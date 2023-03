Planegg: Mehr Power für den Umweltpreis

Von: Nicole Kalenda

Einmalig wurde das Preisgeld heuer auf 7500 Euro erhöht. Es soll nur ein Anreiz sein, der Umweltgedanke im Vordergrund stehen. © Andreas Rintzner

Der Planegger Umweltpreis bekommt eine Botschafterin: Stifter Peter von Schall-Riaucour konnte Astrid Pfeiffer für sein Herzensprojekt gewinnen, das heuer mit 7500 Euro dotiert ist.

Planegg – Der Name Astrid Pfeiffer ist im Würmtal untrennbar mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit verbunden, insbesondere mit dem Kampf gegen Verdichtung, Verkehrsbelastung und Kiesabbau. Die Diplom-Politologin, Tochter des 2019 verstorbenen Ehrenbürgers und Altbürgermeisters Alfred Pfeiffer, rief vor knapp vier Jahren mit Mitstreitern die Ortsgruppe Würmtal Nord des Bund Naturschutz ins Leben, deren Vorsitz sie zunächst übernahm und deren 2. Vorsitzende sie heute ist. Zudem engagiert sie sich im Grünzug-Netzwerk Würmtal. Nun hat sie Stifter Peter von Schall-Riaucour ihre Unterstützung für den Planegger Umweltpreis zugesichert.

„Großes Potenzial“

Pfeiffer: „Ich bin angesprochen worden, weil ich seit Jahren im Umweltbereich aktiv bin.“ Im Umweltpreis sieht sie „noch großes Potenzial. Ich habe ja gesagt, weil es mir leidtäte, das zu verschenken.“ Von Schall-Riaucour nennt Pfeiffer „meine Botschafterin“ und sagt: „Astrid hat wesentlich mehr Erfahrung und mehr Wissen.“ Er erhofft sich von ihrem Mitwirken neben „größerer Glaubwürdigkeit“ auch, die erwachsenen Planegger zu erreichen.

2021 richtete von Schall-Riaucour unter der Schirmherrschaft der Gemeinde erstmals den Umweltpreis aus. Der erste Platz ging damals an die Schulgarten AG des Feodor-Lynen-Gymnasiums. 2022 überzeugten die Viertklässler der Planegger Grundschule sowie die Mäuse-, Igel- und Bärengruppe des Kindergartens Josefstift mit ihrem Einsatz in Sachen Umweltschutz am meisten. „Bei den Kindern und Jugendlichen ist der Umweltpreis angekommen, bei den Erwachsenen noch nicht“, sagt von Schall-Riaucour.

An der mangelnden Werbung kann es nicht gelegen haben. Gemeinsam mit Andreas Rintzner, Marketingberater und Creative Director, entwickelte von Schall-Riaucour einen Flyer, der zweimal an alle 6500 Haushalte im Gemeindegebiet verteilt wurde, dazu wurden Anzeigen geschaltet, die Presse berichtete und auch die „Nachrichten aus dem Rathaus“ machten auf den Preis aufmerksam.

Preisgeld einmalig aufgestockt

Neun Bewerbungen gingen im vergangenen Jahr ein, von denen manche jedoch wegen Nichterfüllens der Vorgaben nicht berücksichtigt werden konnten. Die elfköpfige Jury unter Vorsitz von Schall-Riaucour beschloss, nur 2500 Euro Preisgeld auszuschütten statt der ursprünglich avisierten 5000 Euro.

Deswegen wird der Umweltpreis 2023 auch einmalig auf 7500 Euro aufgestockt. Zudem gibt es künftig zwei Umweltpreise: einen für Kinder und Jugendliche und einen für Erwachsene. Für die Jury sei es in den beiden vergangenen Jahren schwierig gewesen, die Einsendungen zu vergleichen. Neu ist außerdem, dass die eingereichten Projekte nicht mehr unbedingt im laufenden Jahr abgeschlossen sein müssen. Es reicht nun auch, wenn „signifikante Meilensteine“ erreicht werden.

„Mir ist wichtig, dass der Umweltgedanke und der Spaß, etwas zu tun, im Vordergrund stehen. Das Geld ist nur ein Anreiz“, sagt von Schall-Riaucour, der den Preis als „mein Vermächtnis an die Gemeinde Planegg“ bezeichnet. „Ich wohne hier seit meine Kindheit, fühle mich sehr wohl und möchte etwas zurückgeben.“

Astrid Pfeiffer sieht einige Möglichkeiten, den Umweltpreis besser in der Bevölkerung zu verankern. Vereine könnten sich in ihren Wirtschaften auf regionale Speisen konzentrieren oder versuchen, bei Auswärtsfahrten etwa der Jugendmannschaften den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. „Meine Hoffnung ist, dass wir mit Hilfestellung etwas bewirken können.“

Bewusstsein schaffen

Marketingberater Rintzner sagt über den Umweltpreis: „Das ist nicht nur eine Veranstaltung einmal im Jahr. Wir versuchen, ihn zu einer Planegger Institution zu machen mit dauerhafter Präsenz. Wenn er konstant in den Köpfen der Leute ist, schaffen wir Bewusstsein.“ Um das zu erreichen, geht vor den Osterferien der neue Flyer an alle Haushalte. Auf Instagram ist der Umweltpreis bereits vertreten, außerdem wird am 1. April unter www.planeggerumweltpreis.de eine eigene Homepage freigeschaltet mit Informationen, Fotos der vergangenen Verleihung, Tipps und Kontaktdaten von Astrid Pfeiffer. Von Schall-Riaucour: „Jeder Planegger oder Martinsrieder, der eine Idee hat, soll sich trauen. Engagement und Nachhaltigkeit sind entscheidend.“

Der Einsendeschluss ist heuer am 31. Oktober. Bis dahin müssen die Bewerbungsunterlagen samt Projektbeschreibung das Planegger Rathaus erreichen (Pasinger Straße 8, E-Mail: gemeinde@planegg.de). Bürgermeister Hermann Nafziger gehört ebenso zur Jury wie Richard Richter, Leiter des Umweltamtes, Stefan Schaudig, Geschäftsleiter der Gemeinde, und 2. Bürgermeisterin Judith Grimme, außerdem Gemeinderäte aller Fraktionen: Angelika Lawo (gG21), Florian Zeller (FWD), Florian Großelfinger (CSU), Hannah Betz (Grüne), Felix Kempf (SPD), Philipp Pollems (PP&M) und Susanne Trenkle (FDP).