eine Lösung zu finden, die überschaubar und handhabbar ist“, so Christian Asemann.

Zum Jahreswechsel stand der Plan. Weil sich der Café-Betrieb, auch bedingt durch die hohen Energiekosten, finanziell nicht mehr lohnt, konzentriert sich der Konditormeister auf das Ladengeschäft. „Es wird weiter gebackene Kuchen geben, Torten, Buttercremes, Sahnecremes, Pralinen, Schokoladen. Und wir haben mit Macarons angefangen“, sagt Christian Asemann. Das Programm werde aber reduziert. „Wir haben mal übers Jahr verteilt 800 verschiedene Produkte aus eigener Produktion gehabt.“ Inzwischen sei man bei 400 angelangt, 120 bis 150 seien das Ziel. „Die Zeiten der Vollsortiment-Konditorei sind vorbei“, sagt Günter Asemann.

Umbau im Sommer

Wenn seine Eltern im Sommer ausscheiden, möchte Christian Asemann die für Konditoreien ruhigste Jahreszeit dazu nutzen, das Café vom Laden abzutrennen und Letzteren umzubauen. Die Einrichtung ist rund 30 Jahre alt. Links von der Ladentüre soll ein kleiner Sitzbereich mit zehn bis 15 Plätzen entstehen und rechts vom Geschäft, wo die Fahrradständer installiert sind, eine Terrasse ebenfalls mit bis zu 15 Plätzen. Von den 20 Mitarbeitern werde man zwei Service- und eine Küchenkraft verlieren, so Christian Asemann. Diese dürften aber angesichts des Arbeitskräftemangels in der Gastronomie schnell wieder eine neue Anstellung finden.

Ein Konzept oder gar ein Pächter für das Café mit seinem großen Wintergarten ist noch nicht gefunden. Christian Asemann hat gerade genug mit der Neuausrichtung des Ladengeschäfts zu tun – neben der Arbeit in der Backstube. Er sagt: „Ich hänge an der Konditorei an sich.“