„Maria Eich ist auf Zukunft gebaut“

Von: Nicole Kalenda

Im neuen Innenhof (v.l.): Architekt Clemens Pollok, Pater Christian und Pater Felix. © Andreas Wenzel

Die Modernisierung und Erweiterung des Klosters Maria Eich ist nach 33 Monaten Bauzeit abgeschlossen. Am Samstag, 1. Juli, besteht für Besucher die Gelegenheit, sich dort umzusehen.

Planegg – Die Augustiner von Maria Eich laden für Samstag, 1. Juli, zum Tag des offenen Klosters in ihr frisch modernisiertes und erweitertes Zuhause. Die Patres Alfred, Christian und Felix sowie Architekt Clemens Pollok führen durch den sanierten Altbau, an den sich im Westen der neue, ebenerdige Zwischentrakt mit Refektorium, Wohnzimmer und Hauskapelle anschließt. Im rechten Winkel dazu ist im Lauf der 33-monatigen Bauzeit ein weiteres zweigeschossiges Gebäude mit vier kleinen Wohnungen für Ordensbrüder entstanden. Auch dort bekommen die Besucher Einblick. Führungen beginnen jeweils um 9, 10 und 11 sowie um 14, 15 und 16 Uhr. „Wir lassen uns überraschen, wie groß das Interesse ist“, sagt Pater Christian, Prior von Maria Eich.

Im Juli 2021 hatten die Augustiner die Erweiterungspläne präsentiert, mit denen sie den Konvent fit für die Zukunft machen wollten. Am 6. September desselben Jahres begannen die Bauarbeiten. Vergangenen Freitag um 17 Uhr, so Architekt Pollok, seien sie abgeschlossen worden. Und um 18 Uhr begann das Fest für all die Handwerker, die mitgeholfen hatten, etwas Neues und Nachhaltiges entstehen zu lassen. „Die Firmen haben sich enorm mit diesem Ort identifiziert“, sagt Pollok und erzählt vom rumänischen Trockenbauer, der gesagt habe: „Ich bin hier zu Hause.“ Pollok selbst fand es spannend, „in der niederdrückenden Corona-Zeit so einen Glaubensausdruck zu formulieren. Wie kann ich den Ort sichtbar machen“.

Von unter 4 auf über 5 Millionen

Das Projekt, mit dem die Augustiner ein Zeichen gesetzt haben, dass sie in Maria Eich bleiben möchten, sollte zunächst weniger als vier Millionen Euro kosten, doch letztlich wurden es mehr als fünf Millionen. „Lieferengpässe, Materialknappheit und Preissteigerungen im Baugewerbe haben uns voll erwischt“, sagt Pater Felix, Prokurator des Klosters. Hinzu kam, dass sich im Laufe der Arbeiten die Ansprüche änderten.

Im Altbau sollte nur das Nötigste getan werden, während die Erweiterung als Niedrigstenergiehaus konzipiert war. Es sei naheliegend gewesen, auch beim Altbau mehr zu machen, so Pollok. Nun wurden die Außenfassaden gedämmt, 35 Fenster und sämtliche Heizungsleitungen ausgetauscht. Mit Solarthermie und Fotovoltaik auf dem Dach und kontrollierter Wohnraumlüftung samt Wärmerückgewinnung sei das Kloster „fast energieautark“. Seit 2016 ist es mit einer Pelletheizung ausgestattet, die vom Alt- in den Keller des Neubaus umgezogen wurde.

Der Konvent löste sämtliche Ersparnisse auf, die deutsche Ordensprovinz leistete einen erheblichen Beitrag. Die Gemeinde Planegg bewilligte 100 000 Euro, die Erzdiözese München und Freising überwies 950 000 Euro, die Edith-Haberland-Wagner-Stiftung 132 800 Euro, passend zur ersten schriftlichen Erwähnung von Augustiner-Bräu im Jahr 1328, und die Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz zu Paul, die in Krailling das Waldsanatorium betreiben, 25 000 Euro.

Konvent hat 800 000 Euro Schulden

Auch viele Privatleute spendeten, zwischen 50 und 20 000 Euro. Trotzdem musste der Konvent Schulden machen, bei der deutschen Augustinerprovinz steht er mit etwa 800 000 Euro in der Kreide. „Der Konvent ist belastet. Er muss seine Verantwortung wahrnehmen und rückbauen“, sagt Pater Felix, der zurzeit mit Pater Christian und Pater Alfred die Klostergemeinschaft bildet. Von dem, was die drei in der Wallfahrtsseelsorge und im Falle Pater Christians als Universitätsdozent verdienen, werden die Schulden bedient.

Im Neubau ist Platz für vier Brüder, im Klosteraltbau für zwei, im Kuratiegebäude für einen. Dazu stehen drei Gäste- beziehungsweise Novizenzimmer nun bereit. Ein Teil der Ordensausbildung soll nach der Bau-Unterbrechung wieder in Maria Eich erfolgen. Und im Herbst siedelt ein Mitbruder fest nach Planegg um. Weitere Mitbrüder sollen zu Besuch kommen.

Viele Augustiner sind es nicht mehr in Deutschland. Gerade verstarb wieder einer am Ordenssitz in Würzburg, 38 leben jetzt in den sechs Konventen, von denen einer noch heuer geschlossen wird. „Dass Maria Eich ein lebendiger Ort des Glauben ist, ist in unseren Augen keine Selbstverständlichkeit“, sagt Pater Christian. Er und seine Mitbrüder wollen weiter daran arbeiten: „Maria Eich ist auf Zukunft gebaut.“