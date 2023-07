Geschäftsleiter mit Alleinstellungsmerkmal

Stefan Schaudig in Planegg

Von Nicole Kalenda schließen

„Mädchen für alles“ nennt er sich, als Geschäftsleiter ist er angestellt: Seit 20 Jahren steht Stefan Schaudig der Planegger Rathausverwaltung vor. Dabei ist der 54-Jährige eigentlich Diplom-Bauingenieur.

Planegg – Stefan Schaudig hat gerade zwei Dienstjubiläen hinter sich: Seit 25 Jahren arbeitet er im Planegger Rathaus, seit 20 Jahren als Geschäftsleiter. Dabei wollte er nach dem Studium sofort zurück in seine Heimatstadt Nördlingen, um bei einem mittelständischen Unternehmen anzufangen. Stattdessen wirkt er nun unter dem inzwischen sechsten Bürgermeister, ist Fördermitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr, Ehren- und Fördermitglied beim BRK, bringt sich bei den Naturfreunden Würmtal ein, singt im Kirchenchor von St. Elisabeth, spielt im Posaunenchor der Waldkirche und tanzt bei den Auftritten der Almarösler mit. „Mittlerweile ist Planegg unser Zuhause. Das taugt uns, und wir fühlen uns wohl“, sagt der 54-Jährige.

Schaudig wuchs wie seine Frau Monika in Nördlingen auf. Dass er für das Bauingenieursstudium an die Technische Universität München ging, war der Deutschen Bahn geschuldet. Die Zugverbindung nach Stuttgart sei schlechter gewesen. 1994 hängte er eine Referendarsausbildung für den höheren technischen Verwaltungsdienst im Bereich der Wasserwirtschaft an. Frisch verheiratet, pendelte er zwei Jahre nach Rosenheim.

Für Stelle im Bauamt beworben

Weil die Stelle, die ihm vom Freistaat als Beamter in Passau angeboten wurde, unkonkret war, lehnte er ab und beschäftigte sich im Rahmen eines Jahresvertrags beim Wasserwirtschaftsamt mit der Renaturierung der Isar. 1994 waren im Zuge der Wiedervereinigung Bauingenieure begehrt, drei Jahre später „war die erste Förderwelle im Osten vorbei“, sagt Schaudig. Er bewarb sich – und erhielt immer wieder Absagen. „Als TU-Ingenieur mit Referendariat galt ich als überqualifiziert. Man hat mir nicht geglaubt, dass mir die Arbeit nur Spaß machen muss, damit ich bleibe.“

Auch ins Planegger Rathaus schickte er seine Mappe mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien. Es war die letzte, die er jemals versandt hat. Die damalige Bürgermeisterin Ulrike Höfer (CSU) lud ihn zum Bewerbungsgespräch ein, und ab 1. März 1998 war er im Bauamt für Tiefbau zuständig. „Die ersten Monate war ich wirklich geschockt, welche Anforderungen an die Gemeinde gestellt werden: Straßen kehren, das gab es bei uns in Nördlingen nicht. Da hat jeder am Samstag die Straße vor seinem Grundstück gekehrt und fertig.“

1999 übernahm er zusätzlich die Leitung des Bauamts. Als 2001 der Geschäftsleiter abgesetzt wurde, wurde die Stelle ausgeschrieben. Schaudig bewarb sich nicht. „Ich wollte das nie machen.“ Doch der Nachfolger verabschiedete sich nach einem knappen Jahr wieder. Dieter Friedmann (SPD), der inzwischen Bürgermeister war, bot Schaudig die Stelle an. „Ich habe ja gesagt. Meine einzige Bedingung war, dass ich nicht das Personalwesen unter mir habe, was klassisch ist bei Gemeinden unserer Größe.“ Der Grund: „Das geht mir zu nah. Da arbeite ich mich auf.“ Also wurde ein Personalamt eingerichtet, und seit 1. Juli 2003 ist Schaudig Geschäftsleiter – und als Diplom-Bauingenieur einzigartig in dieser Position im Landkreis. „Alle anderen sind Verwaltungsfachleute“, sagt er. „Ich maße mir nicht an, dass ich Verwaltungsfachmann bin.“ Durch das Referendariat habe er aber einen Einblick bekommen.

In Vereinen nur Basisarbeit

Die Lärmschutzwand an der Germeringer Straße war mit das Letzte, was er im Bauamt plante, doch die Bauthemen haben ihn nie verlassen. „Technisches Verständnis ist nicht von Nachteil“, sagt Schaudig, der Projektleiter beim Kupferhaus war und die Verlängerung der U 6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried von Gemeindeseite aus betreut.

„Ich habe es bis heute nicht bereut. Mir macht es Spaß, jeden Tag mit einer neuen Herausforderung umzugehen.“ Wichtig sei, Fehler einzugestehen. Er sehe sich als „Mädchen für alles“ und Berater des Bürgermeisters sowie des Gemeinderates – unabhängig von der Couleur. „Die Verwaltung hat in meinen Augen neutral zu sein.“

„Wir wollten immer dort, wo wir arbeiten, auch leben“, sagt Schaudig über sich und seine Frau Monika. Die drei Kinder Anna (27), Felix (22) und Jakob (20) sind in Planegg groß geworden, engagieren sich in den Vereinen. Schaudig ebenfalls, allerdings nur an der Basis. „Als Geschäftsleiter der Gemeinde steht es für mich außer Frage, ein Vorstandsamt zu übernehmen.“ Selbstverständlich sind für ihn dafür Abend- und Wochenendveranstaltungen und „rund um die Uhr für den Bürgermeister erreichbar zu sein“. Nur dann nicht, wenn er auf der Bergl-Alm ist, der Vereinshütte der Naturfreunde. Dort gibt es keinen Handyempfang.