Holetschek zu Besuch bei Sanacorp in Planegg

Von: Nicole Kalenda

Medikamentenlager: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (r.) lässt sich vom Vorstandsvorsitzenden Herbert Lang die Räumlichkeiten des Pharmagroßhändlers Sanacorp zeigen. © Sven Hoppe/DPA

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ist ab und an in Planegg zu Gast. Meist schaut er im Ortsteil Martinsried vorbei, einem der führenden Biotechnologie-Standorte Europas. Nun stattete er dem Gewerbegebiet Steinkirchen einen Besuch ab.

Planegg - Holetschek besichtigte den Pharmagroßhändler Sanacorp. In Anbetracht der Lieferengpässe gerade im Bereich der Medikamente für Kinder erörterte er mit dem Vorstandsvorsitzenden Herbert Lang die Versorgungslage. Der Gesundheitsminister ließ sich von Lang durch das Lager führen, vorbei an den Regalen mit Medikamenten und dem Fließband, an dem Mitarbeiter das zusammenstellen, was die Apotheken ordern, und in blaue Plastikwannen packen. Er bekam einen Einblick in die Arbeitsabläufe und die Zusammenhänge sowie die Bestände. Den Pharmagroßhandel nannte er „Bindeglied zwischen den Arzneimittelherstellern und den Apotheken vor Ort“.

Versorger von 8000 Apotheken

Sanacorp ist die älteste Apothekergenossenschaft und eines der führenden apothekereigenen Pharma-Großhandelsunternehmen in Deutschland, verantwortlich für die Rund-um-die-Uhr-Versorgung von bundesweit etwa 8000 Apotheken. Mit rund 3000 Mitarbeitern in 19 Niederlassungen erzielte Sanacorp im Geschäftsjahr 2021 mit den Gesellschaften einen operativen Umsatz von rund 5,9 Milliarden Euro.

Holetschek sagte: „Wir brauchen verlässliche Versorgungswege und einen kurzen Draht zwischen allen Beteiligten.“ Und weiter: „Auch der Großhandel kann nur das ausliefern, was hergestellt und ihm geliefert wird.“

„Sehr große Abhängigkeiten“

Tatsächlich sind die Regalfächer leerer, als es sich Sanacorp wünschen würde. „Wir horten nicht, wir warten“, sagte Unternehmenssprecher Simon Pink im Merkur-Gespräch. „Wir sind eine Drehscheibe. Wenn wir nichts bekommen, können wir nichts verteilen.“ Lieferengpässe bei Medikamenten gebe es bereits seit mehreren Jahren. Die Lieferengpass-Datenbank des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte umfasst 339 Einträge. In alle Munde ist das Problem, weil gerade viele Erkältungsmedikamente und Arzneien für Kinder wie Fiebersäfte rar sind. Doch gebe es, so Pink, etwa ein Brustkrebsmedikament, das bereits im vergangenem Jahr nicht zu bekommen gewesen sei. Pink sprach von „sehr großen Abhängigkeiten“, was die Produktion von Wirkstoffen, Hilfsstoffen oder Verpackungsmaterial angeht. „Zwei Drittel der Lieferanten sitzen im ostasiatischen und südasiatischen Raum, in China und Indien.“

Der Sanacorp-Vorstandsvorsitzende Lang betonte im Austausch mit dem Gesundheitsminister: „Eine menschliche Gesundheitsversorgung gibt es nicht zum Nulltarif.“ Es brauche „eine tragfähige Finanzierung entlang der gesamten Versorgungskette – von der verlässlichen Herstellung innerhalb der EU, über den Großhandel bis hin zur Apotheke“. nik