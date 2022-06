Ist das Wäldchen noch zu retten?

Von: Andreas Deny

Teilen

Bei einem Waldspaziergang machten sich Gemeinderäte – vorne Felix Kempf (li.) und Mathias Walterspiel – ein Bild von dem Wäldchen und seiner Umgebung, Foto: Schönwälder © Schönwälder

Würmtaler Naturschützer haben die Hoffnung nicht aufgegeben, die Rodung des sogenannten Planegger Wäldchens noch zu verhindern. Dies wurde bei einem Waldspaziergang im Forst Kasten deutlich, zu dem der Bund Naturschutz Gemeinderate aus vier Würmtal-Gemeinden eingeladen hatte.

Planegg - Letztlich kam zu dem Waldspaziergang des BN aber nur eine kleine Schar, unter ihnen Felix Kempf (SPD), Peter von Schall-Riaucour (PPM), Angelika Lawo und Eva Schreier (Grüne Gruppe 21) aus Planegg, Martin Feldner (Grüne) aus Gräfelfing, Corinna Pflästerer-Haff (Grüne) aus Neuried und Mathias Walterspiel (CSU-Fraktion) aus Krailling. Wäldchen südlich der Fürstenrieder Straße steht seit Jahren im Fokus von Auseinandersetzungen. Das Landratsamt hatte im März dieses Jahres dem Antrag der Firma Glück auf Kiesabbau von 2,1 Hektar stattgegeben, nachdem der Gemeinderat diesen bereits 2017 genehmigt hatte. Bürgermeister Hermann Nafziger sah es deshalb als nicht mehr notwendig an, das Thema nochmals im Gemeinderat zu behandeln, was auf heftige Kritik stieß (wir berichteten); die Rechtmäßigkeit seines Vorgehens ließ er sich von der Rechtsaufsicht bestätigen.

Sogar selbst auf Auskiesung verzichtet

„2017 war eine ganz andere Ausgangslage“, erklärte Malwina Andrassy, kommissarische Vorsitzende der Ortsgruppe Würmtal Nord des Bund Naturschutz, im Hinblick auf den Klimawandel. Laut Herbert Stepp, Vorsitzender des Grünzug-Netzwerks Würmtal, hatte die Firma Glück 1973 sogar selbst auf eine Auskiesung der Waldinsel verzichtet und dafür eine Ersatzfläche von 2,2 Hektar erhalten. Nichtsdestotrotz habe sie 1993 erneut den Antrag auf Kiesabbau gestellt, der damals abgelehnt wurde. Die Fläche hatte Glück bereits gerodet, sie musste wieder aufgeforstet werden.

Alle Auflagen erfüllt?

Den nun genehmigten Bescheid des Landratsamtes, den die Gegner des Kiesabbaus bis dato nicht einsehen konnten, will man genau unter die Lupe nehmen. Laut Peter von Schall-Riaucour ist die Widerspruchsfrist allerdings bereits am 28. April abgelaufen, wie eine Rückfrage seinerseits im Planegger Rathaus ergeben habe. Dennoch sieht man eventuell noch eine Möglichkeit, das Wäldchen zu erhalten. Es müsse überprüft werden, so Stepp, ob alle Auflagen des Gemeinderats, die seinerzeit mit der Zustimmung zum Kiesabbau verbunden waren, erfüllt wurden. Für eine Auflage, nämlich den Genehmigungsbescheid öffentlich zu machen, gelte dies schon nicht.

Mobile Bauschuttrecyclinganlage

Mathias Walterspiel befürchtete, dass durch den weiteren Kiesabbau eine Kraterlandschaft entsteht. Vor allem müsse man verhindern, dass es eine Nachfolgenutzung gebe, sagte er auch mit Blick auf die von Glück geplante mobile Bauschuttrecyclinganlage. Glück sei nicht an der Rekultivierung, sondern der Industrialisierung des Gebietes interessiert. Man müsse für eine derartige Anlage einen Standort ausschauen, „der für die Zukunft gedacht ist“ – mit Wasserkreislauf, Lärmschutzdämmer und Staubfilter, sagte Andrassy. Martin Feldner war der Auffassung, dass Glück die Anlage auf seinem Stammgelände in Gräfelfing realisieren könne. „Wir brauchen Baustoffrecycling, aber nicht als mobile Anlage mitten im Wald.“