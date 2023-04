Keimzelle eines Campus von Weltruf

Martinsrieder Max-Planck-Institut für Biochemie wird 50

Von Nicole Kalenda schließen

Das Max-Planck-Institut für Biochemie ist die Keimzelle des Life-Sciences-Standorts Martinsried. Nun hat es sein 50. Jubiläum gefeiert. Wie bei seiner Gründung ist Aufbruchstimmung zu verspüren.

Martinsried – Das Max-Planck-Institut für Biochemie (MPIB) hat am Montag mit einem Festakt seinen 50. Geburtstag gefeiert. Im großen Hörsaal am Klopferspitz kamen neben Wissenschaftlern auch Politiker zusammen. Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, sagte: „50 Jahre Max-Planck-Institut für Biochemie Martinsried sind 50 Jahre Pionierarbeit, Grundlagen- und Spitzenforschung im Dienst der Menschheit.“ Und weiter: „München ist eine Biotech-Region von Weltrang, und das Max-Planck-Institut für Biochemie ist der Gravitationskern.“ Heute werde der Life-Sciences-Standort Martinsried ergänzt durch Biomedizinisches Centrum sowie Biozentrum der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz, Klinikum Großhadern, Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie sowie benachbarte Biotech-Firmen.

Freistaat investiert bis zu 500 Millionen Euro

Herrmann weiter: „Es gibt noch unheimlich viel zu erforschen, deswegen ist auch die Staatsregierung so wie vor 50 Jahren committed, alles zu tun, um diesen Standort weiterzuentwickeln.“ In den nächsten zehn Jahren investiert der Freistaat bis zu einer halben Milliarde Euro. Die ersten 30 Millionen stünden bereits zur Verfügung.

Der Vorgänger des MPI für Biochemie wurde 1913 in Berlin-Dahlem gegründet unter dem Namen Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie. Im 2. Weltkrieg ging es nach Tübingen, 1954 nach München und von dort 1973 nach Martinsried. „Es ist kein Zufall, dass die Standortwahl auf Martinsried fiel, damals noch weit vor den Toren Münchens auf der grünen Wiese“, so der Historiker Jaromir Balcar. Ausschlaggebend seien die Pläne der LMU gewesen, das MPI nahe beim Klinikum Großhadern zu errichten.

Professor Martin Stratmann, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), sagte über den Gründer des MPIB, Adolf Butenandt, er habe „ein Superinstitut nach amerikanischem Vorbild“ schaffen wollen: „Interdisziplinär und groß genug, um sich methodisch breit aufzustellen und offen zu sein für neue Strömungen der Wissenschaft.“ Stratmann weiter: „Dieses Versprechen wurde eingelöst. Das Max-Planck-Institut für Biochemie ist eines der leistungsstärksten Institute unserer Gesellschaft. Und das will etwas heißen.“

„Der Reiz, Neues zu entdecken“

Professor Franz-Ulrich Hartl, Geschäftsführender Direktor des MPIB, ging auf die Anfänge in Martinsried ein. Bei der Institutseröffnung im März 1973 habe der damalige Planegger Bürgermeister Richard Naumann in seiner Ansprache gesagt: „Nun forscht mal schön.“ Hartl: „Wir haben uns diese Worte zu Herzen genommen.“ Bei seiner Gründung hatte das MPIB 500 Mitarbeiter, heute 750. Zu den vielen Auszeichnungen, die MPIB-Forscher erhielten, gehören zwei Nobelpreise und zwei Lasker-Preise, die höchste medizinisch-wissenschaftliche Auszeichnung in den USA. Hartl, der selbst zur Proteinentfaltung und ihrer Bedeutung bei neurodegenerativen Krankheiten forscht, erklärte: „Was treibt uns in unserer Forschung an: Es ist in erster Linie die Neugier, der Reiz, etwas Neues zu entdecken, immer besser zu verstehen, wie lebendige Systeme funktionieren. Dabei sind wir uns bewusst, dass gerade in den Lebenswissenschaften die Grenzen zwischen Grundlagenforschung und möglichen Anwendungen besonders leicht überwunden werden können.“ Die Entwicklungen der letzten 20 Jahre gingen dahin, die molekularen Prozesse der Biochemie in immer komplexeren Systemen zu untersuchen.

MPG-Präsident Stratmann sprach von einer „Aufbruchstimmung wie vor 50 Jahren. Der Umgang mit großen Datenmengen ist mit Massivität in den Life Sciences angekommen, deswegen wird die Max-Planck-Gesellschaft ihr zweites großes Rechenzentrum in Martinsried errichten.“ Die 500 Millionen Euro des Freistaats stellten „die höchste Sonderfinanzierung in der Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft“ dar und eröffneten die Chance, den Campus in den nächsten zehn Jahren „in die modernste Zukunftsplattform für molekularbiologische Grundlagenforschung zu verwandeln“.

Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde Planegg

Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger dankte dem MPIB nicht nur für „50 Jahre gutes Miteinander“, sondern den dortigen Wissenschaftlern „für ihr großes Engagement, die Bevölkerung in das, was Sie tun, einzubinden“. Mit dem regelmäßigen Tag der offenen Tür und Vortragsreihen „erlauben Sie uns Laien einen Blick hinter die Kulissen“. Planegg habe von der Biotechnologie nach einer 30-jährigen Durststrecke in den vergangenen 20 Jahren in erheblichem Umfang profitiert. Knapp die Hälfte der Gewerbesteuereinnahmen kommt inzwischen aus der Branche. Nafziger sprach von einer „Win-win-Situation“ und nannte die Verlängerung der U 6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried das „jüngste Beispiel für unsere gewinnbringende Nachbarschaft“. Nafziger: „Sie wäre sicher nicht verlängert worden, wenn es den Life-Sciences-Campus nicht geben würde.“

Wie schon vor 25 Jahren, als das MPIB sein erstes Vierteljahrhundert in Martinsried feierte, wurde auch am Montag das Goldene Buch der Gemeinde aufgeschlagen und der Füller gezückt. Diesmal trugen sich Franz-Ulrich Hartl, Martin Stratmann und Florian Herrmann ein, während das Astris Trio Musik von Maurice Ravel spielte.