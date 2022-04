Krach in der Musikschule Planegg-Krailling

Von: Nicole Kalenda

Nahmen Stellung zu den Spannungen innerhalb der Musikschule: (v.l.) Philipp Pollems, Stephanie Hamburger und Hermann Nafziger. © Dagmar Rutt

Der Trägerverein der Musikschule Planegg-Krailling hat die Wahl: Entweder er beschließt eine neue Satzung, oder die beiden Gemeinden gründen einen anderen Trägerverein. Auslöser sind monatelange Streitereien zwischen Vorstand und Betriebsrat.

Planegg – Seit Jahresbeginn finanziert sich die Musikschule aus ihren Rücklagen. Die Zuschüsse der Gemeinden, 254 000 Euro aus Planegg und 173 000 Euro aus Krailling, sind noch nicht geflossen. Beide Gemeinderäte haben laut Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger jeweils einstimmig beschlossen, die Auszahlung von der Klärung offener Punkte abhängig zu machen.

Nafziger und der Musikschul-Vorstand hatten am Donnerstag zum Pressegespräch ins Planegger Rathaus eingeladen. Neben dem Bürgermeister nahmen die 2. Musikschul-Vorsitzende Stephanie Hamburger und Schriftführer Philipp Pollems Platz. Der Vorsitzende Bernd Gropper fehlte aus gesundheitlichen Gründen.

Versuch der Einflussnahme

„Es hat sich in den letzten Monaten eine sehr ungute Situation herausgebildet“, sagte Nafziger. „Die Vorstandschaft war stark behindert, ihre Kräfte waren durch Streitereien gebunden.“ Pollems sprach von „einzelnen Akteuren, die sich ausschließlich um ihre Interessen gekümmert haben“ und einem „sehr grundlegenden Missverständnis zwischen Vorstand und Betriebsrat über die Rechte und Pflichten von Vorstand und Betriebsrat“. Man sei in der Frage der Mitbestimmung des dreiköpfigen Betriebsrats aneinandergeraten. Unter anderem „mussten wir vor Gericht die Stelle der Klavierpädagogin erkämpfen. Das hat sehr viel Geld und Nerven gekostet.“

Parallel sei von außen versucht worden, Einfluss auf die Mitglieder des Trägervereins zu nehmen – von Thomas Roy, der 2014 nach 20 Jahren an der Spitze im Zuge seiner erstinstanzlichen Verurteilung wegen Betrugs nicht mehr zur Wiederwahl angetreten war. Roy, langjähriger SPD-Gemeinderat in Planegg und Rechtsanwalt, ging wie auch die Staatsanwaltschaft in Berufung. 2016 wurde das Betrugsverfahren vor dem Landgericht München gegen Geldauflage eingestellt.

Bürgermeister spricht von „Lobbyarbeit“

Nachdem er jahrelang nichts von sich habe hören lassen, so Hamburger, nahm er im vergangenen Dezember an einer Online-Versammlung teil. In Briefen an die Mitglieder habe er gesteigertes Interesse gezeigt, wieder Vorsitzender zu werden. Nafziger: „Auch ich habe einen Brief von Herrn Roy bekommen, in dem er um Unterstützung bat.“ Nafziger sprach von „Lobbyarbeit“ und dass dem Vorstand vorgeworfen worden sei, „ungesetzlich zu arbeiten“. Der Bürgermeister: „Wir haben das genau geprüft. Das ist nicht der Fall.“

Via einstweiliger Verfügung sei versucht worden, eine außerordentliche Mitgliederversammlung durchzusetzen. In dem Zusammenhang kam heraus, „dass unberechtigt Daten der Mitglieder entwendet worden waren“, wie Pollems erklärte. Es wurde Strafanzeige gegen unbekannt gestellt.

Mitgliederversammlung am 4. Mai

Auch wegen des Datenklaus fand die ordentliche Mitgliederversammlung nicht zu ihrem ursprünglichen Termin vor den Osterferien statt. Nun ist sie für Mittwoch, 4. Mai, anberaumt, nichtöffentlich und als Präsenzveranstaltung. Erster Punkt ist die Abstimmung über die neue Satzung, die auf der Mustersatzung des Verbands Bayerischer Sing- und Musikschulen basiert. Neu ist: Die Mitglieder des Trägervereins, zu denen auch die Musikschullehrer gehören, sind nur noch Fördermitglieder. In der Vergangenheit sahen Mitgliederversammlungen laut Hamburger, die seit zwölf Jahren im Vorstand ist, so aus, „dass in der Regel die Lehrkräfte und vielleicht zehn von außerhalb“ teilnahmen. Sprich: Die Lehrkräfte stellten die Mehrheit und bestimmten, wer Vorstand wird und damit ihr Arbeitgeber. Die Satzung stammt von 1991, das Prozedere gilt als unüblich. Der neue Musikschul-Vorstand soll sich auch anders zusammensetzen: Statt bisher fünf gewählten Mitgliedern und je zwei von den Gemeinden Planegg und Krailling entsandten sollen nur noch drei gewählt und pro Gemeinde drei bis fünf, außerdem die Bürgermeister, entsandt werden.

Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen Neuwahlen. Gropper, der 2014 die Nachfolge Roys antrat, kandidiert nicht mehr. Hamburger ist bereit, sein Amt zu übernehmen. Auch Pollems steht zur Verfügung und Karin Wolf. Falls die Versammlung die neue Satzung ablehnt, „werden wir einen neuen Trägerverein gründen und den Lehrkräften anbieten, sie anzustellen“, so Nafziger. „Wir haben vorgesorgt und sind auf beide Fälle vorbereitet.“

Thomas Roy erklärte auf Anfrage: „Hinsichtlich meiner Person ist das Ganze deutlich übersteigert. Ich suche weder Ämter noch sonst was. Ich bin raus.“