In 27 Stunden von der Südsee ans Würmufer

Von: Nicole Kalenda

In der Turnhalle bereiteten die Planegger Grundschüler den Gästen aus Papua-Neuguinea einen herzlichen Empfang. © Dagmar Rutt

Das Würmtal heißt Papua-Neuguinea willkommen. Die achtköpfige Delegation aus dem Südsee-Inselstaat reist am Donnerstag weiter zu den Special Olympics World Games in Berlin. Neben der Herzlichkeit der Gastgeber hat es das deutsche Brot Betreuern wie Athleten angetan.

Planegg – Vier Sportler und vier Betreuer aus Papua-Neuguinea sind seit Montagabend zu Gast im Würmtal. 27 Stunden haben sie für die 13 000 Kilometer lange Reise gebraucht. Nun bleibt ihnen bis Donnerstagmorgen Zeit, Gräfelfing und Planegg kennenzulernen, die beiden Gemeinden, die sie im Rahmen des Host-Town-Programms im Vorfeld der Special Olympics World Games in Berlin beherbergen. Auf der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung, die am Samstag, 17. Juni, beginnt, treten Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung in 26 Sportarten und zwei Demonstrationssportarten an. Das Motto lautet „#Zusammen Unschlagbar“. Den Dienstag verbrachte die Delegation in Planegg, am heutigen Mittwoch ist Gräfelfing an der Reihe.

Willkommensgruß auf Englisch

„Welcome Athletes of Papua-Neuguinea“, ein Willkommensgruß auf Englisch, und die Flagge des Südsee-Inselstaats schmückten am Dienstagvormittag die Planegger Grundschulturnhalle. Vor einem Dreivierteljahr habe die Schule von dem Besuch aus der Südsee erfahren, so Rektor Sebastian Körber. Anfang des Schuljahres gab es einen Inklusionstag, dazu befassten sich die Schüler im Unterricht mit Behinderung und Inklusion sowie im Heimat- und Sachkundeunterricht mit Papua-Neuguinea. Gestern waren sie dann vorbereitet und wissbegierig.

Rund zwei Stunden dauerte der Austausch. Die Erst- bis Viertklässler sangen ihr Schullied, die Klasse 4a überreichte eine selbstgestaltete Tasche, „um alle Erfahrungen, die Sie jetzt in Planegg und Berlin machen, einzupacken und nach Hause mitzunehmen“, sagte Körber. Zum Programm gehörten ein Piratentanz mit Holzstöcken und Stühlen und am Ende eine Fragestunde. Die Mädchen und Buben der vierten Klasse hatten sich im Englischunterricht vorbereitet und waren voller Eifer bei der Sache. Lara wollte wissen, welche Tipps die Athleten Menschen mit Behinderungen geben können, die Sportler werden möchten, und bekam zur Antwort: „Man kann alles in seinem Leben machen, wenn man nur möchte.“ Badmintonspieler Emmanuel Sevara (24) sagte, sollte er in Berlin gewinnen, werde er erklären, er sei sehr stolz, aus Papua-Neuguinea zu sein. Und Martha Ahwong (20), die wie Sevara Badminton spielt, mag an ihrem Sport am liebsten, dass sie mit ihren Freunden zusammen ist. Am Ende standen die Kinder für Autogramme an. Körber: „Für mich war das ein sehr bewegender Moment.“

Badminton und Leichtathletik

Zur Delegation gehören auch Grace Dindillo (26), die in Berlin im 15-Meter-Rennen und im Kugelstoßen an den Start geht, sowie Samantha Maiasa (20), die 100 und 400 Meter läuft. „Sie ist stark“, sagt Leichtathletiktrainerin Jenny Sike. Sike und der Teamarzt Andrew Ame kommen aus dem Bergland Papua-Neuguineas. Die Athleten, Delegationsleiter Ben Theodore und Badmintontrainer John Ma’a stammen von der Küste, wo es sehr heiß sei und tropische Bedingungen herrschten. Klima und Vegetation im Bergland jedoch entsprächen den Bedingungen im Würmtal. „Es fühlt sich wie zu Hause an“, so Sike. Nicht so das Essen. Das Brot habe es ihnen besonders angetan. Bis zur Abreise nach Berlin möchte Sike jede Sorte beim Frühstücksbüffet im Gräfelfinger Hotel Grefis probieren, wo die Delegation untergebracht ist.

Mittags ging es zum Vereinsheim der Stockschützen auf dem Sportgelände am Feodor-Lynen-Gymnasium, wo es zur Stärkung Leberkäse, Kartoffelsalat und Brezen gab und hinterher eine kleine Einführung in den Sport. Danach begrüßten die Naturfreunde Würmtal die Delegation am benachbarten Kletterturm. Dort konnten sie neben dem Turm die Slacklines testen, Kaffee und Kuchen inklusive. Am Abend lud die Gemeinde ins Kupferhaus. Neben Musik von Kinderchor und Alphornbläsern standen Tanzeinlagen der Almarösler sowie der Eintrag der Delegation ins Goldene Buch auf dem Programm.