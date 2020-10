Martinsrieder Christkindlmarkt weicht aus

Die Vorbereitungen liefen bereits, dann kam Corona, jetzt gibt es ein Alternativprogramm. Der Förderverein Martinsrieder Christkindlmarkt möchte auch heuer Adventsstimmung verbreiten. Aufgrund der Pandemie kann der 40. Martinsrieder Christkindlmarkt allerdings nicht wie üblich auf dem Kirchplatz stattfinden.

Martinsried - Um trotzdem eine Auswahl der üblicherweise auf dem Markt angebotenen Produkte anbieten zu können, hat sich der Verein in Zusammenarbeit mit der Gemeinde eine Alternative überlegt: Unter dem Motto „Martinsrieder Christkindlmarkt – seit 40 Jahren – auch dieses Jahr“ wird der Verein zwei Hütten wenige Meter weiter nördlich auf dem Martinsplatz aufstellen. Dort werden handgestrickte und dekorative Geschenkideen sowie hausgemachte Plätzchen, Stollen und Marmeladen für einen guten Zweck angeboten. „Wir freuen uns, viele Martinsrieder in diesem Jahr am Martinsplatz zu treffen, und hoffen, trotz des reduzierten Angebots das Publikum für uns und den sozialen Zweck des Vereins zu begeistern“, so Bernhard Detsch, Vorsitzender des Fördervereins.

In der Adventszeit sollen die beiden Stände donnerstags und freitags von 11 bis 14 Uhr sowie samstags von 12 bis 15 Uhr geöffnet sein. Die Detailplanungen laufen, bei den Öffnungszeiten kann es situationsbedingt noch zu Änderungen kommen. Auf der Homepage www.martinsrieder-christkindlmarkt.de und seiner Facebookseite berichtet der Verein über den aktuellen Stand der Planung. Über diese zwei Kanäle möchte der Förderverein auch die Möglichkeit bieten, Geschenkpakete zu bestellen, die im Nahbereich ausgeliefert werden können. So sollen auch Menschen erreicht werden, die den Markt heuer nicht besuchen können. Die Pakete werden nach Absprache individuell zusammengestellt. Pressesprecherin Karina Kalkühler: „Mit dieser Idee hoffen wir, viele Menschen zu erreichen, die gerne Leckeres verschenken und dabei Gutes tun möchten.“ Lara Listl