Insolvenzverwalter: „Es geht nahtlos weiter“

Von: Nicole Kalenda

Sommerpause in der Musikschule: Bis zum 13. September ruht der Lehrbetrieb. © Dagmar Rutt

Der Insolvenzantrag ist gestellt, das Verfahren wird voraussichtlich am 1. Oktober eröffnet. Wenn es nach Insolvenzverwalter Oliver Schartl geht, sollen die Schüler der Musikschule Planegg-Krailling und ihre Eltern davon möglichst wenig mitbekommen.

Planegg – „Ganz wichtig: Es geht nahtlos weiter. Die Schüler können sich weiter anmelden, der Schulbetrieb beginnt am 13. September“, sagt Oliver Schartl im Merkur-Gespräch. Das Amtsgericht München hat den Anwalt zum vorläufigen Insolvenzverwalter für die Musikschule Planegg-Krailling bestellt. Der Trägerverein hatte im Juli wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag gestellt.

Zuschüsse gestoppt

Diesem Schritt waren monatelange Auseinandersetzungen zwischen Vorstand und Musikschul-Betriebsrat vorausgegangen. Die beiden Kommunen Planegg und Krailling, die mit ihren Zuschüssen Hauptgeldgeber der Einrichtung sind, bemühten sich, den Trägerverein auf neue Beine zu stellen. Zweimal, im Mai und Ende Juni, scheiterten sie im Rahmen einer Mitgliederversammlung mit dem Versuch, eine neue Satzung durchzusetzen. Daraufhin stoppten die Gemeinden die Auszahlung ihrer Zuschüsse, und die Musikschule hatte im Juli keine Mittel mehr für die Gehälter.

„Wir haben uns darum gekümmert, dass die Mitarbeiter pünktlich ihr Gehalt für Juli bekommen haben. Das wird auch im August und September so sein“, sagt Schartl. Die Agentur für Arbeit zahlt auf Antrag einen Ersatz für das fehlende Entgelt, das sogenannte Insolvenzgeld – allerdings nur in einem Zeitraum von drei Monaten vor Verfahrenseröffnung.

Termin 1. Oktober

Schartl schlägt als Termin dafür den 1. Oktober vor. In der Regel folge das Gericht der Empfehlung des Insolvenzverwalters. Bis zur Eröffnung befinde man sich in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Dann komme es zu einem Betriebsübergang. Der neue Trägerverein, dessen Gründung gerade in Vorbereitung ist, „erwirbt den Geschäftsbetrieb“ des jetzigen Trägervereins. „Wir verkaufen das Vermögen des Vereins an den neuen Träger“, so Schartl. Das Musikschulgebäude in der Pasinger Straße in Planegg befindet sich im Eigentum der Gemeinde Planegg. Die Musikinstrumente aber nicht. „Sie werden durch einen Sachverständigen geschätzt. Das ist gar nicht so wenig.“ Die Einnahmen dienten zur Deckung der Kosten und Befriedigung der Gläubiger. Hauptgläubiger wird die Agentur für Arbeit sein. Der Verein wird anschließend liquidiert, die Abwicklung dürfte noch mehrere Monate dauern. Schartl: „Das ist eine rein juristische Angelegenheit.“

In dieser Woche ging ein Rundschreiben an die Musikschüler beziehungsweise deren Eltern, abgestimmt mit der Schulleitung. Schartl: „Das Schuljahr wird ganz normal beginnen. Eigentlich sollten die das gar nicht merken. Es ist erklärtes Ziel der Gemeinden, dass die Schule weitergeht.“

Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger erklärte im Pressegespräch, die Musikschullehrer würden vom neuen Trägerverein „eins zu eins übernommen“. Und weiter zu dessen Satzung: „Das Hauptübel ist dann abgeschafft, dass Lehrkräfte und Betriebsräte ihren eigenen Vorstand wählen können.“