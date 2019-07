Käfer-Filiale schließt Ende Juli

Die Planegger Bahnhofstraße und der Marktplatz verlieren eine Attraktion: Die Filiale des Delikatessen-Marktes von Feinkost Käfer schließt Ende Juli. Die Investition in den Standort erwies sich offenbar als Flop.

Planegg –Mit hohen Erwartungen ist im März 2018 die Planegger Filiale des Feinkosthändlers Michael Käfer eröffnet worden. „Das ganze Würmtal ist eine wunderbare Gegend, in der viele Menschen leben, die Geschmack haben“, erklärte der Unternehmer damals bei einer Einstandsfeier für geladene Gäste. Doch die zahlungskräftige Kundschaft und hohe Umsatzzahlen blieben offensichtlich aus. Nach knapp eineinhalb Jahren zieht Käfer deshalb die Reißleine. Das Planegger Delikatessengeschäft werde Ende Juli geschlossen, teilte Pressesprecherin Marion Drux auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Die rund 230 QuadratmeterLadenfläche an der Bahnhofstraße hatte Käfer Anfang des Jahres 2018 angemietet und aufwendig umbauen lassen. In den Delikatessen-Markt mit einem begehbaren Kühlhaus und einem kleinen Gastronomiebereich im Inneren wie auch unter freiem Himmel wurde kräftig investiert, um den hohen Ansprüchen des Münchner Traditionsunternehmens zu genügen. Am Marktplatz wurde angrenzend an die Freischankfläche von „Cappucino Gelato e Caffé“ eigens ein Podium für die Außenbestuhlung errichtet.

Von der Kundschaft wurden Laden und Gastronomie jedoch nicht im erwarteten Umfang angenommen, die Geschäftsräume blieben zumeist weitgehend leer. Es habe sich nicht bewährt, zwei Delikatessen-Märkte in unmittelbarer Nähe zu betreiben, sagte Pressesprecherin Marion Drux. Feinkost Käfer wolle sich deshalb künftig auf den Standort im Münchner Stadtteil Solln an der Frans-Hals-Straße konzentrieren. Dorthin soll auch das Personal aus Planegg umziehen. Die Einrichtung werde man mitnehmen, um sie für andere Geschäftsräume zu nutzen.

Für den Wirtschaftsstandort Planegg ist der Weggang von Feinkost Käfer ein überraschender Verlust. Bereits der Vormieter, das Schuhgeschäft Linse, hatte sich in dem Laden an der Bahnhofstraße 7 nicht halten können.