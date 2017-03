Kulturforum Planegg schreibt wieder rote Zahlen

Das Kulturforum in Planegg hat einen Umsatzrekord erlebt. Trotzdem beträgt der Verlust 278.000 Euro. Die Gemeinderäte suchen jetzt nach Einsparmöglichkeiten.

Planegg – Beim obligatorischen Jahresbericht vor dem Planegger Kulturausschuss im Rathaus konnte Kulturforums-Leiterin Anja Fanslau am Donnerstagabend eine gute Nachricht vermelden: Der Umsatz des Planegger Kulturforums ist auch 2016 weiter angestiegen. Beliefen sich die Einnahmen durch Tickets und Vermietungen im Jahr 2015 noch auf 145 000 Euro, nannte Fanslau für das Haushaltsjahr 2016 die Zahl 160 000 Euro.

Als Grund erachtet die Kulturabteilung der Gemeinde die 2015 eingeführte neue Abonnenten-Reihe „Theater“. „In der zweiten Saison konnten wir hier einen deutlichen Anstieg von 163 auf 258 Abonnenten verzeichnen“, erläuterte Claudia Heuermann, die beim Kulturforum Planegg für diese Sparte zuständig ist.

Trotz des hohen Umsatzes: Das Kulturforum schreibt rote Zahlen

Doch die Freude über das Plus wurde wie schon in den vorherigen Jahren durch die deutlich höheren Ausgaben getrübt. Denn leider, berichtete Fanslau, bedeuteten mehr Veranstaltungen auch mehr Kosten. So stehen den Einnahmen in Höhe von 160 000 Euro Gesamtausgaben von 438 000 Euro gegenüber. Ein Defizit von immerhin 278 000 Euro. Wobei sich das jährliche Defizit, das von der Gemeinde ausgeglichen wird, in den letzten drei Jahren nicht wesentlich verändert hat.

Peter Schall-Riaucour sieht zwei Ansatzpunkte zum Sparen

Diese Bilanz warf im Ausschuss freilich die Frage auf, wo in Zukunft der Rotstift angesetzt werden könnte. Gemeinderat Peter Schall-Riaucour wollte eine Einsparung jedoch auf keinen Fall durch eine Ticketpreiserhöhung versuchen. Kultur sollte erschwinglich bleiben. Eine Einsparung bei den zwei Mal pro Jahr erscheinenden Programmheften sei dagegen durchaus in Betracht zu ziehen. Möglich wäre es etwa, bei den Druckkosten zu sparen und das Programm nur noch per E-Mail zu versenden oder durch Werbeanzeigen im Heft zusätzliche Gelder zu generieren, schlug Schall-Riaucour vor.

Ersteres lehnte Anja Fanslau vom Kulturforum mit dem Hinweis auf die Wertigkeit des Gedruckten und das durchaus ältere Publikum im Kupferhaus ab. Aber auch für die Werbemaßnahmen konnte sie sich nicht richtig erwärmen. Fanslau versprach jedoch, der Vorschlag werde geprüft.

Das Kulturforum, dessen engagierte Arbeit von den Gemeinderatsmitgliedern durch die Bank ausdrücklich hoch gelobt wurde, bot 2016 neben den Veranstaltungen aus den Abonnement-Reihen Kabarett, Klassik und Theater auch wieder zahlreiche Kinder- und Musikveranstaltungen sowie ein individuelles Programm der Würmtaler Kulturvereine. Insgesamt besuchten über 12 000 Gäste 47 Kulturveranstaltungen im Kupferhaus.

Carolin Högel

Rubriklistenbild: © dpa