Lehrmeisterin für weit über 1000 Schüler

„Klarinettenchor & more“: Jeanny Schlimpen (4.v.l) und ihr Ensemblle. © Michael Schönwälder

Ein Zufall hat Jeanny Schlimpen zur Klarinette gebracht. 1975 begann sie, an der heutigen Musikschule an der Würm zu unterrichten. Das halbe Jahrhundert möchte die 67-Jährige noch vollmachen.

Planegg/Krailling – Jeanny Schlimpen ist eine Institution. Weit mehr als 1000 Schülern hat sie das Klarinettenspiel beigebracht. Seit 48 Jahren unterrichtet die gebürtige Luxemburgerin an der Musikschule an der Würm, die bis vergangenen Herbst noch Musikschule Planegg-Krailling hieß. So lange wie kein anderer. „Langweilig wurde es mir dabei nie“, sagt Schlimpen.

Mit 19 kam die heute 67-Jährige nach München, um am Richard-Strauss-Konservatorium Klarinette zu studieren. „Damals wohnte ich in einem kleinen Souterrainzimmer in Planegg, hatte fast kein Geld und musste mich selber finanzieren mit genau fünf D-Mark am Tag“, sagt sie. Überglücklich sei sie gewesen, als eine Kommilitonin ihr eine Stelle mit erst mal wenigen Stunden an der drei Jahre zuvor gegründeten Musikschule Planegg-Kraillinger vermittelt habe. Zunächst unterrichtete Schlimpen Blockflöte. Als die Klarinettenlehrerin eine Orchesterstelle antrat, übernahm sie deren wenige Schüler.

Fünf Schulleiter erlebt

Nach einem Jahr zog Schlimpen nach München. Dort lebt sie heute noch, zusammen mit ihrem Mann Peter Zimmermann, Klarinettist wie sie. Der Musikschule ist sie treu geblieben, arbeitete unter fünf verschiedenen Schulleitern und nicht immer einfachen Bedingungen. In Planegg nutzte die Musikschule in den ersten Jahren Klassenräume der Grundschule, in denen es an Stühlen in Normalgröße fehlte. Damit war es vorbei, als die Musikschule 1998 das Alte Rathaus in der Pasinger Straße beziehen konnte, mit eigenem Konzertsaal. Möglich war dies, weil die Gemeindeverwaltung 1995 zuvor ins neu errichtete blaue Rathaus wenige Meter würmaufwärts umgezogen und die Komplettsanierung des Alten Rathauses nach drei Jahren abgeschlossen war.

Mit Blick auf Krailling sagt Schlimpen: „Eigene Unterrichtsräume waren nicht selbstverständlich, nicht mal der Zugang zu den Klassenzimmern der Grundschule. Aufgesperrt hat immer der Hausmeister, und den musste man erst mal aufspüren.“ Als sie sich einmal lautstark beschwert habe, sei ihr zwar die Kündigung angedroht worden und sie habe den Hausmeister um Verzeihung bitten müssen. „Der Eklat hatte aber positive Folgen: Alle Lehrer bekamen daraufhin ihre eigenen Zimmerschlüssel und konnten somit ihren Unterricht pünktlich beginnen.“

Zwei CDs aufgenommen

Anfang der 1990er-Jahre bezog die Musikschule dann eigene Räume im Keller der Grundschule. Schlimpen bat ihre Schüler, Bilder zu malen. Dabei entstand auch eine Collage, die das von Schlimpen gegründete Ensemble „Klarinettenchor & more“ heute noch als Emblem benutzt.

Zwei CDs hat Jeanny Schlimpen im Laufe der Jahrzehnte aufgenommen: Anfang der 1990er-Jahre unter dem damaligen Leiter Martin D. Loritz in einem Studio in Pasing und 2022 anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Musikschule. Für die erste CD hatte sie ein Klarinettenquartett zusammengestellt. Gemeinsam nahmen sie die Humoresque von Dvorak auf. Das Arrangement hatte Schlimpen selbst per Hand geschrieben. „Spätestens zu diesem Zeitpunkt begann auch meine Ensemblearbeit, eine Aufgabe, die ich auch heute noch sehr schätze und die mir immer noch viel Freude bereitet“, sagt sie.

Die zweite Einspielung nahm das vor 20 Jahren ins Leben gerufene Ensemble „Klarinettenchor & more“ auf. „More“ steht für die Instrumente, die nicht zur Klarinettenfamilie gehören. „Manche meiner Spieler habe ich schon vor mehr als 30 Jahren unterrichtet, und nun musizieren sie an der Seite ihrer mittlerweile fortgeschrittenen Kinder.“ Die Mutter spielt Saxofon, die Tochter Klarinette. In Hochzeiten hatte das Orchester 20 Mitglieder, aktuell sind es elf. Schlimpen selbst spielt Bassklarinette, ihr Mann, von Anfang an dabei, die erste Klarinette. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Musikschule engagierte Schlimpen im Frühjahr 2022 den Dirigenten Rick Peperkamp, den sie selbst finanzierte. „Damit die Schüler mal mit einem richtigen Dirigenten auftreten.“

Konzert am 9. Juli

Bis zu 30 Wochenstunden unterrichtete Jeanny Schlimpen, zurzeit sind es noch genau 7,66. Die Zahl der Klarinettenschüler stieg Mitte der Nullerjahre deutlich an. Zu verdanken hatte dies die Musikschule dem damaligen Leiter Thomas Schaffert, der eine Kooperation mit den Grundschulen Planegg und Krailling ins Leben rief. Gegen Ende des Schuljahres besuchte Schlimpen die zweiten Klassen, um Kindern die Freude am Musizieren zu vermitteln. „Jeder durfte in die Klarinette blasen. Mein Ziel war, dass jeder einen Ton herausbringt.“

Einige ihrer Schüler sind selbst Berufsmusiker geworden. Benjamin Moser zum Beispiel, der mit etwa fünf Jahren für kurze Zeit bei ihr Blockflöte lernte, bevor er mit Klavier startete. „Er war sehr begabt, und ich wünschte mir, er würde Klarinette lernen wollen“, erzählt Schlimpen. Neulich sei sie morgens vom Klassikradio mit einem Prélude von Gershwin geweckt, eingespielt von Benjamin Moser. Einem ehemaligen Klarinettenschüler hörte sie vor nicht allzu langer Zeit im Planegger Kupferhaus zu. Aus Sebastian Wittstock ist inzwischen ein Jazzpianist geworden. Seiner ehemaligen Klarinettenlehrerin zwinkerte er von der Bühne aus zu.

Dass ausgerechnet die Klarinette Schlimpens Instrument wurde, ist Zufall. Sie sollte als Kind in dem Dorf, in dem sie aufwuchs, den Musikunterricht besuchen. Trompeten und Oboe waren schon weg, Klarinetten noch übrig. Heute sagt sie: „Die Klarinette ist das vielseitigste Holzblasinstrument überhaupt.“

Ihre 50 Jahre, das halbe Jahrhundert also, möchte Jeanny Schlimpen noch vollmachen an der Musikschule an der Würm. Sie lässt es langsam auslaufen – und hat wieder mehr Zeit zu üben. Auch für den nächsten Auftritt von „Klarinettenchor & more“ am Sonntag, 9. Juli, um 11 Uhr im Konzertsaal der Musikschule (Pasinger Straße 16).