Musikschule an der Würm möchte Förderverein gründen

Das alte Schild ist abgenommen, ein neues noch nicht auf die freie Fläche rechts vom Eingang montiert: die Musikschule an der Würm in Planegg.

Infoveranstaltung am 15. März in Planegg

Von Nicole Kalenda schließen

Die Musikschule an der Würm macht sich daran, einen Förderverein zu gründen. Er soll Geld für die Verwirklichung neuer Ideen bringen und zugleich den Schülereltern eine Plattform bieten, wie es sie seit der Neugründung des Trägervereins nicht mehr gibt.

Planegg/Krailling – Die Musikschule an der Würm soll einen Förderverein bekommen. Federführend bei dem Projekt ist Fabian Bögelsack, seit September 2021 Leiter der Einrichtung, die sich um den Planegger und Kraillinger Nachwuchs kümmert. „Unsere Musikschule legt großen Wert auf hohe Qualität und möchte es allen Kindern und Jugendlichen ermöglichen, am Musikleben teilnehmen zu können“, sagt er. „Wir möchten unser Angebot stetig erweitern.“ Deswegen werden Interessierte gesucht, die durch Mitgliedsbeiträge und auch Spenden neue Formate ermöglichen. Für Mittwoch, 15. März, sind sie um 18.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in den Konzertsaal der Musikschule an der Pasinger Straße 16 in Planegg eingeladen. Dort erfahren sie mehr über Aufgaben, Ideen und Struktur des geplanten Fördervereins. Mit Plakaten und Flyern unter dem Motto „Musik für alle“ macht die Musikschule auf den Abend aufmerksam.

Anfang Mai Benefizkonzert geplant

Der nächste Schritt wird die Einberufung einer konstituierenden Gründungssitzung sein. Anfang Mai soll sich der Förderverein im Rahmen eines Benefizkonzerts im Kupferhaus präsentieren. Im Würmtal sind die Planegger und Kraillinger nicht die Ersten. Im Sommer 2018 hat sich in Neuried der Förderverein Freunde der Musikschule e.V. gegründet.

Rund 20 Musiklehrer arbeiten an der Musikschule an der Würm, mehr als 1000 Kinder und Jugendliche besuchen den Unterricht. Die Einnahmen aus den Unterrichtsgebühren reichen aber nicht aus, um die Betriebskosten zu decken. Mehr als die Hälfte wird aus öffentlichen Mitteln wie staatlichen und kommunalen Zuschüssen getragen. Etwa 400 000 Euro überweisen Planegg und Krailling insgesamt jährlich.

„Wir sind in hohem Maße von der Finanzierung abhängig. Es ist nur ein bestimmter Spielraum vorhanden“, sagt Philipp Pollems, Vorsitzender des Musikschule an der Würm e.V. Für die Erweiterung des instrumentalen Angebots, die Verbesserung digitaler Unterrichtsformen, die Ermöglichung des Instrumentalunterrichts für sozial schwächer Gestellte und die Gestaltung besonderer Konzertformate seien weiterführende finanzielle Mittel nötig, so Bögelsack.

Sprachrohr der Bürger

Der Musikschulleiter und der Vorsitzende des Trägervereins sehen neben den Einnahmen einen weiteren Vorteil im Förderverein: Er soll Sprachrohr der Bürger sein, „um die Musikschularbeit im Dialog stets zu bessern“, wie Bögelsack sagt. So könnten sich Eltern organisatorisch engagieren.

Bis zur Auflösung des alten Trägervereins Musikschule Planegg-Krailling e.V. und Neugründung des Nachfolgers Musikschule an der Würm e.V. im vergangenen Sommer konnte jeder, der wollte, Mitglied im Trägerverein sein und hatte dort Stimmrecht. So war es möglich, Einfluss zu nehmen. Der neue Trägerverein besteht nur noch aus den acht Gründungsmitgliedern, zu denen unter anderem die Bürgermeister aus Planegg, Hermann Nafziger, und Krailling, Rudolph Haux, zählen. „Damit haben alle Schülereltern, die Ideen haben, keine Plattform mehr“, sagt Pollems. Im neuen Förderverein könnten sie zumindest Anregungen einbringen.

Wie berichtet, waren der Neuaufstellung der Musikschule monatelange Auseinandersetzungen mit dem Betriebsrat vorausgegangen, die darin mündeten, dass die Gemeinden ihre Zuschüsse zurückhielten. Der Musikschule Planegg-Krailling e.V. musste Mitte Juli vergangenen Jahres Insolvenz beantragen. Im August wurde der neue Trägerverein gegründet, dessen Führungsriege um Pollems sich bereits im alten Verein eingebracht hatte.

Ursprünglich sollte nur der Trägerverein mit Musikschule an der Würm e.V. einen neuen Namen bekommen, die Einrichtung aber weiter Musikschule Planegg-Krailling heißen. Das war aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Seit Oktober vergangenen Jahres firmiert sie nun unter Musikschule an der Würm. Das alte Namensschild am Gebäude wurde bereits abgenommen, ein neues hängt noch nicht.