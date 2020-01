Lkw übersehen: 22 000 Euro Schaden

Durch ihre Unaufmerksamkeit hat eine VW-Fahrerin am Mittwoch im Gemeindegebiet von Planegg einen Unfall mit fünfstelliger Schadenssumme verursacht.

Planegg– Zu einem Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden ist es am Mittwochmorgen im Gemeindebereich von Planegg gekommen. Eine Rentnerin war gegen 9 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Münchner Straße in Richtung Neuried unterwegs. Als sie an der Kreuzung nach links in die Martinsrieder Röntgenstraße abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden Lastwagen. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Pkw der 87-Jährigen derart stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 22 000 Euro. Die beiden Fahrer blieben nach Angaben der Polizeiinspektionen Planegg unverletzt. jz