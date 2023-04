Genussvolles, gesundes Essen für Senioren

Einrichtungsleiterin Astrid Ühlein (r.) testet die neuen Rezepte. © Evangelisches Pflegezentrum Planegg

Die Bewohner des Evangelischen Pflegezentrums Planegg (EPZ) dürfen sich künftig auf noch gesünderes, besseres Essen freuen. Dafür absolvierten Mitarbeiter der Einrichtung ein neunmonatiges Coaching.

Planegg – Gesundheit, Wertschätzung, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit: Unter diesen vier Gesichtspunkten hat das Evangelische Pflegezentrum Planegg die Verpflegung seiner Bewohner kritisch geprüft und hinterfragt. Die Einrichtung der Hilfe im Alter gGmbH (Diakonie München und Oberbayern) hat beim neunmonatigen Projekt „Coaching Seniorenverpflegung“ mitgemacht.

Urkunde erhalten

Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unterstützt das Sachgebiet Gemeinschaftsverpflegung Fürstenfeldbruck Einrichtungen dabei, ihr Verpflegungsangebot zu verbessern und neue, innovative Wege bei der Speiseplanung einzuschlagen. Zusammen mit sechs weiteren Senioreneinrichtungen aus dem westlichen Oberbayern arbeitet das EPZ Planegg daran, das kulinarische Angebot fortlaufend zu optimieren. Für die erfolgreiche Teilnahme am Programm erhielt das Haus nun die entsprechende Urkunde.

Bis 2023 schlossen bayernweit über 150 Einrichtungen das Coaching erfolgreich ab. Die Grundlage des Coachings im EPZ Planegg bilden die Bayerischen Leitlinien Seniorenverpflegung mit den Schwerpunkten Gesundheit, Wertschätzung, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Erfahrene Trainer begleiten und unterstützen die Einrichtungen bei der kulinarischen Umsetzung. Im Fokus der Anpassungen steht neben der Präsentation der Mahlzeiten auch eine Überprüfung der Speisepläne auf den Nährstoffgehalt. „Wir haben sehr viele Anregungen, wichtige Informationen und praktische Tipps erhalten“, bilanziert Astrid Ühlein, Einrichtungsleiterin im Evangelischen Pflegezentrum Planegg. „Besonders der Workshop zum Thema ‚Wertschätzung durch gutes Essen’ in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten war ein echter Gewinn für unsere Mitarbeitenden aus Pflege, Betreuung, Küche und Hauswirtschaft.“

Neu sind Linsenbratlinge

Küchenleiter Sandor Vincze plant zukünftig in Planegg noch mehr selbstproduzierte Gerichte sowie frisches Gemüse und gut verträgliche Hülsenfrüchte ein. Neue Angebote wie Linsenbratlinge ergänzen die Verpflegung, die maßgeblich zum seelischen und körperlichen Wohlbefinden der Bewohner beiträgt.

Die Abschlussveranstaltung des Coachings Seniorenverpflegung fand im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Fürstenfeldbruck statt. Unter dem Motto „Passierte Kost ansprechend anbieten“ bekamen die Teilnehmer ergänzend praktische Tipps zur abwechslungsreichen und geschmackvollen Darbietung der Speisen. Da Kau- und Schluckstörungen im Alter zunehmen und häufig zu den Begleiterscheinungen von Krankheiten wie Demenz zählen, gewinnt das Thema in Senioreneinrichtungen zunehmend an Bedeutung.