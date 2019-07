Wall versus Westumfahrung

Der Erhalt des Walls hat oberste Priorität für die Anlieger in der Röntgenstraße. Den übrigen Bürgern ist vor allem die Verwirklichung der Martinsrieder Westumfahrung wichtig. Ein Anliegervorschlag könnte beides unter einen Hut bringen.

Martinsried – 145 Bürger nutzten am Mittwoch die Gelegenheit, sich über die Anbindung der Martinsrieder Westumfahrung im Bereich der Ortsmitte zu informieren. Zur Anliegerversammlung am späten Nachmittag kamen 35 Anwohner der Röntgenstraße in die Turnhalle der Grundschule. Am Abend folgte eine Veranstaltung für alle Planegger und Martinsrieder. „Die Diskussion mit den Anliegern war sehr intensiv, sehr interessant. Manche Missverständnisse konnten ausgeräumt werden“, erläuterte dort Bürgermeister Heinrich Hofmann.

Der größte Wunsch der Bewohner der Röntgenstraße ist, dass das Westende des mit Bäumen und Büschen bewachsenen Martinsrieder Walls nicht für Gewerbe geopfert wird. Die Gemeinde erwägt einen Flächentausch: Der Investor, der das nördlich gelegene Areal Fraunhoferstraße 1, das sogenannte Jaschek-Grundstück, erworben hat, soll es hergeben für Baurecht auf dem Wall. Im Gegenzug kann die Gemeinde für eine bessere Anbindung der Martinsrieder Westumfahrung über das Jaschek-Grundstück sorgen.

Ende Januar hatte der Gemeinderat auf Antrag der CSU beschlossen, vor einer Entscheidung eine Lärmschutzuntersuchung erstellen zu lassen und diese den Anwohnern vorzustellen. Claudia Hentschel-Huber vom beauftragten Büro C. Hentschel Consult beschränkte sich auf die Quintessenz ihrer Untersuchung dreier Varianten: Eine vom Investor präsentierte abgespeckte Version der Wall-Bebauung mit vier bis fünf statt zunächst sechs Stockwerken, 4980 Quadratmetern Geschossfläche und reduziertem Parkdeck sei ihre „Wunschvariante, weil vom Lärmschutz her am effektivsten“. Während die Bürger das akzeptierten, zeigte sich CSU-Fraktionssprecher Michael Book enttäuscht: „Ich finde das etwas frustrierend, wie das heute abläuft. Ich möchte das Lärmgutachten sehen und das habe ich nicht gesehen.“

4,5 Millionen Euro sind für die komplette Westumfahrung bis zur Einmündung in die Fraunhoferstraße veranschlagt. Davon entfallen 1,4 Millionen auf die mit rund 200 Metern verhältnismäßig kurze Anschlussstrecke. Diese in einem Tunnel verschwinden zu lassen oder einzuhausen, ließe die Kosten laut Bürgermeister um 2,9 Millionen Euro steigen.

Sowohl die Anlieger als auch alle Bürger konnten an Stellwänden mit Vertretern der Gemeindeverwaltung diskutieren. Neben Anmerkungen wie: „Die Ortsmitte ist baulich komplett ausgelastet“ und „Wall erhalten“ fanden sich auch „Umfahrung muss hin!“ und der Vorschlag, sie in einem Aufwasch mit der sich nördlich anschließenden Gewerbetrasse zu verwirklichen.

Bevor sich der Gemeinderat am Donnerstag, 25. Juli, erneut mit Umfahrung und Grundstückstausch beschäftigt, will Bürgermeister Hofmann mit dem Investor über die Ergebnisse der Informationsveranstaltungen sprechen.

Auch soll ausgelotet werden, ob ein Anliegervorschlag Chancen hat, verwirklicht zu werden. Der Investor soll den südlichen Teil des Grundstücks Fraunhoferstraße 1 an die Gemeinde im Tausch mit einer westlich angrenzenden Gemeindefläche abtreten. Damit könnte die Trasse der Umfahrung zwischen Wall und Jaschek-Grundstück durchführen. Ob dazu der Platz reicht, müsste allerdings erst noch untersucht werden.