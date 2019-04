Eulen kehren in ihr Nest zurück

Wegen eines Wasserschadens musste die Martinsrieder Kinderkrippe „Eulen-Nest“ vergangenes Jahr geräumt werden. Doch die Tage des Exils sind gezählt.

Martinsried– Die Tage des Exils sind gezählt: Die Martinsrieder Kinderkrippe „Eulen-Nest“ kehrt in ihre angestammten Räume in der Galileistraße zurück. Nach einem Wasserschaden mussten Mitarbeiter und Kinder im September vergangenen Jahres in anderen Einrichtungen unterschlüpfen. Die Sanierung, die auf rund eine halbe Million Euro kommt, ist so gut wie abgeschlossen. Am Montag, 6. Mai, ziehen Kinder und Betreuerteam wieder ein.

Die gemeinnützige GmbH „FortSchritt“, die zahlreiche Vorzeigeprojekte vorweisen kann, eröffnete im September 2011 die Kinderkrippe in dem Neubau in der Galileistraße als 25. Einrichtung in Oberbayern. Als Anfang März vergangenen Jahres das gegenüberliegende Kinderhaus St. Martin durch ein Feuer zerstört wurde, nahm das „Eulen-Nest“ die Kindergartenkinder auf und stellte, da nun kein Platz mehr war, das bisher gut besuchte Babycafé ein. Ein halbes Jahr später, als die Gäste gerade in ihren Interimskindergarten ziehen konnten, war auf einmal das „Eulen-Nest“ auf die Hilfsbereitschaft anderer Kinderbetreuungseinrichtungen angewiesen.

Defektes Ventil im Heizungsraum

Aus einem defekten Ventil im Heizungsraum war Wasser ausgetreten, in die Bodenplatte und Wände gesickert. Als der Schaden auffiel, hatte sich bereits in allen Räumen Schimmel gebildet. Die Krippe musste zwei Tage schließen, dann hatte man eine Lösung gefunden: 28 Kinder durften ins Caritas-Haus St. Gisela in Gräfelfing einziehen, acht in die „Fort-Schritt“-Großtagespflege in Martinsried. Als die Caritas jetzt jedoch einen der Gruppenräume wieder selbst benötigte, waren die „Eulen“ erneut auf Unterstützung angewiesen. Übergangsweise konnten die Kinder im April trägerintern in der „FortSchritt“-Kinderkirppe Planegg untergebracht werden.

Sanierungsarbeiten dauern gutes halbes Jahr

Die Sanierungsarbeiten zogen sich über ein gutes halbes Jahr. Die Wände wurden ausgetauscht, die sanitären Anlagen, der Estrich, der Boden. „Alles musste raus. Nur noch die Außenwände und das Dach standen“, sagt Max Kilzheimer, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei „FortSchritt“. Gerade wird noch ein neuer Boden verlegt, dann ist alles bereit für die Rückkehr der „Eulen“. In der Galileistraße sind dann wieder vier Gruppen à zwölf Kinder untergebracht. Kinder, die im vergangenen Herbst aufgrund des Schadens und der daraus resultierenden Beschränkung auf drei Gruppen zunächst vertröstet worden waren, können nun aufgenommen werden.

Wieder Platz für Babycafé

Für das Babycafé ist auch wieder Platz. Am Dienstag, 30. April, öffnet es erstmals nach einjähriger Pause wieder. Die Babysprechstunde, die ebenfalls ausgesetzt wurde, wird ebenfalls wieder regelmäßig durchgeführt. Erster Termin ist Dienstag, 28. Mai.