Gericht stoppt Bannwald-Rodung in Planegg

Von: Nicole Kalenda, Martin Schullerus

Teilen

Kämpften gegen Kiesabbau im Bannwald: Als im Mai 2022 bekannt wurde, dass das Landratsamt den Antrag der Firma Glück auf Kiesabbau mit Wiederverfüllung stattgegeben hatte, kam es innerhalb von 24 Stunden zu einer „Eil-Demo“ vor dem Planegger Rathaus. © Dagmar Rutt

Das Planegger Douglaswäldchen darf doch nicht gerodet werden für Kiesabbau – zumindest vorerst nicht. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat der Beschwerde des Bund Naturschutz gegen eine erstinstanzliche Entscheidung stattgegeben. Er sieht die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Rodungserlaubnis nicht gegeben.

Planegg – Der am Donnerstag veröffentlichte Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) datiert vom 31. Juli, und er hat es in sich: Das Gericht gab der Beschwerde des Bund Naturschutz in Bayern e.V. (BN) statt und setzte die Genehmigung für einen Kiesabbau und eine damit verbundene Teilrodung von Bannwald vorläufig außer Vollzug. „Bannwälder sind besonders schützenswerte Wälder nahe Siedlungsgebieten, denen eine außergewöhnliche Bedeutung u.a. für das Klima und den Wasserhaushalt zukommt“, heißt es in einer Pressemitteilung des BayVGH zur Begründung.

Das Landratsamt München hatte der Gräfelfinger Firma Glück die Genehmigung für einen Kiesabbau in Planegg erteilt. Die Genehmigung umfasste die Erlaubnis, hierfür ein Stück eines Bannwaldes zu roden. Es handelt sich dabei um das sogenannte Douglaswäldchen oder Planegger Wädlchen östlich der Kompostieranlage auf Flurnummer 195T. Auf 2,1 Hektar soll bis zwei Meter über Grundwasserniveau Kies abgebaut werden. Ein erster Antrag war 1996 vom Landratsamt abgelehnt worden, im Frühjahr 2022 genehmigte die Behörde das Vorhaben schließlich. Der hiergegen gerichtete Eilantrag des BN wurde in erster Instanz vom Verwaltungsgericht München abgelehnt.

Genehmigung ermessensfehlerhaft

Der BayVGH gab der Beschwerde des BN nun statt, hob den Beschluss des Verwaltungsgerichts auf und setzte die Genehmigung vorläufig bis zur Entscheidung in der Hauptsache außer Vollzug. Zur Begründung der Eilentscheidung führte er aus, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Rodungserlaubnis nicht vorlägen. Es müsse sichergestellt sein, dass als Ersatz für den zu rodenden Bannwald ein Wald neu begründet werde, der in Ausdehnung und Funktionen annähernd gleichwertig sei oder zumindest werden könne. Dies habe die zuständige Fachbehörde im Hinblick auf die im Bescheid vorgesehenen Ersatzflächen bislang nicht nachvollziehbar dargelegt. Im Übrigen sei die Genehmigung ermessensfehlerhaft, weil sie den Willen des Gesetzgebers, Bannwäldern den höchst möglichen Schutz zukommen zu lassen, nicht ausreichend berücksichtige. Das Argument, dass nur ein kleines Stück Bannwald gerodet werde, überzeuge nicht, weil der Bannwald sonst im Wege einer „Salamitaktik“ seiner Funktionen beraubt werden könne.

Astrid Pfeiffer, Mitglied im Grünzug-Netzwerk Würmtal und zweite Vorsitzende der Ortsgruppe Würmtal Nord des Bund Naturschutz, erfuhr durch eine Merkur-Anfrage von der Entscheidung. „Positiv überrascht ist untertrieben. Ich bin sehr glücklich. Das sind wunderbare Voraussetzungen, weitere Rodungen zum Kiesabbau im Würmtal zu stoppen“, erklärte sie und nannte dabei explizit den Lochhamer Schlag, wo die Firma Glück ebenfalls Kiesabbau plant. „Das Waldgesetz gibt es heutzutage nicht mehr her, solche Rodungen durchzuziehen.“ Pfeiffer weiter: „Das Gericht hat sich ganz offensichtlich intensiver mit der Beschwerde befasst. Dafür bin ich dankbar.“

Glück konsultiert Anwälte

In einer ersten Stellungnahme auf Merkur-Anfrage sagte Markus Wahl, Geschäftsführer der Firma Glück: „Wir haben diese Entscheidung nicht erwartet, und die Begründung ist für uns unverständlich.“ Das Verwaltungsgericht sei der Argumentation der Genehmigungsbehörde noch vollumfänglich gefolgt. Schließlich habe es die Verpflichtung gegeben, 2,1 Hektar Wald und Biotop zu schaffen; das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten habe das Projekt als gut bewertet. „Und jetzt zählt das plötzlich nichts mehr?“, sagte Markus Wahl.

Die Argumentation, Bannwald sei unbedingt und in Gänze unantastbar, sei in dieser Gegend nicht aufrechtzuerhalten. Markus Wahl: „Hier gibt es keinen Wald, der nicht Bannwald ist. Und von irgendwo muss der Kies ja herkommen, am besten natürlich regional mit kurzen Wegen.“ Für eine mindestens gleichwertige, meist höherwertige Nachfolgebepflanzung stehe die Firma Glück seit vielen Jahren ein. „95 Prozent der Würmtaler können daher auch gut mit uns leben“, so Wahl. Nun werde das Unternehmen sich in Ruhe mit den auftretenden Rechtsfragen befassen und seine Anwälten konsultieren.