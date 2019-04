Ein Planegger Wahlkämpfer für die EU

Korbinian Rüger weiß, dass er keine Chance hat, am 26. Mai ins Straßburger Parlament gewählt zu werden. Trotzdem hält er Vorträge, diskutiert auf Podien und lädt zu „Politik und Pizza“. „Diese Europawahl ist die wichtigste, die wir je hatten“, sagt der SPD-Kandidat aus Planegg.

Planegg– 2014 holten die Sozialdemokraten 27 der insgesamt 96 deutschen Sitze im Europäischen Parlament. Damit Rüger ein Mandat erhält, müssten es diesmal mehr als doppelt so viele werden; der 30-Jährige nimmt Rang 66 der SPD-Kandidatenliste ein. „Ich halte es grundsätzlich für den falschen Ansatz, sich dann zu engagieren, wenn man persönliche Vorteile daraus ziehen kann“, sagt er.

Der Doktorand der politischen Philosophie will Stimmen für die SPD gewinnen, vor allem aber, das gibt er zu, überhaupt zum Urnengang zu motivieren. „Die Wahlbeteiligung bei Europawahlen ist historisch viel niedriger als bei anderen Wahlen.“ Deswegen schnitten extrem rechte Partien stark ab. „Das Parlament wird im europäischen Prozess immer wichtiger. Es gibt nicht wenige, die das umkehren wollen.“ Rüger gehört nicht dazu, er möchte ein Europa der Zusammenarbeit und Solidarität, statt den Rückfall in Nationalstaaterei. Das ist es ihm wert, in den kommenden Wochen fast jeden Abend auf Achse zu sein.

Der Planegger ist der einzige Kandidat in München Land und Stadt. Die SPD-Ortsvereine laden ihn ein zu reden. Dann gibt es Anfragen, die ihn über die Bayern-SPD oder das Büro von Maria Noichl erreichen. Die Rosenheimerin sitzt seit 2014 in Straßburg und ist Nummer drei der SPD-Bundeswahlliste. Sie könne nicht alle Termine selbst wahrnehmen. In den Würmtal-Gemeinden will Rüger bei „Pizza und Politik“ vor allem Erstwähler mit einem Plädoyer gegen den Populismus überzeugen.

„Ich mag eigentlich die Podiumsdiskussionen lieber“, sagt er. Sich mit Vertretern anderer Parteien zu messen, sei fordernder. In der letzten Woche vor den Osterferien machte Rüger Station im Carl-Spitzweg-Gymnasium in Germering. 90 Minuten Podiumsdiskussion, organisiert von der Schülermitverwaltung, moderiert von Schülern der Q11 und Q12.

In der Großen Aula sitzen 200 Schüler aus den drei höchsten Altersstufen. Längst nicht alle dürfen im Mai schon wählen, doch alle kennen Wahlberechtigte, mit denen sie über Politik reden, die sie überzeugen können.

Rüger betritt den Raum kurz vor Beginn, lässt seine Regenjacke in der ersten Reihe liegen, springt auf die Bühne und begrüßt die anderen Politiker per Handschlag. Ganz links steht Eric Bourgignon von der Linken. Der Platz der Grünen Henrike Hahn bleibt verwaist, sie wird erst mit 45-minütiger Verspätung einlaufen. In der Mitte teilt sich Rüger, lässig mit weißem T-Shirt, dunklem V-Kragen-Pulli und weißen Turnschuhen, einen Stehtisch mit Bernd Posselt. 1956 geboren und von 1994 bis 2014 Mitglied des EU-Parlamentes, wird der CSUler im Laufe der Diskussion Sätze sagen wie: „Ich habe schon in den 70er Jahren die Menschenrechtsbewegungen in Südeuropa unterstützt.“ Oder: „Ich kenne Viktor Orbán seit 1989. Heute redet er unerträglichen Mist.“

Rüger ist 1988 geboren, jung, aber nicht der jüngste Politiker auf der Bühne. Phil Hackemann (FDP) ist Jahrgang 1995. Er steht am rechten Rand der Bühne an einem Tisch mit Bernhard Zimniok, der noch einmal drei Jahre älter ist als Posselt und Rang fünf der AfD-Bundesliste einnimmt.

Die Schüler haben Fragen vorbereitet zur Rechtsstaatlichkeit in der EU, Nationalismus oder Vereinigte Staaten von Europa, europäische Sicherheitspolitik und Umweltpolitik. Die Kandidaten haben für ihre Antworten je zwei Minuten, dann erklingt ein Glöckchen. Bei Rüger nur einmal. „Man bekommt irgendwann ein ganz gutes Zeitgefühl. Ich versuche sowieso, mich knapper auszudrücken. Lange zu reden, ist eine Unart bei Politikern.“

Rüger hat sich nicht eigens auf den Termin vorbereitet. „Ich gehe da hin mit dem Wissen, das ich jetzt habe.“ Zu Polens Verstößen gegen die Grundwerte der EU erklärt er: „Die EU tut sich wegen des Einstimmigkeitsprinzips sehr schwer, Verfahren gegen Mitgliedsländer einzuleiten.“ Und weiter: „Ich stimme euch zu, es passiert zu wenig.“ Seine Forderung ist der Wechsel zum Mehrheitsprinzip.

Als der AfDler erstmals zu Wort kommt, leiht sich Rüger von links einen Kuli und von rechts ein Blatt Papier. Als der AfDler fertig ist, sagt er an die Moderatoren gewandt: „Es ist vollkommen richtig, was Ihr im Geschichtsunterricht gelernt habt: In letzter Konsequenz bedeutet Nationalismus immer Krieg.“ Zimniok wirft er vor, der „zentralistische Moloch“, als den dieser die EU hinstellt, sei „einfach erfunden“. Dafür gibt es den ersten Szenenapplaus. Später wird Rüger im Merkur-Gespräch sagen: „Es ist eine schwierige Nummer mit der AfD. Man will Falsches widerlegen und berichtigen, aber andererseits fokussiert sich damit alles auf die AfDler.“

Rüger bekennt, „leidenschaftlicher Kämpfer für die Vereinigten Staaten von Europa“ zu sein: „Ein föderales Gebilde ist das Gegenteil von einem zentralistischen Staat.“ Noch mal Beifall.

Als schließlich die Grüne Hahn auftaucht, ist Rüger bei der zweiten Flasche Mineralwasser angelangt. Donald Trump ist für ihn „der orange Typ in Washington“. Die US-amerikanische Forderung nach höheren Militärausgaben kontert er: „Man darf den Begriff der Sicherheit nicht mit dem Begriff der militärischen Verteidigung verwechseln.“

Den Kampf gegen den Klimawandel hält Rüger für „die größte Herausforderung gerade. Ich persönlich habe nichts gegen Fahrverbote. Man muss viel mehr in den öffentlichen Verkehr investieren und wegkommen von dem Gedanken, jeder hat sein eigenes Auto.“ Er ist mit dem Fahrrad nach Germering gekommen, für die meisten Wahlkampftermine nutzt er die S-Bahn. Nur manchmal leiht er sich das Auto seiner Mutter.

In einer schnellen Runde zum Abschluss bekommen die Kandidaten Satzanfänge vorgesetzt. „An der EU kritisiere ich“ führt Rüger weiter: „Dass sie in ganz vielen Bereichen den Weg nicht zu Ende gegangen ist.“ Schließlich gibt es für jeden Kandidaten noch eine Flasche Sekt als Dankeschön. „Meistens ist es Schokolade oder Alkohol“, sagt Rüger.

Er wird bis zum Wahltermin Ende Mai noch an weiteren Podiumsdiskussionen teilnehmen und dabei den einen oder anderen Politikerkollegen aus Germering wiedersehen. „Mir ist heute wieder aufgefallen, dass man Antworten schon vorbereiten kann“, sagt er. Im Carl-Spitzweg-Gymnasium antwortete er immer direkt und ohne Versatzstücke. Nun denkt er über einen „gesunden Mittelweg“ nach.

Für seine Promotion und die Arbeit als Dozent findet der 30-Jährige in den letzten beiden Monaten vor der Wahl nur eingeschränkt Zeit, allein schon, weil sich durch die vielen Abendtermine der Lebensrhythmus ändert. Doch an einem Wochenende Anfang Mai gibt er ein Blockseminar an der Bayreuther Universität, und zwei Wochen vor der Wahl fliegt er vier Tage zu einer Konferenz nach Princeton, USA. „Das ist einfach wichtig.“ 26. Mai hin oder her.

