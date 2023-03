1250-Euro Scheck als Dankeschön

Von: Nicole Kalenda

Treffpunkt Feuerwehrgerätehaus: Kommandant Martin Heizer (l.), Martin Fladerer (4.v.l.) und Mathias Singer (r.) nahmen den Scheck von Manfred Kager und Doreen Schierle entgegen. © Dagmar Rutt

Ein Scheck über 1250 Euro als Dankeschön: Über 250 Rettungskräfte waren am 21. Januar bei dem Kellerbrand in der Planegger Josef-Danzer-Straße im Einsatz, der zur Evakuierung von fast 90 Personen führte. Federführend war die Freiwillige Feuerwehr Planegg. Nun bedankten sich Manfred Kager und Doreen Schierle bei den Kameraden für den professionellen Einsatz.

Planegg - Im Feuerwehrgerätehaus an der Pasinger Straße überreichten sie den Scheck mit der stattlichen Summe. Sie kam bei einer von Kager initiierten Spendenaktion zusammen. Der Königsbrunner hatte die Idee zu der Aktion, als er den Facebook-Post seiner Bekannten Doreen Schierle las, die selbst in dem vom Brand betroffenen Haus wohnt und sich via Social Media herzlich bei den Helfern bedankte. Die Spendenaktion über Paypal lief einen Monat, parallel ging Schierle bei sich von Tür zu Tür.

„Uns hat wahnsinnig gefreut, dass wir so eine Wertschätzung durch die Betroffenen erfahren haben“, sagt Mathias Singer, Sprecher der Planegger Feuerwehr. In den 28 Jahren, in denen er nun schon dabei ist, habe er einen Dank in diesem Ausmaß noch nicht erlebt.

Gedacht war das Geld für eine Brotzeit für die beteiligten Feuerwehrler, die aus den Würmtal-Gemeinden und auch von weiter her kamen. Nun fließt es in den Würmtaler Kameradschaftsabend, den die Planegger Wehr im kommenden Jahr ausrichtet. Ein Termin heuer ließ sich aufgrund der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Planegger Wehr nicht finden.