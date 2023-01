Mit voller Kasse in ein Jahr der Großprojekte

Von: Nicole Kalenda

Das Heide-Volm-Areal am Bahnhof will Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger gerne in Gemeindehand sehen, um für das Bahnhofsumfeld eine Planung aus einem Guss zu ermöglichen. © Dagmar Rutt

Gut, dass die Biotechnologie- und Medizinbranche Planegg in den vergangenen beiden Jahren einen Geldregen bescherte. Denn die Gemeinde hat heuer viel vor.

Heide-Volm

Planegg - Seit Frühjahr 2021 bemüht sich Planegg, das 1,3 Hektar große Heide-Volm-Grundstück am Bahnhof zu kaufen. „Das geht jetzt ziemlich schnell. Im ersten Quartal werden wir wissen, ob wir das Grundstück erwerben können oder sich die Familie Heide für einen Investor entscheidet“, sagt Bürgermeister Hermann Nafziger. Im Laufe der Verhandlungen habe man sich angenähert, auch lägen inzwischen alle Gutachten und Unterlagen vor. „Das zusammenzutragen, ist ein langwieriger Prozess.“

Bahnhofsareal Nord

Sollte die Gemeinde beim Heide-Volm zum Zug kommen, kann sie das komplette Bahnhofsareal aus einem Guss überplanen, ansonsten will sich Nafziger auf die Nordseite konzentrieren. Die Grundstücke, die sich bis zur Germeringer Straße ziehen, gehören Planegg seit etlichen Jahren. Nach einer Schätzung aus dem Jahr 2020 könnten dort 50 bis 60 Wohnungen Platz finden. „Wir werden uns sehr zeitnah damit beschäftigen, wie wir damit umgehen“, so Nafziger, der Gemeinderats-Klausuren zu dem Thema erwartet. Wichtig sei, die Verkehrsfrage zu klären. Um die Bahnhofstraße nicht mit zusätzlichem Verkehr zu belasten, ist eine Erschließung von der Germeringer Straße essenziell. Dazu braucht die Gemeinde das Grundstück, auf dem sich die Pension Elisabeth befindet. Die Verhandlungen laufen. Auch hier sei in den ersten drei Monaten des Jahres mit einer Entscheidung zu rechnen.

Wohnungsbau

Bis das neue Quartier am Bahnhof bezugsfertig ist, werden noch etliche Jahre vergehen. Wohnungen im Eigentum der Gemeinde sollen schon vorher gebaut werden. Die marode gewordenen Altbauten an der Münchner Straße 13, 15 und 15a werden abgerissen, um Platz für 15 barrierefreie Wohnungen zu schaffen. Die Gebäude stehen inzwischen leer.

Kinderbetreuung

Neuer Wohnraum lässt den Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen steigen. Bei der Entwicklung des Bahnhofsareals werde man das Thema berücksichtigen. „Momentan sind wir weitestgehend im grünen Bereich“, sagt Nafziger. Fürs Kindergartenjahr 2023/24, das im September beginnt, sieht es nicht so rosig aus. Aus den Anmeldungen, die bis Ende Oktober vergangenen Jahres eingingen, ergibt sich, dass 57 Krippenplätze, 22 Kindergartenplätze, vier Plätze in der Mittagsbetreuung und zwei im Hort fehlen werden. Nicht mit eingerechnet ist, dass bis dahin das neue Kinderhaus St. Martin in Martinsried eröffnet werden soll, das mit zwei Kindergarten- und zwei Hortgruppen mehr Platz bietet als der Container-Kindergarten, der nach dem Brand des alten Kinderhauses 2018 interimsmäßig in Betrieb genommen wurde.

U-Bahn

Der Termin steht: Am 6. Februar kommt die bayerische Politprominenz nach Martinsried. Ministerpräsident Markus Söder und Vertreter von Wissenschafts-, Finanz- und Bauministerium werden zum Spatenstich für den U-Bahn-Tunnel erwartet, 30 Jahre nach den ersten Gesprächen und fünf Jahre nach dem grundsätzlichen Ja des Planegger Gemeinderates zu dem Mammutprojekt Verlängerung der U-Bahnlinie 6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried. „Wir werden ganz flott parallel unseren Busbahnhof planen“, sagt Nafziger. Wenn Ende 2025 die Rohbauarbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sind und der Tunnel überschüttet wird, müssen zügig die oberirdischen Arbeiten beginnen, damit bei der voraussichtlichen Inbetriebnahme im Jahr 2027 alles bereit ist.

Finanzen

Um Grundstückskäufe und Großprojekte zu stemmen, braucht die Gemeinde etliche Millionen. Die Gewerbesteuer sprudelte zuletzt. Nach den 48 Millionen 2021, die einen Rekord darstellten, sagt Nafziger über das gerade abgelaufene Jahr: „Wir sind voll im Soll.“ Für 2023 rechnet er allerdings mit einem Einbruch. Die aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine resultierende Energie- und Wirtschaftskrise „trifft jetzt jeden, auch die Biotechnologie und Medizintechnologie, die viel Strom brauchen“. Beide Branchen waren in den Corona-Jahren Garant für ein hohes Steueraufkommen. „Auch wir als Gemeinde haben Mehrkosten“, so Nafziger und nennt als Beispiel kommunale Liegenschaften und Straßenbeleuchtung.

Klimaschutz

Agri-Fotovoltaik und Windkraft: Das sind die beiden Projekte, die die Gemeinde in diesem Jahr vorantreiben möchte. Die Ergebnisse einer im vergangenen Juli in Auftrag gegebenen Standortanalyse für Windkraftanlagen im Außenbereich erwartet Nafziger in den kommenden Wochen. „Dann wissen wir zumindest, ob überhaupt etwas möglich ist.“ Sollte das der Fall sein, werde er umgehend den Gemeinderat damit befassen, „um in die Bauleitplanung zu gehen und damit die Standorte zu zementieren“. Der nächste Schritt sei die Umweltprüfung.

Die im vergangenen Jahr von Nafziger und der 2. Bürgermeisterin Judith Grimme präsentierte Agri-Fotovoltaik-Anlage als Bürgermodell auf einem Acker südlich der Kompostieranlage ist aufgrund rechtlicher Hürden noch nicht so weit gediehen, wie erhofft. Unklar ist, ob eine Änderung des Flächennutzungsplans notwendig ist, von Acker zu Industrieanlage, wie Nafziger sagt. Sollte dies unumgänglich sein, „ist das ein Verfahren, das ein, zwei Jahre dauert“. Der Bürgermeister: „Diese Hürde zu beseitigen, muss in Berlin angeschoben werden. So ist eine Energiewende schwer zu schaffen.“