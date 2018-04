Unfall mit fünf Autos: 43 000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße M 21 am Ortsrand von Planegg ist am Dienstagvormittag hoher Sachschaden entstanden. An der Kollision waren fünf Fahrzeuge beteiligt, von denen zwei anschließend nicht mehr fahrbereit waren.

Planegg - Nach Angaben der Polizei wollte eine 48-jährige Hausfrau aus Gröbenzell gegen 11.20 Uhr mit ihrem VW Sharan von der Kreisstraße nach links in den Pendlerparkplatz von Maria Eich einbiegen, um dort ihren Ehemann aufzunehmen. Wegen Gegenverkehrs musste die Frau auf ihrer Fahrspur anhalten und warten. Zwei weitere Autos, die hinter ihr fuhren, kamen noch problemlos zum Stehen. Eine 25-jährige Autofahrerin aus Eichenau erkannte das Hindernis offenbar zu spät und musste mit ihrem Ford stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Ein hinter ihr fahrender Auszubildender aus Bad Feilnbach reagierte erst recht verspätet und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Der junge Mann krachte mit seinem VW-Bus in das Heck des Ford. Ob dieser zum Zeitpunkt des Aufpralls bereits zum Stillstand gekommen war, ließ sich im Nachhinein nicht zweifelsfrei klären, so die Polizei. Jedenfalls gab es eine Kettenreaktion, indem jeweils ein Auto auf das vor ihm stehende geschoben wurde. Bilanz: Am Wagen der 25-Jährigen, der am Heck und an der Front stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, entstand Totalschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Ford und VW-Bus mussten abgeschleppt werden; die anderen Autos waren trotz Blechschäden noch fahrbereit.

Den Gesamtschaden schätzt die Planegger Polizei auf 43 000 Euro. Verletzt wurde offenbar keiner der Fahrzeuginsassen, auch wenn es bei Auffahrunfällen häufig zu Traumata der Halswirbelsäule kommt. Auch größere Verkehrsbehinderungen auf der Kreisstraße blieben aus.