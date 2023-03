„Ich bin ein eher aktiver Schöffe“

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Zu neun bis zwölf Sitzungstagen im Jahr wird Peter von Schall-Riaucour als Schöffe eingeteilt. © Privat

Die Gemeinde Planegg sucht Schöffen. Bis zum 28. April können sich Bürger für das Amt eines ehrenamtlichen Laienrichters bei den Strafkammern der Landgerichte sowie den Schöffengerichten der Amtsgerichte bewerben. Peter von Schall-Riaucour, PP&M-Gemeinderat, ist seit 2019 Schöffe am Landgericht München. Im Merkur-Gespräch erklärt er, warum er weitere fünf Jahre anhängen möchte, obwohl die Verhandlungen ihn manchmal nachts schwer einschlafen lassen.

Herr von Schall-Riaucour, was war 2018 Ihre Motivation, sich für das Schöffenamt zu bewerben?

Drei Punkte waren für mich als Anhänger des Ehrenamtes ausschlaggebend. Während meines BWL-Studiums hatte mich Jura als Nebenfach fasziniert. Jetzt kam die Gelegenheit, mein Interesse zu vertiefen. Außerdem wollte ich mal unserem Staat, der jahrzehntelang viel für mich getan hat, etwas zurückgeben. Und zum Dritten wollte ich aus erster Hand mitbekommen, welche Beweggründe beziehungsweise Auslöser Menschen zu Kriminellen werden lassen. Das kannte ich meist nur aus Erzählungen, den Medien oder aus Filmen.

Warum möchten Sie auch die nächste Amtsperiode von Anfang 2024 bis Ende 2028 weitermachen?

Weil ich mich noch nicht am Ende sehe. Ich möchte weiter lernen und für meine Mitmenschen da sein. Ich fühle mich noch nicht reif für die sogenannte Insel. Das Thema Internetkriminalität stand beispielsweise noch nie auf meiner Tagesordnung. Und natürlich würde mich auch ein großer Prozess, wie aktuell in München Wirecard, der unser ganzes Land bewegt, interessieren. Wobei hier schon erheblich in das Leben eines ehrenamtlichen Schöffen eingegriffen wird.

Weshalb?

Meines Wissens sind bei Wirecard 100 Prozesstage angesetzt. Als Prozessbeteiligter solltest du immer präsent sein. Das ist nicht einfach mit dem sonstigen Leben zu koordinieren. Das Schöffenamt geht gesetzlich jeder anderen Tätigkeit vor. Natürlich gibt es Ersatzschöffen. Aber das sollte die Ausnahme sein. Anträge auf Befreiung von Sitzungsterminen sind unter detaillierter Angabe von Gründen einzureichen, ein Richter entscheidet dann darüber. Wenn ein Prozess durch uns platzen würde – dem Staat würden hohe Kosten entstehen, alles müsste neu aufgerollt werden.

Wie hat alles begonnen?

Nach einigen Einführungstagen im Landgericht an der Nymphenburger Straße ging es für einen Tag in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Ich war geschockt, unter welchen Verhältnissen dort Menschen leben müssen. Die engen, dunklen Zellen, die dürftigen Sanitäranlagen, die schmalen, kurzen Betten. Für mich als Zwei-Meter-Mann ein Albtraum. Auch wenn es sich bei den Insassen um Straftäter handelt, müsste man hier im Sinne der Menschenwürde dringend nachbessern. Empfehlenswert wäre zudem ein freiwilliger Besuchstag für Schüler im Rahmen des Sozialkundeunterrichts. Infolge dieser prägenden Wahrnehmung würde man sich danach zweimal überlegen, kriminell zu werden.

Erinnern Sie sich noch an einen Ihrer ersten Prozesse als Schöffe?

Ja, da ging es um einen Baumaschinenfahrer, der immer wieder von demselben Autofahrer schikaniert worden war und irgendwann mit einem Messer zugestochen hat.

Wie erfahren Sie, dass Sie als Schöffe eingeteilt sind?

Wir erhalten im Oktober für das kommende Jahr eine Liste mit zehn bis zwölf Sitzungstagen, von denen in der Regel aber nur die Hälfte stattfinden. Zwei Wochen vor dem jeweiligen Termin werden wir explizit geladen. Dann erfahren wir auch, wie lange der Prozess dauert. Mein bisher kürzester, ein Berufungsverfahren, ging über drei Stunden, mein längster über sechs Tage.

Was passiert am Verhandlungstag?

Früh aufstehen, pünktlich um 8.45 Uhr müssen wir im Richterzimmer aufschlagen. Erst dann werden wir in die Rechtsstreitigkeit eingeführt. Wir vertreten das Volk, völlig unvoreingenommen sollen wir in den Prozess starten. Die Großen Strafkammern setzen sich aus zwei oder drei Richtern, die Kleinen Strafkammern mit einem Richter, jeweils mit zwei Schöffen zusammen. Es wird oftmals unterschätzt, welchen Einfluss wir Schöffen auf das Urteil haben. Unsere Stimme ist der eines Berufsrichters gleichgewichtet. Das wissen oftmals auch die Angeklagten und versuchen uns mit Gesten und Blicken zu manipulieren.

Wie ist das Verhältnis zu den Berufsrichtern?

Unterschiedlich. Bei einigen Richtern hat man schon das Gefühl, dass wir sie mit unseren Fragen nerven. Andere wiederum geben sich mit uns Laien viel Mühe, wofür ich mich nach Prozessende regelmäßig bedanke. So ist es auch unterschiedlich, wie wir während der Verhandlung mitwirken können. Beispielsweise bei der Fragestellung. Manche Richter erlauben uns, die Zeugen und Angeklagten selbst zu befragen, bei anderen müssen wir unsere Fragen auf ein Papier schreiben und sie werden von ihnen selbst vorgetragen.

Wie sehen Sie sich selbst als Schöffe?

Wer mich als Gemeinderat kennt, kann sich denken, dass ich ein eher aktiver Schöffe bin, der seine Meinung gegenüber den Berufsrichtern leidenschaftlich vertritt. Meine Kollegen passen sich bei der Urteilsfindung meist eher an. Ich nehme die Verantwortung eines Schöffen sehr ernst. Schließlich treffe ich eine Entscheidung über die Zukunft eines Menschen im Rahmen unserer Gesetze. In einem Fall wurde das Strafmaß durch meine Stimme gesenkt, in einem anderen wurde es erhöht. Manchmal wünsche ich mir selbst mehr Distanz zu den Fällen. Die in den Verhandlungen gezeigten Fotos zu den Straftaten, das emotionale Verhalten von Zeugen und Angeklagten, die vielen tragischen Geschichten, die hinter den Verbrechen stehen, all das nehme ich zu oft mit nach Hause. Insbesondere vor der Urteilsfindung liege ich wach im Bett und frage mich, ob ich alle Aspekte richtig bewertet habe.

Schöffe sein ist Ehrenamt und Arbeit zugleich?

Ja, es ist auch Arbeit. Man sollte sich dessen vorher bewusst sein. Es kommt schon des Öfteren vor, dass während der Verhandlung auf Akten verwiesen wird, die den Berufsrichtern, aber nicht uns Schöffen bekannt sind. Dann heißt es anschließend im Richterzimmer, liebe Schöffen, ihr seht hier diese zehn Aktenordner, bitte bis zum nächsten Sitzungstag durcharbeiten, damit wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Es versteht sich von selbst, dass die Dokumente diesen Raum nicht verlassen dürfen. Wenn dann auch noch warmes Sommerwetter dazukommt, schleicht sich schon der Gedanke ein, Peter, warum tust du dir das eigentlich an.

Können Sie während der Sitzung essen?

Nein, eigentlich nicht. Es gibt eine einstündige Mittagspause. Alles, was während der Sitzung ablenkt, ist verboten. Kein Handy, kein Essen, keine prozessfremden Unterlagen auf dem Tisch. Die Verteidigung könnte ein Fehlverhalten zum Anlass nehmen, mit Verweis auf mangelnde Konzentration den Prozess platzen zu lassen. Für mich nicht ganz einfach. Ich bin nun mal kein Morgenmensch. Und wenn dann zu Verhandlungsbeginn zwei Stunden lang nur Akten vorgelesen werden, kann es schon passieren, dass meine Augen auf halbmast gehen. Dann helfen nur heimlich eingeworfene Gummibärchen oder Schokodrops unter einem Augenzwinkern der Berufsrichter.

Hat sich durch Ihr Ehrenamt als Schöffe Ihr Blick auf das Rechtssystem verändert?

Ja, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Einerseits werden Delikte bei Ersttätern zu hart bestraft, andererseits könnte man bei Wiederholungstätern durchaus nachschärfen. Zudem ärgert es mich, wenn jeder im Saal merkt, dass der Angeklagte lügt, aber die Beweise zu einer Verurteilung nicht ausreichen. Oder wenn ein Krimineller zum x-ten Male mit dem gleichen Vergehen vor Gericht steht und genau weiß, wie er durch Tricks geschickt einem gerechten Strafmaß entgehen kann.

Und was haben Sie als Schöffe gelernt?

Mein Leben mehr zu schätzen. Gott und meinen Eltern zu danken, dass ich in sogenannten behüteten Verhältnissen aufgewachsen bin. Im Würmtal wurde man eher selten mit krimineller Energie konfrontiert. Und andere Menschen, die nicht so viel Glück hatten, nicht zu stigmatisieren. Sie wahrzunehmen, sich ihre Geschichte anzuhören und sich erst dann ein eigenes Urteil zu bilden.