Kündigung nach Betriebshof-Skandal

Eine Mitarbeiterin entlassen, ein weiterer freigestellt: Die Gemeinde Planegg hat in Zusammenhang mit den Unregelmäßigkeiten am Betriebshof Konsequenzen ergriffen.

Planegg– Zwei Mitarbeiter und der ehemalige Betriebshofleiter sind offensichtlich in den Fall verwickelt. Es geht um die Materialbestellungen im Zeitraum zwischen 2014 und September 2018 mit einer Auftragssumme von insgesamt 400 000 Euro. „In dieser Summe inbegriffen sind sowohl korrekte als auch eine erhebliche Anzahl unkorrekter Bestellungen“, heißt es in einer Erklärung von Bürgermeister Heinrich Hofmann.

Erste Hinweise auf die Unregelmäßigkeiten, überteuerte Preise und zweifelhafte Lieferungen betreffend, gab es im September 2018 nach einem Wechsel in der Leitung des Betriebshofs. Im Dezember 2018 wurde der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) mit einer unabhängigen Prüfung beauftragt. Einen Zwischenbericht erhielt die Gemeinde im Oktober 2019. Sie beauftragte daraufhin einen Fachanwalt für Personalrecht und einen Fachanwalt für Strafrecht mit weiteren internen Befragungen, die in den ersten beiden Monaten dieses Jahres stattfanden. Zudem ging Mitte Februar der Abschlussbericht des BKPV ein.

In Abstimmung mit den Anwälten trennte sich die Gemeinde in der vergangenen Woche von einer Mitarbeiterin des Betriebshofs per außerordentlicher Kündigung. „Ein weiterer Mitarbeiter wurde vorläufig freigestellt“, heißt es in der Erklärung des Bürgermeisters. Für ihn gilt ein Betretungsverbot für Rathaus, Familienzentrum, Betriebshof und weitere gemeindliche Liegenschaften. Die Gemeinde behalte sich weitere sofortige Maßnahmen vor nach einer Anhörung der beratenden Anwälte und des Personalrates noch in dieser Woche.

Gegen den im August 2018 pensionierten Betriebshofleiter kann die Gemeinde nicht mehr personalrechtlich vorgehen. Möglich ist, einen Zivilprozess anzustrengen, um eine Wiedergutmachung des Schadens zu erreichen. Dazu müsse die Gemeinde „die Maßnahmen der Staatsanwaltschaft beziehungsweise der Gerichte abwarten“. Hofmann weiter: „Alle erhaltenen Erkenntnisse werden den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt.“ Die tatsächliche Schadenshöhe festzustellen, liegt nun in den Händen der Staatsanwaltschaft. Der Planegger Gemeinderat wurde am Montag in einer außerordentlichen, nichtöffentlichen Sitzung über die Entwicklung informiert.