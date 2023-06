Meisterforscher zum Anfassen

Tag der offenen Tür im Biozentrum

Wie werden gentechnisch veränderte Pflanzen entsorgt? Und warum helfen Spülmittel und Brennspiritus, die eigene DNA zu sehen? Unter dem Motto „Biologie ganz nah“ gewährte das Biozentrum auf dem Martinsrieder Campus am Mittwoch einen Einblick in Forschung und Lehre.

Martinsried – Während der Corona-Pandemie fand er online statt, im vergangenem Jahr in reduziertem Umfang. Am Mittwoch war es wieder so weit: Die Fakultät für Biologie der Ludwig-Maximilians-Universität bot beim Tag der offenen Tür im Biozentrum auf dem Martinsrieder Wissenschaftscampus das volle Programm: von Kurzvorträgen über Demonstrationen und Mitmachlabore bis hin zu Führungen.

Die Fakultät, die seit 2004 in Martinsried zu Hause ist, ist laut Dekan Prof. Dario Leister die größte Deutschlands, was das Drittmittelaufkommen angeht, also Forschungsgelder. Und sie bemüht sich, Nachwuchs zu gewinnen. „Biologie ist die zentrale Lebenswissenschaft. Es ist aufregend zu erforschen, wie Leben funktioniert“, warb Leister in seiner Begrüßungsrede im gut gefüllten Hörsaal. 2811 Studierende zählt die Fakultät zurzeit, 956 im Bachelor-, 564 im Masterstudiengang und 885 Lehramtsstudenten, der Rest Doktoranden. 17 Fachbereiche gibt es, von der Anthropologie bis zur Systematischen Zoologie.

Im Vorfeld Gymnasien angeschrieben

„Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich begeistern lassen können für Biologie“, so Leister zum überwiegend jungen Publikum. Die Fakultät hatte im Vorfeld Biologielehrer an Gymnasien (ab 10. Klasse) angeschrieben. Vom Gymnasium Puchheim kamen Kollegstufler aus verschiedenen Biologiekursen, von der Montessori-Schule Biberkor am Starnberger See schauten Zwölftklässler vorbei.

Anklang unter Einheimischen fanden die Freilandführungen von Andreas Fleischmann. Unter dem Stichwort „Biodiversität am Campus“ zeigte der Botaniker gleich beim Eingang des Biozentrums anhand des bepflanzten Wasserbeckens, wie vielfältig die Pflanzenwelt ist, auch wenn sie mit 330 000 verschiedenen Arten eng gefasst ist im Vergleich zu fünf Millionen Tierarten. Aus der größten Pflanzenfamilie, die Orchideen, fand sich ebenso ein Exemplar wie vom Fieberklee mit seinen extrem bitteren Blättern, aus denen einst fiebersenkende Säfte hergestellt wurden. Und schließlich blüht dort gerade das Gottesgnadenkraut, dessen giftiger Saft im Mittelalter dazu verwendet wurde, „um sehr kranke Menschen zu erlösen“, so Fleischmann.

Im Mitmachlabor für Genetik halfen Andreas Brachmann und seine Studenten, innerhalb weniger Minuten die eigene DNA zu sehen. Allein in der ersten Stunde meisterten 30 Besucher diese Übung mithilfe eines Glasfläschchens mit Wasser, eines Tropfen Spülmittel, einer Prise Salz, Brennspiritus und der eigenen Spucke.

Kittelpflicht

In den Laboren herrschte ebenso wie im Gewächshaus Kittelpflicht. „Wir wollen nicht, dass unsere Pflanzen kontaminiert werden“, sagte Anja Schneider. Zudem sollen Samen der transgenen, also gentechnisch veränderten Pflanzen, nicht in die Außenwelt gelangen. Auch deswegen erfolgt der Zugang zum 2008 in Betrieb genommenen Gewächshaus über einen unterirdischen Gang.

In einem Raum betütete eine Mitarbeiterin Pflanzen, um dann mit Handschuhen die Samen zu ernten, die in einem eigens dafür eingerichteten Raum des Labors bei fünf Grad über Jahre hinweg keimfähig bleiben. In einer anderen Abteilung wird Passivflora gezogen, die die Evolutionsbiologen benötigen. Die Klimakammern fanden sich wiederum im Keller, darunter eine mit LED-Beleuchtung, die den Zug der Wolken simulieren kann, davor Kühlschränke temperiert auf vier Grad. Alles was dort und im Gewächshaus als Abfall anfällt, werde eine Stunde bei 120 Grad gekocht, bevor es auf den Kompost komme, erläuterte Schneider.

Parallel zu Führungen und Laborversuchen wurden im Hörsaal Kurzvorträge gehalten, die einen Einblick in die Forschungsbereiche gaben. Den Auftakt machte Prof. Thorben Cordes, der über Bewegung und Funktion von Proteinen sprach. Den Inhalt einer Zelle teilte er in „hauptsächlich Wasser und den Rest anderes Zeug“, wozu auch Proteine zählten. Und deren Bewegung veranschaulichte er mithilfe eines Michael-Jackson-Videos. Ganz so, dass es auch Laien verstehen konnten.