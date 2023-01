Kleine Umweltretter

Die Gewinnergruppen des Planegger Umweltpreises: Die Mädchen und Buben aus dem Kindergarten Josefstift mit Erzieherin Edina Kukulies (hinten l.) und Kindergartenleiterin Susanne Ritter (hinten 2.v.l.) sowie die Viertklässler der Grundschule mit Lehrerin Alexandra Berghofer bei der Verleihung im Rathaus. Initiator und Stifter Peter von Schall-Riaucour (hinten M.) und Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger gratulierten. © Michael Schönwälder

Der Planegger Umweltpreis 2022 geht an die Viertklässler der Planegger Grundschule sowie an die Mäuse-, Igel- und Bärengruppe des Kindergartens Josefstift für ihren Einsatz im Umweltschutz. Insgesamt dotiert war der Preis nur mit 2500 Euro, statt der eigentlichen verkündeten 5000 Euro.

Planegg – Nach einer der Pandemie geschuldeten abgespeckten Version im vergangenen Jahr konnte dieses Jahr der Umweltpreis 2022 der Gemeinde Planegg in einem großen Rahmen im Rathaus verliehen werden. Ausgezeichnet vom Initiator und Stifter des Preises, Gemeinderat Peter von Schall-Riaucour, wurden am Sonntag zum einen die jetzigen Viertklässler der Grundschule mit 1500 Euro für ihre Projektwoche „Upcycling“ geehrt. „Es ist wichtig, dass man sich schon im frühen Alter mit Umweltthemen befasst. Die Schüler haben sich eine Woche lang mit dem Thema Müll und Wiederverwertung auseinandergesetzt. Das stärkt das Problembewusstsein mit dem Thema Müll“, lautete die Begründung der Jury. Die Grundschüler mit ihrer Lehrerin Alexandra Berghofer hatten sich unter anderem mit der Mülltrennung beschäftigt und damit, wie aus recyceltem Plastikabfall schöne und nachhaltige Blumendekoration entstehen kann.

1000 Euro für Kindergarten Josefstift

Über ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro freuten sich die Buben und Mädchen des Kindergartens Josefstift unter der Leitung von Susanne Ritter. Die Kindergartenkinder lernen tagtäglich unter dem Motto „Auch die Kleinen können viel bewegen“, wie sie selbst schon die Umwelt schützen können. So wissen sie beispielsweise ganz genau, dass beim Händewaschen das Wasser nicht permanent laufen muss beziehungsweise sollte, oder dass auf Altpapier ebenso tolle Gemälde entstehen können wie auf neuem Papier. „Besonders die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für Ausflüge ist unseres Erachtens hervorzuheben, weil es gut ist, die Kinder schon in jungen Jahren an den ÖPNV als ,normales‘ Verkehrsmittel zu gewöhnen“, begründet die Jury ihre Vergabewahl.

Neun Bewerber hatten sich für den Planegger Umweltpreis 2022 angemeldet. „Leider konnten wir viele nicht berücksichtigen“, erläuterte von Schall-Riaucour bei der Verleihung im Rathaus am Sonntagvormittag. So könnten keine Personen ohne ein bestimmtes Projekt teilnehmen oder Bewerber aus anderen Gemeinden. Da sich auch Gewerbe ausdrücklich nicht beteiligen dürfe, kam die Urologische Klinik Planegg ebenfalls nicht zum Zuge. Diese sei, so der Stifter, allerdings vorbildlich in ihrem Umweltengagement. So benutze sie etwa seit einem Jahr ausschließlich Ökostrom.

Topf für 2023 enthält 7500 Euro

Eigentlich ist der Umweltpreis mit einer Summe in Höhe von 5000 Euro dotiert. Dieses Preisgeld erhielt im vergangenen Jahr die Schulgarten-AG des Feodor-Lynen-Gymnasiums. Dass der Topf heuer nicht voll ausgeschüttet wurde, war eine Entscheidung der Jury. So kann für den Umweltpreis 2023 die Gewinnsumme auf 7500 Euro erhöht werden. Man erhoffe sich, sagte Peter von Schall-Riaucour, dass sich noch mehr Planegger Bürger, Vereine, Gruppen und andere Organisationen nicht kommerzieller Art beteiligen.

Dieses Jahr hätten sich – was ohne Einschränkung großes Lob verdiene, so von Schall-Riaucour – nur Kinder und Jugendliche beworben. Er sei deshalb mit der Vielfalt der Einsendungen nicht so zufrieden, hoffe aber auf das neue Jahr. „Was ich verraten kann“, sagte der Initiator, „es wird 2023 auf Wunsch der Jury einen ausgekoppelten Kinder-Umweltpreis geben.“

Carolin Högel