Kupferhaus Planegg: Mieterhöhung ab Mai

Von: Nicole Kalenda

Ab 1. Mai teurer: Die Miete fürs Planegger Kupferhaus steigt. © Walter Wohlrab

Die Gemeinde Planegg erhöht die Miete fürs Kupferhaus. Das hat der Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Planeggs Geschäftsleiter Stefan Schaudig sprach von einer „moderaten Anpassung“.

Planegg - Vereine und gemeinnützige Institutionen, die aus Planegg stammen, können die Räume inklusive Ausstattung kostenfrei nutzen. Zusammen mit den Veranstaltungen des gemeindlichen Kulturforums und mit dem Feodor-Lynen-Gymnasium beanspruchen sie den Großteil der Kapazitäten. Für Außenstehende bleiben wenig Zeitfenster. Doch zum Beispiel in den Schulferien kommt es laut Schaudig immer wieder zu Tonaufnahmen im Konzertsaal. Dessen Akustikkonzept stammt von der Planegger Firma Müller-BBM, die weltweit Konzertsäle plant beziehungsweise saniert. Orchester und Solisten mieten den Konzertsaal, „weil die Akustik perfekt ist“, so Schaudig.

800 Euro für Konzertsaal ohne Flügel

Sie müssen nun ab Mai mehr zahlen. Bisher wurden für den ersten Tag im Konzertsaal 650 Euro fällig, künftig sind es 800 Euro. Mit Nutzung des Steinway-Flügels waren es 950 Euro, ab Mai sind es 1100 Euro. Für jeden weiteren Tag ohne Flügel werden dann 500 statt bisher 400 Euro fällig, mit Flügel sind es künftig 650 statt 550 Euro.

Auslöser der Erhöhung der Kostensätze waren Änderungen im Umsatzsteuerrecht. Bestimmte Leistungen, die das Kulturforum in Rechnung stellt, sind seit Januar mehrwertsteuerpflichtig. Die Vermietung gehört nicht dazu, aber im Zuge der Umstellung wurden auch die seit 2016 unverändert gebliebenen Mietpreise angehoben.

Mehrwertsteuer wird fällig für Ausstattung, also etwa ein Rednerpult, dessen Tagessatz bei acht Euro liegt, oder die Verstärkeranlage inklusive zwei Mikrofonen (150 Euro pro Tag) oder Beamer (150 Euro). Aufwendige Tonaufnahme-Produktionen bekommen in Zukunft zwei Rechnungen, eine für die Miete und eine zweite zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer für die Ausstattung.

Für den großen Vortragssaal im Obergeschoss des Kupferhauses, in den bis zu 100 Personen passen, bleibt der Tagessatz von 600 Euro beziehungsweise der Halbtagessatz von 300 Euro unverändert, „da dieser den aktuellen Preisvergleichen entspricht“, heißt es von der Verwaltung. Das Kulturforums-Team habe sich umgeschaut, was in der näheren Umgebung erhoben wird, so Schaudig. „Wir wollen es nicht übertreiben, sondern die Sätze den insgesamt gestiegenen Kosten angleichen.“