„Wahl zwischen Teufel und Beelzebub“

Die Entscheidung über die umstrittene Bebauung des Walls in Martinsried ist vertagt. Der Gemeinderat kam am Donnerstag überein, erst ein Lärmgutachten erstellen zu lassen.

Planegg– Das geplante Gewerbegebäude zwischen der Fraunhofer- und der Röntgenstraße in Martinsried mobilisiert die Anwohner. Zahlreiche kamen in die Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, um zu erfahren, ob die Planung trotz vielfachen Widerstands vorangetrieben wird. Die liegt jedoch erst einmal für rund ein Vierteljahr auf Eis. Auf Antrag der CSU beschloss der Gemeinderat, zunächst ein Schallimmissionsgutachten für die geplante Zufahrt um das ehemalige Gelände der Firma Jaschek herum zur ebenfalls geplanten Umgehungsstraße in Auftrag zu geben. Das Gutachten, die aktuellen Planungen mit und ohne Gewerbegebäude sowie erforderliche und empfohlene Lärmschutzmaßnahmen will man anschließend in einer Versammlung den Anwohnern vorstellen.

„Es müssen erst alle Fakten auf den Tisch“, erklärte Michael Book (CSU). Er verwies darauf, dass vielfach mit falschen Angaben hantiert werde, etwa auf einem kursierenden Flugblatt. Er selbst halte einen Gewerbebau an dieser Stelle aus ortsplanerischen Gründen für nicht vertretbar, sagte Book. Doch die Entscheidung solle man den Anwohnern überlassen.

Um die Westumfahrung zu realisieren, erwägt die Gemeinde bekanntlich einen Tausch: Sie will das Jaschek-Grundstück für eine bessere Anbindung nutzen und dem neuen Eigentümer, der mw Martinsried Objekt 10 GmbH, im Gegenzug dafür einen Teil des benachbarten Walls zur Bebauung überlassen. Ein Vorhaben, das bei Herbert Stepp (Grüne Gruppe 21) auf heftige Kritik stieß. Dem Eigentümer durch den Tausch weit mehr Baurecht einzuräumen, sei nicht vertretbar, man habe ohnehin schon zu viel Gewerbe. „Eine Gewerbemehrung in diesem Umfang ist indiskutabel“, sagte Stepp.

Auf Initiative der FDP wurde der Antrag der CSU dahingehend erweitert, dass auch das von der Gemeinde im Hinblick auf den Flächennutzungsplan beauftragte Verkehrsgutachten mit einbezogen werden soll. Hans-Christian Haugg (FDP) betonte noch einmal, dass sich seine Partei dafür einsetze, den grünen Wall in seiner heutigen Form zu erhalten. Dies hielt Ralf Tatzel (parteifrei) für nicht realistisch. Ein Teil des Walls müsse für die geplante Umfahrung immer abgetragen werden, egal, ob es zum Bau der Gewerbeimmobilie oder einer Lärmschutzwand komme. Tatzel: „Wir haben nur die Wahl zwischen Teufel und Beelzebub.“

Laut Gemeindeverwaltung hat der Vorhabenträger den Gewerbebau inzwischen reduziert. Er soll in vier Baukörper mit unterschiedlichen Höhen von 6,25 bis 17.5 Meter gestaffelt werden; die Wohnbebauung entlang der Röntgenstraße hat laut Bauamt eine Höhe von 15 Metern. Die Zahl der Stellplätze auf dem Parkdeck wurde von 155 auf 134 verringert. Auf dem Grundstück Fraunhoferstraße 1 könnte der neue Eigentümer gemäß Baurecht ein – ohne Technikgeschoss – 21 Meter hohes Gebäude verwirklichen, hieß es in der Sitzung.