Für Corona-Tests reichlich Kapazitäten

Mehr Corona-Tests wären möglich. Kapazitäten gibt es reichlich, wie das Beispiel des Martinsrieder Labors zeigt. Sie werden aber nicht abgerufen.

Martinsried– An Testkapazitäten mangelt es aktuell nicht. Die Fußballbundesliga wird daran nichts ändern. „Die 1000 Tests am Wochenende werden uns derzeit nicht die Testkapazitäten für die Arztpraxen und Krankenhäuser sprengen“, sagt Dr. Hartmut Campe. Er ist verantwortlich für die Corona-Tests beim Zentrum für Humangenetik und Laboratoriumsdiagnostik in Martinsried (MVZ Martinsried). Und er sagt, die Lage sei zwar anfangs schwierig gewesen, aber dann hätten die Labore sehr schnell die Kapazitäten erhöht. Inzwischen liegt die Auslastung bundesweit nur noch bei rund 30 Prozent.

Der Abteilungsleiter im Bereich Mikrobiologie/Virologie erklärt, in Spitzenzeiten hätten seine Mitarbeiter zusätzlich zur Routinediagnostik bis zu 600 Corona-Tests, sogenannte PCR-Tests, pro Tag ausgewertet. „Wir sind nur ein kleines niedergelassenes Labor“, sagt Campe bescheiden. Aber dieses hätte als Folge der Corona-Pandemie doppelt so viele Aufträge wie sonst ins Haus bekommen. Um der Nachfrage Herr zu werden, musste er Hilfskräfte einstellen. Jeder Test bringt Zeitdruck mit sich. Das Ergebnis müsse den behandelnden Ärzten so schnell als möglich vorliegen, wenn möglich noch am selben Tag. Große Labore, die tausende Tests an einem Tag machen, kämen damit an ihre Leistungsgrenzen. „Wir können das“, sagt Campe selbstbewusst. Wenn er an die Helden des Alltags denkt, dann fallen ihm deshalb nicht nur Ärzte und Pfleger ein. Für ihn sind es auch die technischen Mitarbeiter in den Laboren, die hunderte Tests pro Tag unter Zeitdruck auswerten mussten. „Das ist eine Leistung.“

Nachfrage zurückgegangen

Dass die geplanten Tests für die Bundesligaspieler jetzt keine Engpässe und keine Überlastung in den Laboren mit sich bringen, hat mehrere Gründe. Inzwischen hätten die meisten Labore auf dem Markt Corona-Tests etabliert, die Reagenzien seien nun ausreichend verfügbar und die Nachfrage nach Tests sei zwischenzeitig zurückgegangen. Beispielsweise habe das Technische Hilfswerk aus Friedberg bis Ende April täglich und auch samstags die Proben der Teststation vom Gesundheitsamt in Aichach zum MZV nach Martinsried gebracht. Jetzt käme es nur noch zweimal pro Woche. „Man könnte in den Laboren aktuell dreimal so viele Tests auswerten, wie gemacht werden.“

Campe sagt, er wundere sich immer, wenn er höre, dass viele einen Test machen möchten und ihn nicht bekommen. „Wir haben bei uns in Martinsried für Einzelfälle eine Station eingerichtet, wo man sich testen lassen kann.“ Menschen, bei denen Ärzte keine Notwendigkeit für einen Test erkennen können, Menschen also die einfach neugierig seien, müssten den Test aber selbst bezahlen.

Das MVZ bekommt die meisten Anforderungen nach wie vor von Ärzten aus dem Großraum München und aus der Umgebung von Augsburg. Das Labor ist eine Ausgründung der Ludwig-Maximilians-Universität München. Es ist Vollversorger für die klassische Labordiagnostik, die in Arztpraxen anfällt. Im März und April aber gingen wenige Menschen zum Arzt. So hatte das Labor in diesen Monaten weniger mit Routinediagnostik als mit Corona-Proben zu tun. Zu Beginn der Pandemie habe es auch noch Anforderungen für Grippetests gegeben. „Aber die Grippewelle war zwei Wochen früher zu Ende als in den Jahren zuvor.“ Denn die Ausgangsbeschränkung habe nicht nur den Coronavirus an der Ausbreitung gehindert. Mit Corona ging die Routinediagnostik beim MVZ zurück. Stattdessen kam mit der Pandemie viel Arbeit dazu. Und für Corona-Diagnostik gibt es weitere Kapazitäten.

In Martinsried wird auch intensiv an einem Corona-Schnelltest gearbeitet.